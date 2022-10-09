Случаи, когда люди совершили ошибку, и она оказалась роковой

Сегодня планировал, что свинина будет готовиться в мультиварке, пока я на работе. Выложил накануне вечером все ингредиенты, которые не испортятся, даже написал рецепт на доске на холодильнике. Когда я вернулся домой, был в шоке: в моей квартире не было вкусного запаха! А потом я увидел это…