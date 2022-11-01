30+ редких фото знаменитостей

Некоторые фото звезд настолько вошли в обиход, что мы уже не можем представить себе их героев иначе. Но если мы взглянем на неизвестные фото знаменитостей - мы сможем увидеть известных людей совсем с другой стороны и, может быть, даже понять про них что-то важное.

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Тони Хоук 0 Источник:

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Николас Кейдж 0

Меган Фокс 0 Источник:

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг 0 Источник:

Майкл и Джанет Джексоны 0 Источник:

Хит Леджер 0

Джордж Клуни 0 Источник:

Эмма Уотсон 0 Источник:

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Кристофер Уокен 0 Источник:

Билл Клинтон 0 Источник:

Адам Сэндлер 0

Уилл Фаррелл 0

Вин Дизель 0 Источник:

Дуэйн "Скала" Джонсон в 15 лет 0 Источник:

Стивен Хокинг в невесомости 0 Источник:

Роберт Земекис и Майкл Дж. Фокс на съемочной площадке фильма "Назад в будущее" 0 Источник:

Роберт де Ниро на съемочной площадке фильма "Таксист" 0 Источник:

На съемочной площадке фильма "Криминальное чтиво" 0 Источник:

Натали Портман на съемочной площадке фильма "Леон" 0 Источник:

Майкл Джордан в колледже 0 Источник:

Мэтт Деймон в роли Шалтая-Болтая в школьном спектакле 0

Курт Кобейн - подросток 0 Источник:

Джессика Альа на выпускном балу 0 Источник:

Главные герои "Гарри Поттера" перед началом съемок 0 Источник:

Харрисон Форд на съемочной площадке фильма "Империя наносит ответный удар" 0 Источник:

Джим Керри 0

Шарлиз Терон в школе 0 Источник:

Брюс Уиллис, 1980-е 0

Брюс Ли и Чак Норрис 0

Брэд Питт в школе 0 Источник:

Эми Уайнхаус 0 Источник:

Арнольд Шварцнеггер 0 Источник:

13-летняя Мила Йовович 0 Источник:

Анджелина Джоли в 8 лет 0