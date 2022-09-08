Мы отрылись: опечатки, поднимающие не только настроение

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Подборка сочных опечаток, кардинально меняющих смысл фраз. Иногда получается лучше оригинала. Чёрт побери, да они всегда лучше скучных оригиналов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интересное опечатки ошибки прикол русский язык
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