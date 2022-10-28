Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет

Джейми Ли Кёртис — отмеченная множественными наградами актриса, писательница и активистка. Ее голливудский дебют состоялся в 1978 году, когда она сыграла Лори Строуд в слэшере «Хэллоуин». Фильм стал суперхитом и принес ей титул «королевы крика». С тех пор актриса снялась еще во множестве культовых фильмов разных жанров, от комедий до драмы. Вот самые яркие фото из ее прошлого.