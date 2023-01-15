18 фотографий, которые покажут закулисье любимых фильмов

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Кино - это волшебство на экране, за которым скрывается нелёгкий труд большого коллектива. Но, как и в реальной жизни, на съемках часто находится место для простых человеческих радостей, даже если актеры играют зловещих персонажей. В этом посте вы увидите изображения съемочного процесса, которые позволят взглянуть на хорошо знакомые фильмы с другой точки зрения.
Сцена из фильма "Человек-паук: возвращение домой" с режиссером Джоном Уоттсом и Томом Холландом во сне
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Джим и Кейт держат в руках свои младшие версии на съемках фильма "Вечное сияние чистого разума", 2004 год
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