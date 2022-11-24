15 людей, которые попали в неловкие ситуации

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Все мы порой попадаем в неловкие ситуации. Казусы порой случаются по нашей вине, когда мы, например, забываем о мерах предосторожности, а иногда все происходит спонтанно, и нам лишь остается разгребать последствия. Давайте посмотрим на 15 бедолаг, которым явно не повезло сегодня.
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"Я пришел домой и обнаружил, что все мои вещи лежат в мешках. Оказалось, что уборщики вычистили не ту квартиру, ошиблись номером"
"Меня уволили без предупреждения. Я подошел к рабочему месту с утра, а все вещи лежали в коробке"
Девушка хотела выяснить, на что у нее аллергия, но тесты пошли не по плану: реакция на всё
Источник:
АНТИФИШКИ
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