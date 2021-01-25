Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки

Со всеми в жизни хотя бы раз случались постыдные ситуации. Такие, что хотелось провалиться сквозь землю. Мы собрали примеры неудач из жизни девушек, которые могли приключиться только с представительница прекрасного пола.
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3. ТикТокозависимые всюду
7. Что в этой ситуации могло пойти ТАК?
13. Порой девушки перебарщивают с редакторами. Особенно российские селебы. Например, Бузова фотошопит даже подмышки, забывая, что кадры с мероприятий никто не правит
15. Ролик с этим провалом стал вирусным в Сети
А в какие самые нелепые ситуации попадали вы?
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