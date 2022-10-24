Ученые зафиксировали «крик рождения» черной дыры в виде самого мощного и продолжительного высокоэнергетического импульса

Рентгеновский телескоп Свифта зафиксировал послесвечение GRB 221009A примерно через час после того, как оно было впервые обнаружено. Яркие кольца образуются в результате рассеяния рентгеновских лучей от ненаблюдаемых иначе слоев пыли внутри нашей галактики, лежащих в направлении взрыва.

Что породило необычный импульс GRB 221009A

Итак, серию рентгеновских и гамма-лучей зарегистрировали детекторы космического гамма-телескопа НАСА «Ферми», детекторы обсерватории Нила Герелса «Свифт», космический корабль «Ветер» и другие аппараты на Земле и в космосе.

После того как ученые сфокусировали свое внимание на импульсе, оказалось, что его источник расположен в созвездии Стрельца и прежде чем достичь Земли, пролетел в космическом пространстве 1,9 миллиарда лет.

После анализа собранных данных ученые предположили, что данный импульс возник в результате коллапса звезды средней массы в черную дыру. Так что некоторые специалисты назвали этот импульс «криком рождения» черной дыры.

Эта последовательность, построенная на основе данных большого телескопа Ферми, показывает небо в гамма-лучах с центром в месте расположения GRB 221009A. На каждом кадре показаны гамма-лучи с энергией более 100 миллионов электрон/вольт (МэВ), где более яркие цвета указывают на более сильный сигнал гамма-излучения. В общей сложности они представляют собой более 10 часов наблюдений. Свечение средней плоскости нашей галактики Млечный Путь выглядит как широкая диагональная полоса. Изображение имеет угол около 20 градусов.

Так вот, в ходе «рождения» черной дыры пришли в движение мощные потоки частиц, которые приобрели скорость, максимально близкую к скорости света. В результате этого процесса были сформированы джеты, которые, пронзая остатки звезды, и стали источниками рентгеновских и гамма-лучей, которые устремились в космическое пространство.

И на текущий момент данный всплеск является наиболее ярким и продолжительным из всех ранее зарегистрированных. И в первую очередь это связано с относительной близостью данного события к Земле.