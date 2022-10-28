Porky Pig
Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет
Автор:
28 октября 2022 20:09
Джейми Ли Кёртис — отмеченная множественными наградами актриса, писательница и активистка. Ее голливудский дебют состоялся в 1978 году, когда она сыграла Лори Строуд в слэшере «Хэллоуин». Фильм стал суперхитом и принес ей титул «королевы крика». С тех пор актриса снялась еще во множестве культовых фильмов разных жанров, от комедий до драмы. Вот самые яркие фото из ее прошлого.
1. Джейми Ли Кёртис перед съемками в фильме 1983 года «Рыбка по имени Ванда»
2. Джейми Ли Кертис и Даниэль Бризбуа, 1983 год
3. Джейми Ли Кёртис на пляже
4. Джейми Ли Кертис со своей матерью, актрисой Джанет Ли, 1967 год
5. Джейми Ли Кертис (справа) с семьей в лондонском аэропорту, 1971 год
6. Джейми Ли Кертис на Специальной Олимпиаде 1977 года
7. Джейми Ли Кертис с Ричардом Гиллилендом, 1977 год
8. 8-летняя Джейми Ли Кертис, 1966 год
9. Джейми Ли Кертис (слева внизу) с Дорри Томсон, Бонд Гидеон и Мелиндой Науд, 1977 год
10. Джейми Ли Кертис на роликах на голливудской вечеринке, 19 декабря 1977 года
11. Джейми Ли Кертис в Атлантик-Сити
12. Джейми Ли Кертис с Джонни Шеллом на балу знаменитостей
13. Джейми Ли Кертис со своей матерью Джанет Ли, 1978 год
14. Джейми Ли Кертис со своей матерью Джанет Ли во время мероприятия в честь Альфреда Хичкока в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз
15. Джейми Ли Кёртис на вечеринке Аллана Карра «Мы любим Тони Кёртиса», 2 марта 1980 года
16. Джейми Ли Кертис на церемонии вручения наград American Movie Awards, 1982 год
17. Джейми Ли Кертис в роли лейтенанта в сериале «Операция "Нижняя юбка"», 1977 год
18. Джейми Ли Кертис во время съемок сериала «Операция "Нижняя юбка"», 1977 год
19. Джейми Ли Кертис с гостем на вечеринке в Хэмптоне, 1977 год
20. Джейми Ли Кертис на съемках сериала «Операция "Нижняя юбка"», 1977 год
21. Джейми Ли Кертис на съемках с Мелиндой Нод, 1977 год
22. Джейми Ли Кертис (справа) с Бонд Гидеон, Дорри Томсон, Джоном Эстином и Мелиндой Нод, 1977 год
23. Джейми Ли Кертис на съемках сериала «Операция "Нижняя юбка"», 1978 год
24. Джейми Ли Кертис, 1978 год
25. Джейми Ли Кертис, 1978 год
26. Джейми Ли Кертис с матерью Джанет Ли
27. Джейми Ли Кертис позирует в декабре 1978 года в Лос-Анджелесе
28. Джейми Ли Кертис позирует в декабре 1978 года в Лос-Анджелесе
29. Джейми Ли Кертис позирует в декабре 1978 года в Лос-Анджелесе
30. Джейми Ли Кертис в своей гримерке, 1988 год
31. Джейми Ли Кертис в Нью-Йорке, 1980 год
32. Джейми Ли Кертис, 1980 год
33. Джейми Ли Кертис в 1980 году
34.Джейми Ли Кертис с Денни Диллон, 1980 год
35. Джейми Ли Кертис в передаче «Субботним вечером в прямом эфире», 1980 год
36. Джейми Ли Кертис в Бродвейском театре, 1981 год
37. Джейми Ли Кертис с Хартом Бокнером, 1981 год
38. Джейми Ли Кертс на премьере фильма «От всего сердца» в Вествуде, 20 января 1982 года
39. Джейми Ли Кертис целует фотографа, 1982 год
40. Джейми Ли Кертис, 1984 год
41. Джейми Ли Кертс с матерью Джанет Ли, 1984 год
42. Джейми Ли Кертис дома в Санта-Монике, 1985 год
43. Джейми Ли Кертис, 1983 год
44. Джейми Ли Кёртис на мероприятии Фонда молодых музыкантов в Лос-Анджелесе, 1983
45. Джейми Ли Кёртис на 55-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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А причём тут Брюсик?
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