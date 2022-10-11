Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет

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Великий и могучий. Он трансформируется, меняется, берёт заимствования из других языков. Но иногда над ним могут издеваться даже его носители.
Мы же слышали и не раз - "зажгём сегодня!", "садить помидоры"... Это, так называемые, глаголы-самозванцы, которые давно вошли в нашу жизнь, и уже даже не кажется, что собеседник говорит неправильно.
Придти/прийти
Раньше слово "придти" действительно использовали. А в "Сердцах четырёх" один из главных героев писал в записке "Я не могу притти к вам". Но и "притти", и "придти" - это варианты устаревшие, которые были допустимы до 1956 года. Сейчас единственно правильно будет - "прийти".
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Щипет/щиплет
Говорить "щипет" не стоит, это безграмотно, хотя эта форма считается разговорной. В целом, правило запомнить просто: если корень глагола оканчивается на "б", "в", "ф", "п", "м", то у глагола в третьем лице и единственном числе вступает в силу корневое чередование (п – пл, б – бл и т.д.). Нужно говорить "щиплет". А вот "щипает", хоть и нежелательно, но употреблять можно - этот вариант просторечный.
Полоскай/полощи
В разговорной речи слово "полоскай" встречается часто, но лишь в отдельных словарях его помечают как разговорное. Лучше говорить "полощи".
Помахай/помаши
"Махай" - это разговорная и не очень красивая форма глагола, ведь в русском языке не существует слова "махают". Кто-то его употребляет, но если мама скажет ребёнку "помахай мне ручкой" и он запомнит это слово, а потом напишет его в школьном сочинении, то это будет считаться ошибкой.
В прошедшем времени - махал, в настоящем - машешь, машу.
В прошедшем времени - махал, в настоящем - машешь, машу.
Садить/сажать
Это слово тоже просторечное, даже песня есть такая "Сама садик я садила..." Фольклор.
Если деревенская бабушка захочет "садить ребёнка на лавочку", то это может будет звучать органично, но современный образованный человек вряд ли будет так выражаться. Даже в огороде лучше всё-таки "сажать картошку", а не "садить".
Если деревенская бабушка захочет "садить ребёнка на лавочку", то это может будет звучать органично, но современный образованный человек вряд ли будет так выражаться. Даже в огороде лучше всё-таки "сажать картошку", а не "садить".
Езжай/поезжай
Недопустимо говорить "езжай". Равно как "ехай" (привет, Сергей Шнуров) или "едь".
В повелительном наклонении верно будет именно "поезжай" - с приставкой "по-". В разговорной речи допустимо сказать "езжай", но это всё-таки безграмотно и если оценивать речь или текст с точки зрения грамматики, то употребление такого глагола будет считаться ошибкой.
В повелительном наклонении верно будет именно "поезжай" - с приставкой "по-". В разговорной речи допустимо сказать "езжай", но это всё-таки безграмотно и если оценивать речь или текст с точки зрения грамматики, то употребление такого глагола будет считаться ошибкой.
Пошлите/пойдёмте
Если почему-то не нравится форма "пойдёмте", то в побудительном наклонении есть ещё два варианта - "идём" и "пойдём". Но ни в коем случае не "пошлите" - это грубая ошибка. Если вас таким образом призывают куда-то пойти, вы можете уточнить: "кого именно послать?"
Нагинаться/нагибаться
"Сгинает", "нагинает", "нагинаться" - это ошибочное произношение, хотя эти слова можно часто встретить в устной речи. Скорее всего так говорят по аналогии с похожими глаголами, в которых есть буква "н" - "нагнуться", "согнуться". Но в этих словах нет корня "гин", есть либо "г", либо "гиб".
Лазиют/лазят
Нет глагола "лазиют" или "лазеют". Есть разговорное "лазают", но всё-таки самое верное - это "лазят". От литературного канонического варианта - "лазить".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: грамматика интересное правила речь русский язык слова
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Немцы - народ дисциплинированный и привыкший жить по правилам и законам. Поэтому вместо изучения русского языка они всё время пытаются его засунуть в правила и законы. Отметая всё, что выбивается из ихних немецких правил.
Спрашивается, почему русские люди должны при употреблении СВОЕГО языка спрашивать разрешение у "немцев", как им говорить???
А люди, которые борются с "ихним", "заместо" и "накласть" (см. национальность на фото у Васи) оччень напоминают мне тех "зоологов", которые пытались отрезать нос у чучел утконосов, привозимых из Австралии. "Не может быть такого зверя! Это фальсификация," - говорили они.
Пля! Язык надо ИЗУЧАТЬ, а не диктовать народу (чужому вам - "немцам", народу!), как он ДОЛЖЕН говорить!
Пошлите - кого и куда.
мощно.
Писец, вот это заумь, кто это, кроме спецов, знает, есть такие тут?
Тут главное - живого! То есть, язык живет своей жизнью, появляются новые слова, новые формы, которые могут различаться по регионам нашей огромной страны. А вот правильно или неправильно почему-то решает маленькая кучка сидящих в Москве типа ученых.
Эти ученые безжалостно коверкают наш язык! Никогда не смерюсь, что по новым правилам русского языка кофе - это не только он, но и оно. Как трансгендер.
Простите, не удержался. )
Ну типа "вихотка" (мочалка), "мультифора"(файл для хранения), "втарить" (купить), "растыка"(неуклюжий человек).