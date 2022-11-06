Худшие и лучшие звездные выходы на светском вечере Gucci

В Лос-Анджелесе было жарко! Там с размахом прошел гала-концерт LACMA Art + Film 2022. Мероприятие прошло под покровительством бренда Gucci, потому собралось такое большое количество звезд разной величины. В Голливуде есть события, которые ну никто не хочет пропускать, чтобы не остаться в тени. И конечно, все при это нарядились как следует.
Мы собрали фото, которыми полнится весь интернет, даже русскоязычный.
Снова обсуждают наряды звезд, сколько стоят их выходы, ведь каждый образ обходится в десятки тысяч долларов.
Без тех, кто хотел обратить на себя взоры и привлечь внимание - не обошлось.
На светском мероприятии снова были полуголые платья, обтянутые груд, широкие плечи и Ким Кардашьян в нелепо-кожаном одеянии.
Им вот реально нечем заняться, кроме как наряжаться и выходить к папарацци?
А вы следите за тем, что происходит в зарубежном шоу бизнесе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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..после этих вечеринок...бегут наверно быстрей свои соц.сети смотреть..кто сколько лайков поставил....а, если дизов больше..суицид.