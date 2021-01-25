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Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки

Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки (16 фото)

Автор:
25 января 2021 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: девушка опозорилась   девушки такие девушки   конфуз   неудача   прикол   провал   самая позорная ситуация   
30181
16
Со всеми в жизни хотя бы раз случались постыдные ситуации. Такие, что хотелось провалиться сквозь землю. Мы собрали примеры неудач из жизни девушек, которые могли приключиться только с представительница прекрасного пола.
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Метки: девушка опозорилась   девушки такие девушки   конфуз   неудача   прикол   провал   самая позорная ситуация   
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41  комментарий
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6k
Кружок 12 часов назад
А в какие самые нелепые ситуации попадали вы?
Прочитал вышенаписанный бред!
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64
Евгений 2 часа назад
Парень в лифте ступил, не боялась она его, а захотела-боялась-расстерялась-красивый какой-я дура
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18k
Mexanik79 3 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Мистер Фикс 4 часа назад
У бузовой под мышкой еще один вареник?
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3k
Timur 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Серёга@ 7 часов назад
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
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1k
Serge Novikoff Серёга@ 5 часов назад
фейк
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3k
Chev Chelios 7 часов назад
Должен был поступать в военый универ, на медкомиссии обнаружили варикоцеле, сказали что от нагрузок в спорте, нужно было сделать операцию. Лег на операцию, говорят, что нужно побрить пах и яйки, ну я полежал и думаю, еще не хватало, чтоб настоящий мужик (это я-то в 17) и будущий офицер брился аки гомосятина. Пришел с уверенной походкой и гордым взглядом, доктор посмотрел на мою жидкую растительность и с раздражением сказал, чтобы быстро все побрили, при этом отчитал меня слегка. Лежу я такой растопыренный и тут... пля, до сих пор стыдно
, заходит брить мои чресла, девчонка из старшего класса, над которой я всегда подсмеивался и называл чунга-чанга, пляаааааааа! Это просто п...ц какой-то!!! Она как в страшном сне приближалась ко мне с бритвой и с такой небрежностью потом скоблила по сухому

Карма, чо уж...
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2k
Philatelist 11 часов назад
На это можно смотреть вечно
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4k
Бу 11 часов назад
Бузова просто Адский ад
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18k
сёмик патрик 11 часов назад
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
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135
Vlad сёмик патрик 9 часов назад
на каруселях сдуло, надо искать в кустах возле каруселей.
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3k
Дарвин и аморальная премия 11 часов назад
Номер 3 не правильно назвали,правильно:е@банутая
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18k
сёмик патрик 11 часов назад
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушкиПосмотреть
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
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Комментарий удален. Причина: трэш
−44
−89
Екатерина из Екатеринбурга Князь Курбский 11 часов назад
А это вообще нормально? Тут теперь разрешен сбор денег на убийство?
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8k
Сергей Екатерина из Екатеринбурга 10 часов назад
Нет, не разрешён. Князь Курбский, он же фридом - местный сумасшедший. Не стоит воспринимать его слова серьезно.
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8k
Михалыч Князь Курбский 10 часов назад
@модератор
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3k
schmubu Михалыч 9 часов назад
у тебя это не работает. насколько я знаю, от 10к в карме.
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23k
Григорий 13 часов назад
Надо было делать операцию на ступне, принял ванну, оттер себя, одел все свежее и новые носки, а они окрасили ноги черными пятнами. Врачи смотрели на меня, а я блеял, что это досадная случайность.
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9k
Голос Вселенной Григорий 11 часов назад
Я помню, поехал еще в молодости менять военник. Прописан я был в глубоком подмосковье, нужно было вставать на учет, а так как отслужил я в другой стране, то и военник был другой страны, надо менять... Уезжая, я знал, что еду на целый день, большинство времени в транспорте, лето-июнь-жара, поэтому смазал обильно ноги пастой Теймурова. А когда приехал в военкомат, там идет призыв. Ну и меня заодно определили пройти медосмотр. Ну а я что? - да легко!.. служивый ведь уже... Разделся, разулся, прохожу к доктору с БЕЛЫМИ НОГАМИ... доктор аж очки снял... "А что это? Чем это ты?" - я говорю "Паста Теймурова... жарко ведь.... "
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1k
eddie 13 часов назад
Лучше бы себе сиськи нарисовала, а то как доска:)
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177
Алексей Гулевич 13 часов назад
Ольгу можно и в подмыху ещё ... неприятное фото
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3k
Убийца Прохиндеев Алексей Гулевич 13 часов назад
Так ты мало того, что в подмыху ее хочешь, так и через неприятно. Подмышечный мазохист... бедная Бузова
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9k
Голос Вселенной Убийца Прохиндеев 11 часов назад
Главное, чтобы обоим понравилось!

Главное, чтобы обоим понравилось!
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177
Алексей Гулевич Голос Вселенной 10 часов назад
обоям ))))
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14k
Егор 13 часов назад
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
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1k
Sam22 Егор 11 часов назад
Поднимала ноги вверх обе одновременно? Уверена, что это был танец?
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Перст Указующий Sam22 10 часов назад
мало чтоль креативных танцев сегодня?
брэйкденс, капоэйра))
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15k
Сталкер Перст Указующий 8 часов назад
А отдельные одарённые тверк танцем называют. ))
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33k
figny Sam22 8 часов назад
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1k
Nero Эх, Вася, Вася 4 часа назад
Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
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26k
Acu900 14 часов назад
Имидж не все, жажда все!
Не дай себе засохнуть
Имидж не все, жажда все! Не дай себе засохнуть
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448
Обратная сторона Луны Acu900 12 часов назад
Не теряй свои корни
Не теряй свои корни
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4k
Crechet Обратная сторона Луны 12 часов назад
Врожденные инстинкты))
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3k
Кистень Acu900 3 часа назад
Имидж-НИЧТО. Жажда-всё.
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39
Nevad Black 14 часов назад
запасная писюлька подмышкой?
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56k
Александр Ломовицкий Nevad Black 13 часов назад
так и при лоботомии обнаружится еще одна
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9k
Голос Вселенной Nevad Black 11 часов назад
Под какой мышкой???
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