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Дизайн, который не удался

Дизайн, который не удался

Автор:
06 октября 2022 16:24
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн   дизайнерское решение   дизайнеры   забавно   не подумал   неудача   смешно   стиль   
1374
31
Хороший дизайн эффектен с виду и эффективен в выполнении своей задачи. Увы, слишком много дизайнерских решений не дотягивают до этой планки. Многие из них создают больше проблем, чем решают. Но зато над ними можно от души посмеяться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерское решение   дизайнеры   забавно   не подумал   неудача   смешно   стиль   
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13  комментариев
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2k
Lovels Travel Час назад
Во многих крупных отелях США и некоторых европейский после 419 номера идет сразу 421.

Одна из теорий:
"Какое-то время назад в Австралии начали собираться группы молодежи, которые предпочитают проводить время под воздействием наркотических средств. Они придумали для себя праздник, который стали отмечать 20 апреля (4/20), а начиналось веселье в 4:20 утра. Любимыми местами проведения "дымных" вечеринок стали гостиничные номера. Со временем этот праздник стали отмечать не только в Австралии, но и по всему миру.
В связи с этим, руководство многих гостиниц приняло решение убрать из общей нумерации комнату 420. Некоторые управляющие пошли на хитрость и придумали номер 419+1"

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915
Мой лучший друг 55 минут назад
Часики и полка смотрятся оригинально.
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5k
yahaomsk 2 часа назад
https://travelask.ru/blog/posts/34763-pochemu-vo-mnogih-gostinitsah-net-13-etazha-i-komnaty-pod-nohttps://travelask.ru/blog/posts/34763-pochemu-vo-mnogih-gostinitsah-net-13-etazha-i-komnaty-pod-no
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−1
denkoz 2 часа назад
хорошая подборка, спасибо
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−150
Россия №1 2 часа назад
Автор, для начала почитай что означает
в гостинице номер 419+1 !
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20k
homerchik 2 часа назад
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140
Sata33 2 часа назад
Часы норм )
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22
Кела Одессит 2 часа назад
а что не так с ламинатом? не понял
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17
topersk Vacony 2 часа назад
и ещё вроде как не по оттенку
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