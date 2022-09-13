Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово появилось в русском языке в 2022 году

С

Ска́зский ледни́к,

скоропо́мощный,

сладкоя́годниковые,

сорбо́нка, (учебная карточка),

сре́зочный,

стенда́п,

стенда́п-коме́дия,

стенда́п-ко́мик,

стоба́лльник,

суби́ндекс,

су́ржанка.

Т

тайкона́вт,

телегра́м-кана́л,

три́жды пе́ристый,

три́жды тройча́тый.

Ф

флоротерапи́я.

Х

хасавю́ртовский.

Ч

часто́тно‑регули́руемый,

часто́тно‑резона́нсный,

чу́точка.

Ш

шаве́рма, и шаурма́,

штрафизоля́тор.

Я

я́годниковый.

Интересно, какое слово года будет в этом году: антиваксер или шаверма? В 2021, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года - "Спутник".

Полный список слов можно посмотреть тут.

А какие новые слова из списка вы бы стали использовать? Или уже активно употребляете их в речи?