Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово появилось в русском языке в 2022 году

Русский - живой язык, потому в нем постоянно появляются новые слова. Отслеживают современные тенденции исследователи, которые и вносят дополнения в орфографические словари. Так, в словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово.
В этой статье мы публикуем список новых слов, которыми смело и официально можно изъясняться в 2022 году. Правда значения некоторых слов предстоит поискать.
А
аморе́ль,
антива́ксер,
антиприви́вочник.
Б
барито́н-саксофо́н,
без всего́ и безо всего́,
без вся́кого и безо вся́кого,
безо всего́ и без всего́,
безо вся́ких и без вся́ких,
безо вся́ких-я́ких и без вся́ких-я́ких,
безо вся́кого и без вся́кого,
бо́ннка,
бу́меры,
бу́ргерная.
В
вакцини́рование,
видеобло́гер,
видеоко́нкурс,
вышива́нка.
Г
газети́р,
гейм-зо́на,
Гиперборе́я,
горнодобы́ча,
гражда́ница.
Д
де́нежно-счётный,
джетла́г,
диера́ма,
дона́ция,
до оби́дного,
до облако́в,
допандеми́йный,
допандеми́ческий,
до поcле́днего,
до побе́дного (конца́),
дораско́льный,
до чего́,
древе́сно-декорати́вный,
древе́сно-травяно́й.
Е
е́сть где́ (отдохну́ть),
е́сть куда́ (пойти́),
е́сть с ке́м (посове́товаться),
е́сть че́м (горди́ться),
е́сть что́ (сказа́ть),
е́шь-пе́й – не хочу́.
Ж
жизнеугрожа́ющий.
И
инфо́рмер.
К
карильо́н, -а и карийо́н,
ка́чественно-оце́ночный,
Квадранти́ды,
кейс‑техноло́гия,
Ке́меровская о́бласть – Кузба́сс,
кизилю́ртовский,
кислосли́вочный,
кла́ймбер, -а (сорт роз),
клофели́новый,
клофели́нщик,
клофели́нщица,
кови́д-инфици́рованный,
кови́д-отрица́тельный,
кови́д-положи́тельный,
корнесо́бственный (са́женец),
коронакри́зис,
коронаске́птик,
кросс-отраслево́й,
кроссфи́т,
Кры́мский мо́ст (в Москве; через Керченский пролив).
Л
лаборато́рно-инструмента́льный,
лаборато́рно-практи́ческий,
лазеротерапевти́ческий,
лактоглобули́новый,
ландша́фтно‑архитекту́рный,
ландша́фтно‑приро́дный,
леднико́во-подпру́дный.
М
медиафе́йк,
медстарта́п,
миллениа́лы,
молоткообра́зный.
Н
нафти́л,
ни куётся ни плю́щится,
ни пи́то ни е́дено,
ни шьёт ни по́рет,
Но́вая Москва́.
О
ОГЭ́, нескл., м. (сокр.: общегосударственный экзамен),
околю́ченность,
околю́ченный;
онла́йн-пресс-конфере́нция,
о́тпрысковый,
очки́-консе́рвы.
П
пандеми́йный,
пандеми́чный,
паралле́льно-лине́йный,
паралле́льно-сдвижно́й,
пасью́т,
пирогра́фия,
плазмоли́фтинг,
побегоно́сный,
погу́глить,
подпру́дный,
по-жюль-ве́рновски,
покерфе́йс,
постотчёт,
предбо́кс,
предотврати́мый,
прокрастина́ция.
Р
ре́зус-конфли́ктный,
ре́зус-совмести́мый,
релье́фно выделя́ющийся,
релье́фно выступа́ющий,
релье́фно‑графи́ческий,
релье́фно‑объёмный,
релье́фно‑факту́рный,
релье́фно‑формо́вочный,
ретви́тнуть,
реша́ла,
ринг-ано́нсер,
роликодро́м,
роликоопо́рный.
С
Ска́зский ледни́к,
скоропо́мощный,
сладкоя́годниковые,
сорбо́нка, (учебная карточка),
сре́зочный,
стенда́п,
стенда́п-коме́дия,
стенда́п-ко́мик,
стоба́лльник,
суби́ндекс,
су́ржанка.
Т
тайкона́вт,
телегра́м-кана́л,
три́жды пе́ристый,
три́жды тройча́тый.
Ф
флоротерапи́я.
Х
хасавю́ртовский.
Ч
часто́тно‑регули́руемый,
часто́тно‑резона́нсный,
чу́точка.
Ш
шаве́рма, и шаурма́,
штрафизоля́тор.
Я
я́годниковый.
Интересно, какое слово года будет в этом году: антиваксер или шаверма? В 2021, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года - "Спутник".
Полный список слов можно посмотреть тут.
А какие новые слова из списка вы бы стали использовать? Или уже активно употребляете их в речи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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