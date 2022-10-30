Минкульт пояснил, почему невозможно лишить наград и званий сбежавших артистов

Этот вопрос уже несколько месяцев занимает многих россиян, не согласных с мнением уехавших за границу деятелей эстрады.
Минкульт РФ уже прошёлся по украинским актёрам. Им отказывают в ролях, концертных площадках и не перечисляют роялти, кое-кому запретили въезд на территорию России. Всё из-за их враждебных настроений по отношению к России, где они в основном и зарабатывали.
В список попали более 30 персон, в их число вошли Светлана Лобода, Андрей Данилко, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, ведущие передачи «Орёл и решка», Мила Сивацкая, Анна Кошмал и другие.
Но отечественные "звёзды", уехавшие после 24 февраля продолжают получать деньги из столь ненавистной им родины, не переставая регулярно кидаться фекалиями в адрес своих бывших соотечественников.
Но вот прошёл слух, что Пугачёву, Галкина, Макаревича, Слепакова и прочих российских артистов, хотят лишить всех званий. Такой законопроект якобы уже разрабатывают в Минкульте.
И если проект о лишениях станет законом, из народных и заслуженных выпишут представителей культуры, которые сбежали, не поддержали или публично осудили СВО. Заберут выданные ранее звания, аннулируют корочки, лишат выплат. В том числе и у тех, кто всё ещё находится в России.
Но в Минкульте заявили, что "это несоответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает".
Дело в том, что лишить государственных наград и званий могут того, кто осуждён за тяжкое или особо тяжкое преступление. Лишение наград — это, как правило, резолютивная часть обвинительного приговора. Когда есть основное наказание и есть дополнительное. Но когда нет никакого правонарушения, лишить госнаград или почётных званий невозможно.
Хотя по многочисленным просьбам трудящихся могли бы и пересмотреть законопроект.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это ложь. Подавляющему большинству россиян глубока нагадить и на уехавших "звезд эстрады", и на их мнение, и на их регалии. Единственно кому они интересны, так это только говносми, которым не хватит мозгов писать о том, что действительно интересно для россиян.
Фашисты кремляди с zеточниками - это не многие россияне)))
Вообще, конечно, не уверен, что эти песенки были настолько высокого уровня, хоть местами и задорные и о наболевшем - но тем не менее - чтоб за них государственные награды давать
я вообще не знал что они за эти звания ещё и деньги получают!
т.е. они поливают говном страну и людей которые в ней живут и ещё и получают при этом деньги из бюджета ненавистной им страны - из бюджета который пополняют за счет налогов людей которых они называют быдлом и ватниками с промытыми мозгами?
мне кажется или тут что то не по справедливости идет?