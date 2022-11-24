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15 людей, которые попали в неловкие ситуации

15 людей, которые попали в неловкие ситуации

Автор:
24 ноября 2022 14:40
Метки: конфуз   люди-идиоты   не повзело   неловкая ситуация   неудача   провал   смешно   
4576
16

Все мы порой попадаем в неловкие ситуации. Казусы порой случаются по нашей вине, когда мы, например, забываем о мерах предосторожности, а иногда все происходит спонтанно, и нам лишь остается разгребать последствия. Давайте посмотрим на 15 бедолаг, которым явно не повезло сегодня.

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Источник:

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Метки: конфуз   люди-идиоты   не повзело   неловкая ситуация   неудача   провал   смешно   
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11  комментариев
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11k
Ivan 2 часа назад
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5k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
Америко-мудовые рыдания
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18k
anpetrof 41 минуту назад
Комментарий к фото
Это ещё ерунда. Я году в 1982 или 1983 ехал на электричке из Еревана в Цахкадзор. Как раз предыдущей ночью был сильный снегопад и на некоторых остановках снег на платформах лежал выше электрички, вот там выйти - это была жесть
! Помню, как две тётки разбежались по тамбуру и впечатались в эту стену снега, а потом выгребли наверх и ползли по снегу с сумками в зубах. Весь вагон высунулся в окна и смотрел...
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 52 минуты назад
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10k
Дмитрий Час назад
Пиндосовская хренотень.
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну видимо такая мама...хороших людей так не прокидывают)
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну че сказать, страна непуганых идиотов)) там же даже написано - реплика
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50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а как они попали вообще в его квартиру?)
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