Фото голливудских звезд из полицейских участков

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Звезды Голливуда нарушали закон. В этой подборке собраны магшоты известных личностей, которых задерживали за пьяную езду, хранение наркотиков, дебош. О том, что некоторые знаменитости переступали черту закона, многие и не догадывались, ведь их репутация кажется идеальной.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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