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Случаи, когда люди совершили ошибку, и она оказалась роковой

Случаи, когда люди совершили ошибку, и она оказалась роковой

Автор:
09 октября 2022 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   люди   неудача   ошибка   провал   фейл   фото   
2039
17

Все мы совершаем ошибки и не всегда на них учимся. И совершаем мы их даже не в сложных ситуациях, где необходимо выбрать единственно верное решение.

Порой провалом может обернуться даже такой рядовой житейский случай, где ничто не предвещает беды. Мы собрали для вас несколько подобных примеров роковых ошибок.


Мой коллега купил новую мышку. Он решил использовать ножницы, чтобы открыть её

×
×

Кто-то вставил неподходящую монету, она застряла, не позволив использовать не только эту тележку, но и все, которые стоят перед ней

Когда случайно опрыскали газон не тем

Когда на своём опыте убеждаешься, что хлеб всегда падает маслом вниз

Хозяин говорит, что в доме, который мы снимаем, нет жёсткой воды. Мы вскипятили воду один раз

Купил кусок плесени с кексом вокруг него

Когда забываешь сделать самый важный шаг

Сегодня планировал, что свинина будет готовиться в мультиварке, пока я на работе. Выложил накануне вечером все ингредиенты, которые не испортятся, даже написал рецепт на доске на холодильнике. Когда я вернулся домой, был в шоке: в моей квартире не было вкусного запаха! А потом я увидел это…


Когда хочешь выдавить кетчуп, но пакетик взрывается на тебя

Я просто хотел помыть окно

Несколько лет назад я проехал более 7000 миль, чтобы увидеть Гранд-Каньон

Вот что происходит за три минуты, когда ваш 14-летний ребенок забывает добавить воду перед приготовлением лапши рамэн с приправой

На новом свитере моей жены болталась нитка

Мой тромбон после того, как мой друг прыгнул на него

Отрезал все ниточки, которыми новая игрушка дочери крепилась к коробке. Одна из них оказалась проводом к пульту управления

Хотел приготовить что-нибудь вкусное для моей бабушки, но не знал, что она использует духовку как кладовку

Сегодня папа узнал, почему нельзя заказывать барбекю и комплектующие для компьютера одновременно

Источник:

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Метки: забавно   люди   неудача   ошибка   провал   фейл   фото   
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3k
Владимир 2 часа назад
как,они еще не вымерли?
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2k
Dorell 11 минут назад
Я однажды в общаге разморозил большой кусок мяса в микроволновке и уехал на каникулы.
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9k
Хатуль Мадан 17 минут назад
Мужик собирался оставить включенную в розетку мультиварку на весь день и уйти на работу... Другой включил духовку даже не посмотрев что в ней лежит. Как вообще с таким подходом к жизни и технике безопасности они умудрились дожить до своего возраста?
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3k
вася васильев 20 минут назад
Комментарий к фото
Чёт анек трамбон напомнил:
- Поручик Ржевский, ваше звание ассоциируется, как "поручик - лазутчик", Вы французский шпион?
- Ах, корнет - кларнет - трамбон - г@ндон", вы просто м@дак мосье Обаленский!
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13k
Кот Скрипалей Час назад
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