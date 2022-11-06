Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд

Их роман начался в далёком 2016 году, еще когда актриса была замужем за Джонни Деппом.
В 2017 пара уже не скрывала свои отношения, а в 2018 году заявила, что им не по пути. После ее иска против Деппа и обвинении его в домашнем насилии, Маск не поддержал Эмбер и отказался выступать в суде.
Но на этом история не заканчивается. Как и у любой звезды у Херд был свой официальный аккаунт в Твиттере. Но вот незадача, бывший ухажер скандальной актрисы выкупил эту соцсеть, и аккаунт Эмбер очень быстро перестал там существовать.
Западная общественность гадает, то ли это Илон из принципа снес страничку своей бывшей, то ли Эмбер не нашла 8 долларов, чтобы оплатить синюю галочку и решила сама избавиться от аккаунта.
После того как суд встал на сторону Деппа, актрисе пришлось выставить на продажу свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, чтобы выплатить Джонни присуждённую компенсацию в 15 млн долларов. Так что сейчас у Херд каждый цент на счету, а тут Маск со своими 8 долларами!
Источник:
АНТИФИШКИ
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