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Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд

Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд

Автор:
06 ноября 2022 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mask   Депп   Твиттер   Херд   звезды   знаменитьсоти   шоу бизнес   
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Их роман начался в далёком 2016 году, еще когда актриса была замужем за Джонни Деппом.

В 2017 пара уже не скрывала свои отношения, а в 2018 году заявила, что им не по пути. После ее иска против Деппа и обвинении его в домашнем насилии, Маск не поддержал Эмбер и отказался выступать в суде.

Но на этом история не заканчивается. Как и у любой звезды у Херд был свой официальный аккаунт в Твиттере. Но вот незадача, бывший ухажер скандальной актрисы выкупил эту соцсеть, и аккаунт Эмбер очень быстро перестал там существовать.


Западная общественность гадает, то ли это Илон из принципа снес страничку своей бывшей, то ли Эмбер не нашла 8 долларов, чтобы оплатить синюю галочку и решила сама избавиться от аккаунта.


После того как суд встал на сторону Деппа, актрисе пришлось выставить на продажу свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, чтобы выплатить Джонни присуждённую компенсацию в 15 млн долларов. Так что сейчас у Херд каждый цент на счету, а тут Маск со своими 8 долларами!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: mask   Депп   Твиттер   Херд   звезды   знаменитьсоти   шоу бизнес   
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9  комментариев
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39k
jonnyD 2 часа назад
Вот что бывает , если срать где попало ...
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Минуту назад
нужно было в кругляше АВЫ..говешку напоследок оставить))
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11k
a_komolow 3 минуты назад
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9k
Григорий Бабкин 48 минут назад
Мдя... Леди Кака лоханулась по полной. Теперь нахлебается своего говна от души. Даже как-то жалко бабёнку. Как сказал тов. Ржевский: -Господа! Её же ещё е*бать можно было!
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9k
Летучий Мыш Час назад
Чушь какая-то. За что он ей вообще мстить то мог?
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