Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci

В Лос-Анджелесе было жарко! Там с размахом прошел гала-концерт LACMA Art + Film 2022. Мероприятие прошло под покровительством бренда Gucci, потому собралось такое большое количество звезд разной величины. В Голливуде есть события, которые ну никто не хочет пропускать, чтобы не остаться в тени. И конечно, все при это нарядились как следует.