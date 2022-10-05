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В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были свои планы

В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были свои планы

Автор:
05 октября 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Холодильник   видео   инсценировка   магазин бытовой техники   неудача   ограбление   постановка   смешно   
1763
2
1

Этот воришка, если он реален, вполне мог бы претендовать на корону в конкурсе "Самое неудачное преступление".

История такова: сверхразум в Казахстане решил обчистить магазин бытовой техники, для чего незаметно забрался в холодильный ларь. Мужчина решил пересидеть там до окончания рабочего дня, а потом обчистить кассу, но что-то пошло не так.


Именно этот холодильник с живой начинкой отгрузили и увезли покупателю.



В соцсетях не сомневаются, что видео постановочное. Во-первых, перед отправкой технику всегда проверяют. Во-вторых, воздуха в герметичной холодильной камере не так много, и именно поэтому случаются трагедии, когда дети погибают, оказавшись внутри агрегата с захлопнутой дверью.


В общем, казахи, снимавшие видео, доказали, что пока не умеют снимать постановки. Хотя сюжет достаточно забавный. Индийцы бы могли оценить и снять на его основе полноэкранный фильм с танцами, песнями и найденными после длительного отсутствия родственниками. Как считаете, друзья?



Источник:

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Метки: Казахстан   Холодильник   видео   инсценировка   магазин бытовой техники   неудача   ограбление   постановка   смешно   
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10  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
Никакой фантазии у этих Казахов ...
Надо было назвать видео "Российский уклонист уехал в Казахстан и схоронился в холодильнике, чтобы его не нашли. Но Холодильник отправили по почте в МО РФ в качестве поддержки казахами СВО"
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43k
Валерий 37 минут назад
веса в холодильной камере немного а туда туша увалилась, сразу заметно будет
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−10
Александра С 59 минут назад
Именно по этой самой причине в фильме "Назад в будущее" отказались от холодильника, который должен был играть роль машины времени. Предположили, что дети после просмотра фильма будут играть в перемещение во времени.
Заменили на Делореан.
Как время показало, это решение спасло от верной гибели не одну тысячу детей.
А тут, по ролику, возникает куча вопросов.
Не проверили технику и отправили. То, что ворюга бы уже через час из-за недостатка воздуха уже бы "сыграл в холодильник".
И последнее. Какая нафиг касса на складе или в магазине ночью?
Насколько я знаю, перед закрытием неважно какой точки, выручка переводится в банк.
Значит, что по ролику, там однозначно попытка снять фантастику с попыткой переплюнуть Джеймса Кэмерона.
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5k
Copycat 2 часа назад
хех так это называется "вирусная реклама" )
постановка это вон те ролики с коерйцами на ютюбе
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9k
БарНалей 2 часа назад
А зачем два раза, два раза ?
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110
Sata33 2 часа назад
Да там же так упаковывают деревяхами и пенопластом + коробка на пластиковых лентах , что у мужика шансов нет ... но и по весу все будет понятно сразу , да и всякие полочки проверяют . )))
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Верю!!! Вот сейчас верю!!!
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