18 фотографий, которые покажут закулисье любимых фильмов

Кино - это волшебство на экране, за которым скрывается нелёгкий труд большого коллектива. Но, как и в реальной жизни, на съемках часто находится место для простых человеческих радостей, даже если актеры играют зловещих персонажей. В этом посте вы увидите изображения съемочного процесса, которые позволят взглянуть на хорошо знакомые фильмы с другой точки зрения.

0

Сцена из фильма "Человек-паук: возвращение домой" с режиссером Джоном Уоттсом и Томом Холландом во сне 0 Источник:

×

×

Вера Фармига осматривает жуткий реквизит на съемочной площадке “Заклятия” 0 Источник:

Режиссер Джеймс Ван и актеры фильма "Аквамен" 2018 год 0

"Казино Рояль", 2006 год 0 Источник:

Джеймс Кэмерон на съемках "Титаника" 0 Источник:

"Форсаж" 2001 год 0

"Спасти рядового Райана" , 1998 год, Стивен Спилберг и Том Хэнкс 0 Источник:

Эдди Пауэлл отдыхает, во время съемок фильма Ридли Скотта "Чужой", 1978 год 0 Источник:

Режиссер Квентин Тарантино и Ума Турман на съемочной площадке "Убить Билла" 0 Источник:

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981 год 0 Источник:

Леонардо Ди Каприо за кулисами фильма "Джанго освобожденный" 2012 год 0 Источник:

Мистер Бонд со своим дублером 0 Источник:

Джим и Кейт держат в руках свои младшие версии на съемках фильма "Вечное сияние чистого разума", 2004 год 0 Источник:

Кристен Уиг и Галь Гадот за кадром “Чудо-женщины” 0 Источник:

Райан Рейнольдс на съемках "Дэдпула", 2016 год 0 Источник:

Гример работает с Люси Лью в фильме "Убить Билла", 2003 год 0 Источник:

На съемочной площадке "Хэллоуина", 1978 год 0 Источник: