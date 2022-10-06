Дизайн, который не удался

Хороший дизайн эффектен с виду и эффективен в выполнении своей задачи. Увы, слишком много дизайнерских решений не дотягивают до этой планки. Многие из них создают больше проблем, чем решают. Но зато над ними можно от души посмеяться.

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Слишком вольный дизайн у двери в туалет 0 Источник:

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Берегите книги, пробивайте их гвоздями и вешайте на стены! 0 Источник:

В магазине не было нужных цифр, но мы не лыком шиты! 0 Источник:

У дизайнера барных стульев было только одно в голове 0 Источник:

Подлинная история железного трона 0 Источник:

Самые уродливые боты в интернете 0 Источник:

Почти как настоящие 0 Источник:

Полка, наводящая ужас на мучеников музыкальной школы 0 Источник:

Лед и пламя 0 Источник:

Любитель старины ищет компромисс 0 Источник:

Вспомним молодость 0 Источник:

Придите ко мне, страждущие, и найдите утешение... 0 Источник:

Там бабушка приехала, всем свитеры привезла! 0 Источник:

Немного дискотеки в интерьере 0 Источник:

Слишком плотно прижалась 0 Источник:

Для модной пятницы 0 Источник:

Автофанат 0 Источник:

Столик-компаньон 0 Источник:

Проветрить ноги 0 Источник:

Когда зовет природа 0 Источник:

Компактненько 0 Источник:

Ванна для Золушки 0 Источник:

Любителям сэндвичей 0 Источник:

И все бы хорошо, да что-то нехорошо 0 Источник:

Пещера Горного короля 0 Источник:

Тортик 0 Источник:

Чтоб далеко не бежать 0 Источник:

Когда не можешь выбрать свой стиль 0 Источник:

Просто творческая идея, а что такое? 0 Источник: