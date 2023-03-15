14 мест и вещей в реальной жизни, которые мы видели только в кино

Независимо от того, сколько нам лет, мы почти все обожаем фантастические и приключенческие фильмы. Хотя режиссерам удается мастерски переносить нас в свои воображаемые миры и заставлять верить в то, что происходит на экране, но наверняка каждому интересно, как многие киношные вещи выглядят в реальной жизни. Взгляните!