Фото голливудских звезд из полицейских участков

Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош. О том, что некоторые знаменитости переступали черту закона, многие и не догадывались, ведь их репутация кажется идеальной.