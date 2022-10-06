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Почему русский язык звучит для иностранцев столь брутально?

Почему русский язык звучит для иностранцев столь брутально?

Автор:
06 октября 2022 10:19
Сообщество : Факты
Метки: брутально   в мире   изучение языков   иностранный язык   люди   русский язык   факты   фото   
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Для нас, русских, довольно агрессивно и жестко звучат такие языки, как например, немецкий, чеченский или грузинский.

Однако мало кто знает из нас - русский язык для иностранцев, особенно европейцев, также звучит весьма брутально. Агрессивно я б сказал. Иностранцам кажется, что русские в разговоре с друг другом постоянно недовольны чем-то и даже между собой ругаются. Хотя мы в этот момент можем обсуждать, скажем, меню в ресторане.

На самом деле, все довольно просто. Сейчас объясню на пальцах.

Одна из причин кажущейся брутальности русской речи - ее интересная фонетика. Например, наличие пугающей большинство европейцев и азиатов раскатистой Р. В то время, как у тех же китайцев такого звука в языке вовсе почти нет (заменяют Л), а у французов Р - картавая. Потому русский язык для иностранцев - РРРЫкающий такой на слух.

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Грозными кажутся иностранцам и наличие в русском великого множества свистящих, шипящих, вроде Ч, Ц, Щ, Ш, а также отсутствующего в большинстве западноевропейских языков мощного гласного Ы. Хотя, разумеется, до через слово пшекающего польского и постоянно ржэкающего чешского русскому весьма далеко будет.

Пугает европейцев и например, твердая Л - в большинстве европейских языков она мягкая - потому изучающие русский язык немцы или итальянцы скажут - стуЛЬ, Льгун. Твердый пугающий Л европейцам не так просто выговорить!

Ну и не забываем про общую мелодику русского языка. Русские в большинстве своем, так исторически повелось, говорят более низкими голосами, чем жеманные европейцы. Что также добавляет в копилку брутальности нашей речи.

А еще у русских при разговоре не принято попусту улыбаться, заискивать друг перед другом, как это делают в беседе "западные партнеры". Говорим мы четко, ясно, сурово. Порой повышая голос друг на друга, что в той же английской речи сошло б за оскорбление. Потому и кажется наш язык таким грубым да агрессивным для слуха изнеженных иностранцев.

Ну и культурная коннотация тут, признаюсь честно, очень здорово работает. Русские подсознательно европейцами представляются как суровые северные люди, наследники Российской империи, СССР и прочих КГБ. Не случайно, многим злодеям в Голливуде приделывает именно русский акцент - даже если их персонажи вообще не русские ни разу. Но вот такой стереотип! Потому и язык воспринимается русский как брутальный.

  • Русский язык - язык настоящих мачо, - говорят иностранцы о нашей речи. - Настоящий angry russian (сердитый русский).

Кстати, не все помнят. Как признавалась в своих воспоминаниях французская актриса Марина Влади, она Владимира Высоцкого полюбила в том числе, за его русский язык - брутальный, хрипло-суровый, предельно мужской...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: брутально   в мире   изучение языков   иностранный язык   люди   русский язык   факты   фото   
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14k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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Вася Минуту назад
ну насчёт "низких голосов" кхм.. не будем показывать пальцем.. да и в остальном- бред, попытка натянуть сову на глобус
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70k
Доктор Джонс 2 минуты назад
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Доктор Джонс 5 минут назад
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pynh 43 минуты назад
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1k
ChePaev 43 минуты назад
ага, а испанцы как РРР-экают, ты не слышал?? У нас даже язык с такой частотой вибрировать не может.
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