Минкульт пояснил, почему невозможно лишить наград и званий сбежавших артистов

Минкульт РФ уже прошёлся по украинским актёрам. Им отказывают в ролях, концертных площадках и не перечисляют роялти, кое-кому запретили въезд на территорию России. Всё из-за их враждебных настроений по отношению к России, где они в основном и зарабатывали.

В список попали более 30 персон, в их число вошли Светлана Лобода, Андрей Данилко, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, ведущие передачи «Орёл и решка», Мила Сивацкая, Анна Кошмал и другие.