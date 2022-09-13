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Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово появилось в русском языке в 2022 году

Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово появилось в русском языке в 2022 году

Автор:
13 сентября 2022 14:01
Метки: интересно   любопытно   новые слова   орфографический словарь   русский язык   слова   словари   фото   
896
3

Русский - живой язык, потому в нем постоянно появляются новые слова. Отслеживают современные тенденции исследователи, которые и вносят дополнения в орфографические словари. Так, в словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово.

В этой статье мы публикуем список новых слов, которыми смело и официально можно изъясняться в 2022 году. Правда значения некоторых слов предстоит поискать.


А

аморе́ль,

антива́ксер,

антиприви́вочник.


Б

барито́н-саксофо́н,

без всего́ и безо всего́,

без вся́кого и безо вся́кого,
безо всего́ и без всего́,

безо вся́ких и без вся́ких,

безо вся́ких-я́ких и без вся́ких-я́ких,

безо вся́кого и без вся́кого,

бо́ннка,

бу́меры,

бу́ргерная.


В

вакцини́рование,

видеобло́гер,

видеоко́нкурс,

вышива́нка.


Г

газети́р,

гейм-зо́на,

Гиперборе́я,

горнодобы́ча,

гражда́ница.


Д

де́нежно-счётный,

джетла́г,

диера́ма,

дона́ция,

до оби́дного,
до облако́в,
допандеми́йный,
допандеми́ческий,
до поcле́днего,

до побе́дного (конца́),

дораско́льный,
до чего́,
древе́сно-декорати́вный,
древе́сно-травяно́й.


×
×

Е

е́сть где́ (отдохну́ть),

е́сть куда́ (пойти́),

е́сть с ке́м (посове́товаться),

е́сть че́м (горди́ться),

е́сть что́ (сказа́ть),
е́шь-пе́й – не хочу́.

Ж

жизнеугрожа́ющий.

И

инфо́рмер.


К

карильо́н, -а и карийо́н,

ка́чественно-оце́ночный,

Квадранти́ды,

кейс‑техноло́гия,

Ке́меровская о́бласть – Кузба́сс,
кизилю́ртовский,

кислосли́вочный,
кла́ймбер, -а (сорт роз),

клофели́новый,
клофели́нщик,

клофели́нщица,

кови́д-инфици́рованный,

кови́д-отрица́тельный,
кови́д-положи́тельный,

корнесо́бственный (са́женец),

коронакри́зис,

коронаске́птик,

кросс-отраслево́й,

кроссфи́т,

Кры́мский мо́ст (в Москве; через Керченский пролив).


Л

лаборато́рно-инструмента́льный,
лаборато́рно-практи́ческий,

лазеротерапевти́ческий,

лактоглобули́новый,
ландша́фтно‑архитекту́рный,
ландша́фтно‑приро́дный,
леднико́во-подпру́дный.

М

медиафе́йк,

медстарта́п,

миллениа́лы,

молоткообра́зный.


Н

нафти́л,

ни куётся ни плю́щится,
ни пи́то ни е́дено,
ни шьёт ни по́рет,
Но́вая Москва́.

О

ОГЭ́, нескл., м. (сокр.: общегосударственный экзамен),

околю́ченность,

околю́ченный;

онла́йн-пресс-конфере́нция,

о́тпрысковый,

очки́-консе́рвы.


П

пандеми́йный,

пандеми́чный,
паралле́льно­-лине́йный,
паралле́льно­-сдвижно́й,
пасью́т,

пирогра́фия,

плазмоли́фтинг,

побегоно́сный,
погу́глить,

подпру́дный,
по-жюль-ве́рновски,
покерфе́йс,

постотчёт,

предбо́кс,

предотврати́мый,

прокрастина́ция.


Р

ре́зус-конфли́ктный,

ре́зус-совмести́мый,

релье́фно выделя́ющийся,
релье́фно выступа́ющий,
релье́фно‑графи́ческий,

релье́фно‑объёмный,

релье́фно‑факту́рный,

релье́фно‑формо́вочный,

ретви́тнуть,

реша́ла,

ринг-ано́нсер,

роликодро́м,

роликоопо́рный.


С

Ска́зский ледни́к,

скоропо́мощный,
сладкоя́годниковые,

сорбо́нка, (учебная карточка),

сре́зочный,
стенда́п,

стенда́п-коме́дия,

стенда́п-ко́мик,

стоба́лльник,

суби́ндекс,

су́ржанка.


Т

тайкона́вт,

телегра́м-кана́л,

три́жды пе́ристый,
три́жды тройча́тый.


Ф

флоротерапи́я.


Х

хасавю́ртовский.


Ч

часто́тно‑регули́руемый,

часто́тно‑резона́нсный,
чу́точка.


Ш

шаве́рма, и шаурма́,

штрафизоля́тор.


Я

я́годниковый.


Интересно, какое слово года будет в этом году: антиваксер или шаверма? В 2021, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года - "Спутник".


Полный список слов можно посмотреть тут.


А какие новые слова из списка вы бы стали использовать? Или уже активно употребляете их в речи?

Источник:

АНТИФИШКИ
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4  комментария
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5k
Wadim 10 минут назад
У аффтора слово "решала" появилось в 2022м году? :) Мои поздравлению аффтору )
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3k
Трям Час назад
Не иначе как блогеру или тиктокеру позволили дополнить. Другого оправдания такому мудачеству я не вижу.
Пойду одену носоки и буду свою кофю пить.
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4k
Copycat Час назад
Хех а мне в груповых чатах до сих пор вот такие сообщения прилетают)
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1k
Шапкин Час назад
Новые?
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