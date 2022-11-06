Илон Маск красиво отомстил Эмбер Херд

В 2017 пара уже не скрывала свои отношения, а в 2018 году заявила, что им не по пути. После ее иска против Деппа и обвинении его в домашнем насилии, Маск не поддержал Эмбер и отказался выступать в суде.

Но на этом история не заканчивается. Как и у любой звезды у Херд был свой официальный аккаунт в Твиттере. Но вот незадача, бывший ухажер скандальной актрисы выкупил эту соцсеть, и аккаунт Эмбер очень быстро перестал там существовать.