Чиновники придумали, чем можно заменить ненормативную лексику в быту

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Подмосковья решили внести свою лепту в развитие русского языка и получили весьма забавный результат.
В Комитете считают, что мат не красит речь современного человека, но и без его порой весьма сложно. Вот и предложили ему замену. Оказывается, названия вредителей, обитающих в лесу, произнесённые с правильной интонацией, «могут противника обескуражить ещё до начала боя».
- Короед настырный!
- Лептура четырехполосая!
- Дровосек валежный!
- Амбарный долгоносик!
- Пьявица красногрудая!
- Блошка капустная!
- Клоп сосновый!
- Козявка ивовая!
- Плодожил желудёвый!
- Звездчатый пилильщик-ткач!
Как вам такое? Это даже посильнее будет чем "жёваный крот", "щука брат" и "святые ёжики".
Ну, что друзья, составим общими усилиями словарик "цензурных" ругательств на случай важных переговоров?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даваллия шизофилла
[мат] желтошиповая
Майхуения валентина
Какалия дура
Ребуция муданензис
И просто [мат] эректилоба