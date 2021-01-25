Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки

Со всеми в жизни хотя бы раз случались постыдные ситуации. Такие, что хотелось провалиться сквозь землю. Мы собрали примеры неудач из жизни девушек, которые могли приключиться только с представительница прекрасного пола.

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1. Всего лишь села на клубничку, а стыдно было - жуть 0 Источник:

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2. Подстава от этих беспроводных наушников 0 Источник:

3. ТикТокозависимые всюду

4. Праздники пошли на пользу не всем 0 Источник:

5. Так женская дружба заканчивается 0 Источник:

6. Новые туфли покрасили ноги, особенно неприятно узнать это в гостях 0 Источник:

7. Что в этой ситуации могло пойти ТАК?

8. Малышка очень захотела пить, не дождалась, когда родители дадут воды 0 Источник:

9. Во время селфи не стоит ходить в туалет 0 Источник:

10. Неловкая ситуация 0 Источник:

11. Раскрыла все карты 0

12. Забыла, что нанесла автозагар и поплакала - в итоге на лице кошмар 0 Источник:

13. Порой девушки перебарщивают с редакторами. Особенно российские селебы. Например, Бузова фотошопит даже подмышки, забывая, что кадры с мероприятий никто не правит 0 Источник:

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15. Ролик с этим провалом стал вирусным в Сети