Дизайн, который не удался

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Хороший дизайн эффектен с виду и эффективен в выполнении своей задачи. Увы, слишком много дизайнерских решений не дотягивают до этой планки. Многие из них создают больше проблем, чем решают. Но зато над ними можно от души посмеяться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Одна из теорий:
"Какое-то время назад в Австралии начали собираться группы молодежи, которые предпочитают проводить время под воздействием наркотических средств. Они придумали для себя праздник, который стали отмечать 20 апреля (4/20), а начиналось веселье в 4:20 утра. Любимыми местами проведения "дымных" вечеринок стали гостиничные номера. Со временем этот праздник стали отмечать не только в Австралии, но и по всему миру.
В связи с этим, руководство многих гостиниц приняло решение убрать из общей нумерации комнату 420. Некоторые управляющие пошли на хитрость и придумали номер 419+1"
в гостинице номер 419+1 !
сырье в коробке из под кросовок
неторопливо жарю косого)))