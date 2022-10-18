Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки

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Почему мистер Проппер женится лишь раз, во что верят тестировщики-атеисты, о самой большой опасности на околоземной орбите и кое-что ещё.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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