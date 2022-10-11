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Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет

Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет

Автор:
11 октября 2022 18:31
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: грамматика   интересное   правила   речь   русский язык   слова   
951
11
Великий и могучий. Он трансформируется, меняется, берёт заимствования из других языков. Но иногда над ним могут издеваться даже его носители.
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Источник:

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Метки: грамматика   интересное   правила   речь   русский язык   слова   
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36  комментариев
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7k
ron 3 часа назад
помню, бабушка рассказывала, как в ее детстве два села на Волге ходили по субботам драться стенка на стенку, потому что не могли решить, как правильно - в одном селе говорили ИДТИТЬ, а в другом - ИДИТЬ.
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5k
fin4all Час назад
Победю или побежу или побежду...
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14k
ss Час назад
Автор, в своём филологическом порыве, не забудь посмотреть, что такое "прескриптивизм" и чем он плох.
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Вымораживает умничанье домашних филологов по поводу "ложить".
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Исторически сложилось, что в России наукой-филологией рулили в основном "немцы". Люди, для которых русский язык был не родным, и являлся интересным предметом для описания, классификации и каталогизации.
Немцы - народ дисциплинированный и привыкший жить по правилам и законам. Поэтому вместо изучения русского языка они всё время пытаются его засунуть в правила и законы. Отметая всё, что выбивается из ихних немецких правил.

Спрашивается, почему русские люди должны при употреблении СВОЕГО языка спрашивать разрешение у "немцев", как им говорить???

А люди, которые борются с "ихним", "заместо" и "накласть" (см. национальность на фото у Васи) оччень напоминают мне тех "зоологов", которые пытались отрезать нос у чучел утконосов, привозимых из Австралии. "Не может быть такого зверя! Это фальсификация," - говорили они.
Пля! Язык надо ИЗУЧАТЬ, а не диктовать народу (чужому вам - "немцам", народу!), как он ДОЛЖЕН говорить!
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2k
elf2000 2 часа назад
Автор, твои "данные устарели лет на 30. Современная лингвистика придерживается одного мнения; Если слово употребляет два и более носителей языка, то слово есть. Так что неправильно говорить, что говорить "ихний" неправильно.
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112
Obrval 2 часа назад
Комментарий к фото
Пошлите - говорите пошлости
Пошлите - кого и куда.
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16k
Вася 2 часа назад
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Где мерить и мучить?
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127k
Игорь 2 часа назад
Да ложил я, и клал, на ихнее мнение. Если филологи что то не знают, то это не означает, что этого нет. Просто надо быть носителями языка, а не пытаться выучиться на его знатока, в высшем учебном заведении.
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9k
kirpal 3 часа назад
Надеялся из поста узнать как правильно победю или победу, или побежду?
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3k
Parus59 3 часа назад
если корень глагола оканчивается на "б", "в", "ф", "п", "м", то у глагола в третьем лице и единственном числе вступает в силу корневое чередование (п – пл, б – бл и т.д.
Писец, вот это заумь, кто это, кроме спецов, знает, есть такие тут?
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4k
Дмитрий ! 3 часа назад
"Но и "придти", и "придти"", автор, исправь.
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1k
Росомаха 3 часа назад
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5k
sedoisever 3 часа назад
Так какого слова нет в русском языке, исходя из заголовка? Садить или сажать? )
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1k
Выхухоль (Нагайна) 3 часа назад
Ещё - потрясём и потрусим. Трусят (коврики, например) обычно на юге и в незалэжной.
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20k
ЦСКА 3 часа назад
Щи хоть хер полощи!
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