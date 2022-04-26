Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь

От каждого из нас хотя бы раз в жизни отворачивалась удача. Однако на некоторых из героев этого поста Мироздание, похоже, обиделось крепко, и они достойны всяческого сочувствия.
Как вы относитесь к неудачам? Быстро их забываете или против своей воли продолжаете вспоминать о конфузах снова и снова? Истории героев сегодняшней подборки очень разнообразны, но наверняка многие из вас дорого дали, лишь бы никогда не оказаться на их месте!
Смачный плюх
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Угораздило меня во время службы схватить радикулит, родня подогнала тюбик финалгона, а в 90-е это было не так просто. Помазался недельку, вроде отлегло, ну лежал он в тумбочке себе, до худших времён.
Как обычно среди дневальных завелись крысы, которые по тумбочкам шарились, наверно у них кожа лица была слишком раздражительная и они потихоньку, свои мордочки мазали кремами после бритья, использую содержимое сослуживцев.
Прихожу с караула, а два бойца ещё в санчасти, после нанесения финалгона на свежевыбритую поверхность, они придурки, еще начали его водой с мылом смывать и в глаза попало.
Вот такая анальная кара им пришла :)