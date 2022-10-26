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8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей

8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей

Автор:
26 октября 2022 21:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   контракты звезд   причуды звезд   требования звезд   шоу бизнес   
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У звезд есть свои "пунктики". Они добавляют "хотелки" прямо в контракты, чтобы продюсеры знали, какие требования обязательны к выполнению.

Джейсон Стейтем часто снимается в боевиках. Ему приходится драться со многими героями по сюжетам. Он заключил соглашение со студией, по которому есть ограничение, насколько сильно его могут избивать на экране. Вероятно, связано это с тем, что актер не хочет, чтобы его персонажи выглядели неудачниками.


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Для Дуэйна "Скалы" Джонсона даже специально меняли сценарий, чтобы его герой во время одной из драк не лежал, а сидел, ведь его образ героя не должен сильно страдать в процессе съемок. Амплуа очень важно для актеров!


Звезда баскетбола Майкл Джордан вынудил агентов подписать контракт, благодаря которому он может играть в баскетбол когда и где угодно. Обычно игрокам приходится соглашаться на запрет игр вне официальных и тренировочных игр, но только не Майклу. Подобные запреты появились неслучайно, ведь в результате игры вне турнира можно случайно получить травму.



Вин Дизель специально установил количество ударов, которые он получает во время драк. Они не должны превышать определенное число!


По контракту Джонни Депп получает гонорар вне зависимости от того, снимается ли он в фильме. Такой привилегией могут воспользоваться только большие звезды. Обычно подобные пункты включают для того, чтобы актер мог получать деньги, если съемки, например, все время сдвигаются, а принять участие в другом проекте уже нельзя. Так, во время разбирательств с бывшей женой, когда Деппа уволили из "Фантастических тварей", актер все равно получал гонорар, хоть и не играл.



Сэмюэль Л. Джексон так любит гольф, что прописал это в контракте. Теперь у актера есть возможность всегда, 2 раза в неделю, иметь возможность играть в гольф во время съемок.


Куин Латифа прописала в соглашении, что умирать в фильмах она не будет. Причина проста: тогда, по мнению актрисы, она не сможет играть в продолжении картины. Вполне логично, ну разве кому-то нравится смотреть на свою смерть, хоть и липовую?


Джек Николсон любит смотреть игры Лейкерс. Он покупает абонемент на все игры с 1970-х. Обязательным условием его контакта является соблюдение одного пункта: он должен присутствовать на всех играх лично.


Хотели бы узнать, какие необычные пункты есть в контрактах отечественных звезд?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   звезды   знаменитости   контракты звезд   причуды звезд   требования звезд   шоу бизнес   
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9  комментариев
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Александр Ломовицкий Час назад
нет отечественных мы не хотели бы узнать . потому что звезд у нас нет есть мелкие жадные бездарности которые мелькают на экранах .
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28k
Григорий 9 минут назад
В свое время Стивен Сигал снимал фильмы, где ему не наносили удары. Его спросили, а почему так? Это отход от канонов Голливуда где ГГ получает по морде, а после находит силы, превозмогает и тогда.. (смотрите картины с Ванн Даммом).
На что он просто ответил - Ну попробуйте.
Высший дан по Айкидо был выдан заслуженно. Он в фильмах не против чимпионов ММА выходил, потому все честно.
p.s.
Над законом. 1988. Старт Стивена, ему здесь "всего-то" 36 лет!!!
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Vacony Полчаса назад
А самый умный Джонни выходит )) Мало ли что там случится - а деньги он получит всегда )
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