14 мест и вещей в реальной жизни, которые мы видели только в кино

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Независимо от того, сколько нам лет, мы почти все обожаем фантастические и приключенческие фильмы. Хотя режиссерам удается мастерски переносить нас в свои воображаемые миры и заставлять верить в то, что происходит на экране, но наверняка каждому интересно, как многие киношные вещи выглядят в реальной жизни. Взгляните!
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8. Зал церемонии выборов в фильме "Дивергент" на самом деле является 17-й Церковью Христа, расположенной в Чикаго
10. Большая столовая в Хогвартсе на самом деле является комнатой Оксфордского университета
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неужели в кино врут?
не может быть!!!
Есть и как в фильме, но только без пирамиды .
Это настоящий оазис, ближайший населённый пункт, а значит и вода, через 170 км. :