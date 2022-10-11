Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет

Говорить "щипет" не стоит, это безграмотно, хотя эта форма считается разговорной. В целом, правило запомнить просто: если корень глагола оканчивается на "б", "в", "ф", "п", "м", то у глагола в третьем лице и единственном числе вступает в силу корневое чередование (п – пл, б – бл и т.д.). Нужно говорить "щиплет". А вот "щипает", хоть и нежелательно, но употреблять можно - этот вариант просторечный.