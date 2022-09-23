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20+ дизайнерских ляпов всех времен

20+ дизайнерских ляпов всех времен

Автор:
23 сентября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: без меры и вкуса   дизайн   забавно   идеи   не получилось   неудача   смешно   стиль   
1985
28
Мир полон творческих людей, а также результатов их творчества - иногда удивительно прекрасных, а иногда просто удивительных. Эти относятся явно ко второй категории!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: без меры и вкуса   дизайн   забавно   идеи   не получилось   неудача   смешно   стиль   
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7  комментариев
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49k
Олег Час назад
отделялка желтков, кстати, прикольная!
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Sata33 9 минут назад
Зонтик шикарен
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1k
Шерхан 16 минут назад
ГДЕ ЛЯПЫ?!
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4k
Роман 42 минуты назад
Я извиняюсь что спрашиваю здесь, а раздел с девчулями только у меня исчез?
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14k
Jearom 58 минут назад
автор дебил с комплексами.
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Белая Муха

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