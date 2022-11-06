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Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci

Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci

Автор:
06 ноября 2022 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Gucci   вечер   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
1845
16

В Лос-Анджелесе было жарко! Там с размахом прошел гала-концерт LACMA Art + Film 2022. Мероприятие прошло под покровительством бренда Gucci, потому собралось такое большое количество звезд разной величины. В Голливуде есть события, которые ну никто не хочет пропускать, чтобы не остаться в тени. И конечно, все при это нарядились как следует.

Мы собрали фото, которыми полнится весь интернет, даже русскоязычный.

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Снова обсуждают наряды звезд, сколько стоят их выходы, ведь каждый образ обходится в десятки тысяч долларов.

Без тех, кто хотел обратить на себя взоры и привлечь внимание - не обошлось.

На светском мероприятии снова были полуголые платья, обтянутые груд, широкие плечи и Ким Кардашьян в нелепо-кожаном одеянии.

Им вот реально нечем заняться, кроме как наряжаться и выходить к папарацци?

А вы следите за тем, что происходит в зарубежном шоу бизнесе?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Gucci   вечер   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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192
la_Contra 56 минут назад
Кто из них лучшие, кто из них худшие? Кто это? Что вообще здесь происходит?
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1k
olga 2 минуты назад
Выставка вырьви глаз
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
Меня лично..смех разбирает...глядя на них))
..после этих вечеринок...бегут наверно быстрей свои соц.сети смотреть..кто сколько лайков поставил....а, если дизов больше..суицид.
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9k
Александр 10 минут назад
..."были обтянутые груд" и толстый жоп.
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542
Gigantes 12 минут назад
Ерунда какая-то
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1k
Lexx 20 минут назад
Тратят кучу бабла на откровенную и бесполезную фигню.
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309
Liberman 23 минуты назад
Кто все эти люди? И че за клоунские наряды они рекламируют?
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9k
Shtoppi 48 минут назад
У Эддисон Рэй самый норм наряд. Снимается, если что, в два - три движа ))))
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4k
Александр Николаевич 59 минут назад
Маскарад для фетиш-девочек (и им подобным), но за труды +
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3k
александр Час назад
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