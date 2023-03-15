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14 мест и вещей в реальной жизни, которые мы видели только в кино

14 мест и вещей в реальной жизни, которые мы видели только в кино

Автор:
15 марта 2023 22:12
Сообщество : Кино
Метки: Вещи   Жизнь   Реальная   Режиссёры   места   фильмы   
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Независимо от того, сколько нам лет, мы почти все обожаем фантастические и приключенческие фильмы. Хотя режиссерам удается мастерски переносить нас в свои воображаемые миры и заставлять верить в то, что происходит на экране, но наверняка каждому интересно, как многие киношные вещи выглядят в реальной жизни. Взгляните!

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Метки: Вещи   Жизнь   Реальная   Режиссёры   места   фильмы   
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9  комментариев
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7k
schmubu 2 часа назад
Что?!!!!
неужели в кино врут?
не может быть!!!
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1k
Сергей Клубков 22 минуты назад
Анаконда в реальной жизни
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10k
Света Полчаса назад
А мне вот до сих пор поразительно как снимая в буквально в нескольких местах Болгарии и Крыма, создатели фильма воплотили полное кругосветное путешествие и приключения на разных континетах. Ведь полное погружение и доверие присутствия именно в тех местах! Шедевр!
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2k
· · 41 минуту назад
Оазисы в пустыне выглядят не только, как лужа с двумя пальмами .
Есть и как в фильме, но только без пирамиды .
Это настоящий оазис, ближайший населённый пункт, а значит и вода, через 170 км. :

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8k
Артём 50 минут назад
В кино пиранья типа доисторическая, вымершая. А в наше время их много видов, некоторые из которых вообще травоядные.
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10k
Владимир 2 часа назад

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26k
Вован 2 часа назад
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