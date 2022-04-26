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Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь

Самый полный провал: 15+ неудачников, которым явно не позавидуешь

Автор:
26 апреля 2022 07:04
Сообщество : Юмор
Метки: видео   конфуз   лига неудачников   неудача   полный провал   скриншоты   смешно   юиомр   
3490
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От каждого из нас хотя бы раз в жизни отворачивалась удача. Однако на некоторых из героев этого поста Мироздание, похоже, обиделось крепко, и они достойны всяческого сочувствия.

Как вы относитесь к неудачам? Быстро их забываете или против своей воли продолжаете вспоминать о конфузах снова и снова? Истории героев сегодняшней подборки очень разнообразны, но наверняка многие из вас дорого дали, лишь бы никогда не оказаться на их месте!




Источник:

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Метки: видео   конфуз   лига неудачников   неудача   полный провал   скриншоты   смешно   юиомр   
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8  комментариев
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2k
Radugananebe Час назад
А может, гости соврали про деньги в щарике и это хитрая уловка, чтобы не дарить подарок?
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678
basil pupkin 17 минут назад
Ха, не такая парнуха, но хорошо, что был "Финалгон"

Угораздило меня во время службы схватить радикулит, родня подогнала тюбик финалгона, а в 90-е это было не так просто. Помазался недельку, вроде отлегло, ну лежал он в тумбочке себе, до худших времён.
Как обычно среди дневальных завелись крысы, которые по тумбочкам шарились, наверно у них кожа лица была слишком раздражительная и они потихоньку, свои мордочки мазали кремами после бритья, использую содержимое сослуживцев.
Прихожу с караула, а два бойца ещё в санчасти, после нанесения финалгона на свежевыбритую поверхность, они придурки, еще начали его водой с мылом смывать и в глаза попало.
Вот такая анальная кара им пришла :)
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1k
Игорь Меншиков 21 минуту назад
Мда с танками беда, обидно. Это если мне удалят сохранку цивилизации, или варвара97уровня охереть можно
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27k
Григорий Полчаса назад
У меня с приятелем один акк в танках. Там много чего и купленных тоже. Как-то раз я купил прем-тяж за 1.500 рублей, друг покатался чутка, понял, что ему не очень и продал, подумав, что это обычный. Я рвал и метал.
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835
Tabas_co Час назад
Кстати, есть реальные неудачники, которые гарантированно встревают во всякие неприятности. Липнут они к ним что-ли. На них заканчиваются билеты в кассу, талончики к врачу и тд. Они все разливают, рассыпают и падают на ровном месте, а из отпуска приезжают со сломанной ногой, хотя не катались на лыжах. Причем, люди, как правило, добрые и относятся к своей этой особенности с юмором. Но вот не везет. Один такой есть в знакомых. Человек-катастрофа.
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11k
Cornho 2 часа назад
Да он и на русском как-то не очень. "Что бы", "одинакого", "не соответствия"


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