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Ученые зафиксировали «крик рождения» черной дыры в виде самого мощного и продолжительного высокоэнергетического импульса

Ученые зафиксировали «крик рождения» черной дыры в виде самого мощного и продолжительного высокоэнергетического импульса

Автор:
24 октября 2022 07:01
Метки: интересно   космос   черная дыра   
391
3

В начале октября по нашей Солнечной системе прокатилась волна рентгеновских и гамма-лучей


Спровоцировав срабатывание детекторов как наземных, так и космических обсерваторий, и ученые всего мира направили свои телескопы в ту область пространства, из которой пришли эти всплески.

В результате ученые зафиксировали сверхяркий и продолжительный всплеск высокоэнергетического излучения, который состоялся 9 октября. Данный импульс получил название GRB 221009A. Про его природу и поговорим в текущем материале.

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Рентгеновский телескоп Свифта зафиксировал послесвечение GRB 221009A примерно через час после того, как оно было впервые обнаружено. Яркие кольца образуются в результате рассеяния рентгеновских лучей от ненаблюдаемых иначе слоев пыли внутри нашей галактики, лежащих в направлении взрыва.


Что породило необычный импульс GRB 221009A

Итак, серию рентгеновских и гамма-лучей зарегистрировали детекторы космического гамма-телескопа НАСА «Ферми», детекторы обсерватории Нила Герелса «Свифт», космический корабль «Ветер» и другие аппараты на Земле и в космосе.

После того как ученые сфокусировали свое внимание на импульсе, оказалось, что его источник расположен в созвездии Стрельца и прежде чем достичь Земли, пролетел в космическом пространстве 1,9 миллиарда лет.

После анализа собранных данных ученые предположили, что данный импульс возник в результате коллапса звезды средней массы в черную дыру. Так что некоторые специалисты назвали этот импульс «криком рождения» черной дыры.

Эта последовательность, построенная на основе данных большого телескопа Ферми, показывает небо в гамма-лучах с центром в месте расположения GRB 221009A. На каждом кадре показаны гамма-лучи с энергией более 100 миллионов электрон/вольт (МэВ), где более яркие цвета указывают на более сильный сигнал гамма-излучения. В общей сложности они представляют собой более 10 часов наблюдений. Свечение средней плоскости нашей галактики Млечный Путь выглядит как широкая диагональная полоса. Изображение имеет угол около 20 градусов.

Так вот, в ходе «рождения» черной дыры пришли в движение мощные потоки частиц, которые приобрели скорость, максимально близкую к скорости света. В результате этого процесса были сформированы джеты, которые, пронзая остатки звезды, и стали источниками рентгеновских и гамма-лучей, которые устремились в космическое пространство.

И на текущий момент данный всплеск является наиболее ярким и продолжительным из всех ранее зарегистрированных. И в первую очередь это связано с относительной близостью данного события к Земле.

Изображения, сделанные в видимом свете ультрафиолетовым/оптическим телескопом Swift, показывают, как послесвечение GRB 221009A (обведено) исчезло в течение примерно 10 часов. Взрыв появился в созвездии Стрелец и произошел 1,9 миллиарда лет назад. Размер изображения составляет около 4 угловых минут в поперечнике.

Ученые воодушевлены этим событием и продолжают собирать ценнейшую информацию, которая ранее была просто недоступна для земных приборов. Теперь ученые планируют лучше понять процесс появления молодых черных дыр.

Ну что ж, пожелаем ученым успехов в их работе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   космос   черная дыра   
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12  комментариев
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7k
GROMOZEKA 3 часа назад
“Взрыв появился в созвездии Стрелец и произошел 1,9 миллиарда лет назад”

Тяжело даже представить такие параметры.
Обалдеть, если честно
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11k
El Niño 12 минут назад
А я понять не мог, что же у меня аппетит пропал 9 октября… Вон оно что, оказывается. Но все равно ничего не понятно!
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176
Грустный Кот 41 минуту назад
10 часов не слишком ли долго для схлопывания чд ?
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9k
Бритва 2 часа назад
чувствую, как расширяется вселенная, и расширяюсь вместе с ней.
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10k
Владимир 2 часа назад
>> электрон/вольт
Либо вместе (электронвольт), либо через дефис (электрон-вольт), но не так.
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
Британские обыватели считаю ЭТО криком черной дыры.
Ссылка www.youtube.com
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861
basil pupkin 3 часа назад
Фига себе близко, если брать классику, то вселенной 13 млрд. лет. А тут 1,9 млрд. световых лет. А если это произойдёт в 1,9 тысяч световых лет, то нам скорей всего будет кирдык.
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3k
Григорий 3 часа назад
зафиксировать крик в безвоздушном пространстве, это как у укропитека мозг искать.
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