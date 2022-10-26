8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей

По контракту Джонни Депп получает гонорар вне зависимости от того, снимается ли он в фильме. Такой привилегией могут воспользоваться только большие звезды. Обычно подобные пункты включают для того, чтобы актер мог получать деньги, если съемки, например, все время сдвигаются, а принять участие в другом проекте уже нельзя. Так, во время разбирательств с бывшей женой, когда Деппа уволили из "Фантастических тварей", актер все равно получал гонорар, хоть и не играл.