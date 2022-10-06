Почему русский язык звучит для иностранцев столь брутально?

Для нас, русских, довольно агрессивно и жестко звучат такие языки, как например, немецкий, чеченский или грузинский.
Однако мало кто знает из нас - русский язык для иностранцев, особенно европейцев, также звучит весьма брутально. Агрессивно я б сказал. Иностранцам кажется, что русские в разговоре с друг другом постоянно недовольны чем-то и даже между собой ругаются. Хотя мы в этот момент можем обсуждать, скажем, меню в ресторане.
На самом деле, все довольно просто. Сейчас объясню на пальцах.
Одна из причин кажущейся брутальности русской речи - ее интересная фонетика. Например, наличие пугающей большинство европейцев и азиатов раскатистой Р. В то время, как у тех же китайцев такого звука в языке вовсе почти нет (заменяют Л), а у французов Р - картавая. Потому русский язык для иностранцев - РРРЫкающий такой на слух.
Грозными кажутся иностранцам и наличие в русском великого множества свистящих, шипящих, вроде Ч, Ц, Щ, Ш, а также отсутствующего в большинстве западноевропейских языков мощного гласного Ы. Хотя, разумеется, до через слово пшекающего польского и постоянно ржэкающего чешского русскому весьма далеко будет.
Пугает европейцев и например, твердая Л - в большинстве европейских языков она мягкая - потому изучающие русский язык немцы или итальянцы скажут - стуЛЬ, Льгун. Твердый пугающий Л европейцам не так просто выговорить!
Ну и не забываем про общую мелодику русского языка. Русские в большинстве своем, так исторически повелось, говорят более низкими голосами, чем жеманные европейцы. Что также добавляет в копилку брутальности нашей речи.
А еще у русских при разговоре не принято попусту улыбаться, заискивать друг перед другом, как это делают в беседе "западные партнеры". Говорим мы четко, ясно, сурово. Порой повышая голос друг на друга, что в той же английской речи сошло б за оскорбление. Потому и кажется наш язык таким грубым да агрессивным для слуха изнеженных иностранцев.
Ну и культурная коннотация тут, признаюсь честно, очень здорово работает. Русские подсознательно европейцами представляются как суровые северные люди, наследники Российской империи, СССР и прочих КГБ. Не случайно, многим злодеям в Голливуде приделывает именно русский акцент - даже если их персонажи вообще не русские ни разу. Но вот такой стереотип! Потому и язык воспринимается русский как брутальный.
- Русский язык - язык настоящих мачо, - говорят иностранцы о нашей речи. - Настоящий angry russian (сердитый русский).
Кстати, не все помнят. Как признавалась в своих воспоминаниях французская актриса Марина Влади, она Владимира Высоцкого полюбила в том числе, за его русский язык - брутальный, хрипло-суровый, предельно мужской...
Источник:
АНТИФИШКИ
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