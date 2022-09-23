20+ дизайнерских ляпов всех времен

1985
28
Мир полон творческих людей, а также результатов их творчества - иногда удивительно прекрасных, а иногда просто удивительных. Эти относятся явно ко второй категории!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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