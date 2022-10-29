Чиновники придумали, чем можно заменить ненормативную лексику в быту

В Комитете считают, что мат не красит речь современного человека, но и без его порой весьма сложно. Вот и предложили ему замену. Оказывается, названия вредителей, обитающих в лесу, произнесённые с правильной интонацией, «могут противника обескуражить ещё до начала боя».

- Короед настырный!

- Лептура четырехполосая!

- Дровосек валежный!

- Амбарный долгоносик!

- Пьявица красногрудая!

- Блошка капустная!

- Клоп сосновый!

- Козявка ивовая!

- Плодожил желудёвый!

- Звездчатый пилильщик-ткач!

Как вам такое? Это даже посильнее будет чем "жёваный крот", "щука брат" и "святые ёжики".