Почему русский язык звучит для иностранцев столь брутально?

Однако мало кто знает из нас - русский язык для иностранцев, особенно европейцев, также звучит весьма брутально. Агрессивно я б сказал. Иностранцам кажется, что русские в разговоре с друг другом постоянно недовольны чем-то и даже между собой ругаются. Хотя мы в этот момент можем обсуждать, скажем, меню в ресторане.

На самом деле, все довольно просто. Сейчас объясню на пальцах.

Одна из причин кажущейся брутальности русской речи - ее интересная фонетика. Например, наличие пугающей большинство европейцев и азиатов раскатистой Р. В то время, как у тех же китайцев такого звука в языке вовсе почти нет (заменяют Л), а у французов Р - картавая. Потому русский язык для иностранцев - РРРЫкающий такой на слух.