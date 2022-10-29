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Чиновники придумали, чем можно заменить ненормативную лексику в быту

Чиновники придумали, чем можно заменить ненормативную лексику в быту

Автор:
29 октября 2022 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: замена   клоп сосновый   маты   ненормативная лексика   русский язык   чистота речи   
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Подмосковья решили внести свою лепту в развитие русского языка и получили весьма забавный результат.

В Комитете считают, что мат не красит речь современного человека, но и без его порой весьма сложно. Вот и предложили ему замену. Оказывается, названия вредителей, обитающих в лесу, произнесённые с правильной интонацией, «могут противника обескуражить ещё до начала боя».

- Короед настырный!

- Лептура четырехполосая!

- Дровосек валежный!

- Амбарный долгоносик!

- Пьявица красногрудая!

- Блошка капустная!

- Клоп сосновый!

- Козявка ивовая!

- Плодожил желудёвый!

- Звездчатый пилильщик-ткач!


Как вам такое? Это даже посильнее будет чем "жёваный крот", "щука брат" и "святые ёжики".


Ну, что друзья, составим общими усилиями словарик "цензурных" ругательств на случай важных переговоров?



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: замена   клоп сосновый   маты   ненормативная лексика   русский язык   чистота речи   
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12  комментариев
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115
Евгений 4 часа назад
Осторожно, гифка со звуком
Осторожно, гифка со звукомПосмотреть
Осторожно, гифка со звуком
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889
комнатный сибиряк 18 минут назад
Такое из русской речи не искоренить
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24k
ПаганецЪ 19 минут назад
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10k
Rus77 7 часов назад
Китайский всех перекроет)
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
Бл@ть и короче и более ёмко.
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124
Obrval 8 часов назад
Евпатий Коловрат.
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4k
Евгений Д 9 часов назад
А посылать подальше надо фразой "Иди в лес и заблудись" ???
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10k
insaider 9 часов назад
Сегодня день Ципсошника что ли?
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31k
Snork Snorkoff 9 часов назад
А если еще ботаников подтянуть..
Даваллия шизофилла
[мат] желтошиповая
Майхуения валентина
Какалия дура
Ребуция муданензис
И просто [мат] эректилоба
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27k
Ваня 10 часов назад
ешкин матрешкин, это что же такое?!!
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