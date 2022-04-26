Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь

Как вы относитесь к неудачам? Быстро их забываете или против своей воли продолжаете вспоминать о конфузах снова и снова? Истории героев сегодняшней подборки очень разнообразны, но наверняка многие из вас дорого дали, лишь бы никогда не оказаться на их месте!







