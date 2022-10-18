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Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки

Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки

Автор:
18 октября 2022 16:48
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   язык   
3781
18

Почему мистер Проппер женится лишь раз, во что верят тестировщики-атеисты, о самой большой опасности на околоземной орбите и кое-что ещё.

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Источник:

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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   язык   
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11  комментариев
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Trilik 2 часа назад
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Варакин Алексей 9 минут назад
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Mike Miller 42 минуты назад
Последнее не понял
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5k
livaneth Час назад
За песчаной косой косой косой
пал под острой косой косой
бабы с косой
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Николай Дмитрич

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