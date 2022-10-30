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Минкульт пояснил, почему невозможно лишить наград и званий сбежавших артистов

Минкульт пояснил, почему невозможно лишить наград и званий сбежавших артистов

Автор:
30 октября 2022 09:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   заграница   звезды   минкульт   награды   шоу бизнес   
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Этот вопрос уже несколько месяцев занимает многих россиян, не согласных с мнением уехавших за границу деятелей эстрады.

Минкульт РФ уже прошёлся по украинским актёрам. Им отказывают в ролях, концертных площадках и не перечисляют роялти, кое-кому запретили въезд на территорию России. Всё из-за их враждебных настроений по отношению к России, где они в основном и зарабатывали.

В список попали более 30 персон, в их число вошли Светлана Лобода, Андрей Данилко, солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, ведущие передачи «Орёл и решка», Мила Сивацкая, Анна Кошмал и другие.

Но отечественные "звёзды", уехавшие после 24 февраля продолжают получать деньги из столь ненавистной им родины, не переставая регулярно кидаться фекалиями в адрес своих бывших соотечественников.


Но вот прошёл слух, что Пугачёву, Галкина, Макаревича, Слепакова и прочих российских артистов, хотят лишить всех званий. Такой законопроект якобы уже разрабатывают в Минкульте.

И если проект о лишениях станет законом, из народных и заслуженных выпишут представителей культуры, которые сбежали, не поддержали или публично осудили СВО. Заберут выданные ранее звания, аннулируют корочки, лишат выплат. В том числе и у тех, кто всё ещё находится в России.



Но в Минкульте заявили, что "это несоответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает".

Дело в том, что лишить государственных наград и званий могут того, кто осуждён за тяжкое или особо тяжкое преступление. Лишение наград — это, как правило, резолютивная часть обвинительного приговора. Когда есть основное наказание и есть дополнительное. Но когда нет никакого правонарушения, лишить госнаград или почётных званий невозможно.

Хотя по многочисленным просьбам трудящихся могли бы и пересмотреть законопроект.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   заграница   звезды   минкульт   награды   шоу бизнес   
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13  комментариев
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"Этот вопрос уже несколько месяцев занимает многих россиян" (с)

Это ложь. Подавляющему большинству россиян глубока нагадить и на уехавших "звезд эстрады", и на их мнение, и на их регалии. Единственно кому они интересны, так это только говносми, которым не хватит мозгов писать о том, что действительно интересно для россиян.
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21
Александр Шевченко 49 секунд назад
Автору бы стоило подучить понятия Родина и государство. Глядишь бы и дошло что он сам написал. Про этих людей можно сказать что они за возможно Родину, но возможно против государства.
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0
[email protected] 2 минуты назад
НУ ШО РУСНЯ - ЗАЛУПУТИНСКАЯ Х- ЕСОСНЯ Я БУТ ВАМ МАМИН ПЭЗДУ НА ФЛОТЕ ?
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7k
Medved 7 минут назад
Этот вопрос уже несколько месяцев занимает многих россиян....

Фашисты кремляди с zеточниками - это не многие россияне)))
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9k
Бритва 8 минут назад
нельзя лишить наград и званий, нельзя отменить статью конституции о невозможности иметь идеологию. Всё одно.
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376
Alexander Sar 10 минут назад
Может просто не кричать на каждом углу об этом? И уж точно третьесорных певичек и прочих проституток не стоит возводить в ранг интеллегенции. Не надо опускаться до уровня помоев. В прошлые века в европе их даже на общих кладбищах не хоронили, в индии и сейчас каста нерукопожатых. Зато у нас чуть не миссия...
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1k
Gadova 11 минут назад
А самим слабо отказаться?
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1k
Andrey 15 минут назад
Ну ладно пугачева и макарка, еще при СССР получили звания, возможно даже заслуженно, но слепакову то за что дали? за юмор вокруг гитары?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
эти дерьмоеды..сами..добровольно должны отказаться от своих наград...по-хорошему..
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51k
Олег 23 минуты назад
а измена Родине разве не тяжкая статья?
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5k
Copycat Полчаса назад
Так введите закон что можно лишать!
я вообще не знал что они за эти звания ещё и деньги получают!
т.е. они поливают говном страну и людей которые в ней живут и ещё и получают при этом деньги из бюджета ненавистной им страны - из бюджета который пополняют за счет налогов людей которых они называют быдлом и ватниками с промытыми мозгами?

мне кажется или тут что то не по справедливости идет?
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