В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были свои планы

Этот воришка, если он реален, вполне мог бы претендовать на корону в конкурсе "Самое неудачное преступление".
История такова: сверхразум в Казахстане решил обчистить магазин бытовой техники, для чего незаметно забрался в холодильный ларь. Мужчина решил пересидеть там до окончания рабочего дня, а потом обчистить кассу, но что-то пошло не так.
Именно этот холодильник с живой начинкой отгрузили и увезли покупателю.
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В соцсетях не сомневаются, что видео постановочное. Во-первых, перед отправкой технику всегда проверяют. Во-вторых, воздуха в герметичной холодильной камере не так много, и именно поэтому случаются трагедии, когда дети погибают, оказавшись внутри агрегата с захлопнутой дверью.
В общем, казахи, снимавшие видео, доказали, что пока не умеют снимать постановки. Хотя сюжет достаточно забавный. Индийцы бы могли оценить и снять на его основе полноэкранный фильм с танцами, песнями и найденными после длительного отсутствия родственниками. Как считаете, друзья?
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АНТИФИШКИ
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Надо было назвать видео "Российский уклонист уехал в Казахстан и схоронился в холодильнике, чтобы его не нашли. Но Холодильник отправили по почте в МО РФ в качестве поддержки казахами СВО"
Заменили на Делореан.
Как время показало, это решение спасло от верной гибели не одну тысячу детей.
А тут, по ролику, возникает куча вопросов.
Не проверили технику и отправили. То, что ворюга бы уже через час из-за недостатка воздуха уже бы "сыграл в холодильник".
И последнее. Какая нафиг касса на складе или в магазине ночью?
Насколько я знаю, перед закрытием неважно какой точки, выручка переводится в банк.
Значит, что по ролику, там однозначно попытка снять фантастику с попыткой переплюнуть Джеймса Кэмерона.
постановка это вон те ролики с коерйцами на ютюбе