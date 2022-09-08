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Мы отрылись: опечатки, поднимающие не только настроение

Мы отрылись: опечатки, поднимающие не только настроение

Автор:
08 сентября 2022 15:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   опечатки   ошибки   прикол   русский язык   
3376
16
Подборка сочных опечаток, кардинально меняющих смысл фраз. Иногда получается лучше оригинала. Чёрт побери, да они всегда лучше скучных оригиналов.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   опечатки   ошибки   прикол   русский язык   
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6  комментариев
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1k
Влад Час назад
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Replicant 41 минуту назад
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JeanLuk 56 минут назад
Сначала в глаза долбится исполнитель, потом заказчик. А что это софт там красной черточкой выделяет? А забить!
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14k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
Пипеткой разливают ?
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Никифоридис

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