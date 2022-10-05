В Казахстане вор спрятался в холодильник, чтобы обчистить магазин, но у удачи на этот день были свои планы

В соцсетях не сомневаются, что видео постановочное. Во-первых, перед отправкой технику всегда проверяют. Во-вторых, воздуха в герметичной холодильной камере не так много, и именно поэтому случаются трагедии, когда дети погибают, оказавшись внутри агрегата с захлопнутой дверью.

В общем, казахи, снимавшие видео, доказали, что пока не умеют снимать постановки. Хотя сюжет достаточно забавный. Индийцы бы могли оценить и снять на его основе полноэкранный фильм с танцами, песнями и найденными после длительного отсутствия родственниками. Как считаете, друзья?