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Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет

Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет

Автор:
28 октября 2022 20:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейми Ли Кёртис   голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   шоу бизнес   
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Джейми Ли Кёртис — отмеченная множественными наградами актриса, писательница и активистка. Ее голливудский дебют состоялся в 1978 году, когда она сыграла Лори Строуд в слэшере «Хэллоуин». Фильм стал суперхитом и принес ей титул «королевы крика». С тех пор актриса снялась еще во множестве культовых фильмов разных жанров, от комедий до драмы. Вот самые яркие фото из ее прошлого.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джейми Ли Кёртис   голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   шоу бизнес   
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35  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
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10k
Dmitry 4 минуты назад
При некоторой не идеальности лица, есть в ней что-то зажигательное))). Ну и конечно глаза!!! Одни из самых выразительных, в кино тех времен. Про фигуру можно ии нее говорить (она у нее всегда была превосходна).
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9k
GRuslan 10 минут назад
Очень красивая женщина. Естественная, родные красивые губы, придающие ей свою индивидуальность, изюминку, как хорошо что она не родилась недавно, а то испортила бы такую красоту, как делают нынешние и.анашки.
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5k
Vladimir 16 минут назад
Куча фильмов, которые я не смотрел, и толпа людей, которых я не знаю. А самого главного фильма и актера нет. Так себе пост.
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3k
Сергей Семенов 17 минут назад
Ну ей однозначно есть в кого быть красивой.
Ссылка youtu.be
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31k
Юр21 20 минут назад
...Что бы морда была лошадиная,
И огромный, морщинистый зад...(с)
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24
Сергей Коршунов Полчаса назад
Вот как может быть эта "лошадь" быть настолько обаятельна? Люблю её игру, она просто прелесть. Но, на "статическом кинематографе" (снимках) - Ну лошадь же!!!!
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24
Сергей Коршунов 20 минут назад
Себе же три копейки - Джулия Робертс - лошадь еще больше. Да еще и не научилась ни ходить, ни играть
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6k
Сергей 37 минут назад
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26k
Мрачный мачо 37 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Сергей 40 минут назад
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9k
Dabus 44 минуты назад
Кроме фильма "Правдивая ложь" и нового "Всё везде и сразу", более не видел её нигде
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5k
Micropi 49 минут назад
Операция Нижняя Юбка 1959 года, это фильм с участием Тони.
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317
Бухаю по пятницам 55 минут назад
Не Салтыкова, конечно, но плюс.
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3k
Трям 59 минут назад
Не понимаю восторга. Лицо как у мужика, рот больше башки, сиськи с молодости на пупок стекли...
А теперь - фас минусить! )))
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4k
Tuskub Час назад
Это не просто Женщина! Это -Женщина- Песня! Прусь от нее аки кот от валерьянки!))
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1k
Сид Час назад
Могли бы показать её в фильме Правдивая ложь,вот где её талант раскрылся,а то какие-то второстепенные фильмы и второстепенные роли..Да и отец Тони Кертис знаменитее матери будет. Пост поверхностный, надерганы фотки из одной серии и связано абы как.
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31k
Max Z Shtirlic Час назад
Надо пойти "Правдивую ложь" пересмотреть! :)
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5k
sedoisever Час назад
Мать актрису несколько раз упомянули, а Тони Кёртис не заслужил? А он поизвестнее был.
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23k
Serg2001 2 часа назад
Удивительная женщина. Со своей самобытной красотой и потрясающей самоиронией
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27k
Ваня 2 часа назад
очень красивая и сексуальная девушка...
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Вау! Культово-эпичная актресса.
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