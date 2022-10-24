Ученые зафиксировали «крик рождения» черной дыры в виде самого мощного и продолжительного высокоэнергетического импульса

В начале октября по нашей Солнечной системе прокатилась волна рентгеновских и гамма-лучей
Спровоцировав срабатывание детекторов как наземных, так и космических обсерваторий, и ученые всего мира направили свои телескопы в ту область пространства, из которой пришли эти всплески.
В результате ученые зафиксировали сверхяркий и продолжительный всплеск высокоэнергетического излучения, который состоялся 9 октября. Данный импульс получил название GRB 221009A. Про его природу и поговорим в текущем материале.
Рентгеновский телескоп Свифта зафиксировал послесвечение GRB 221009A примерно через час после того, как оно было впервые обнаружено. Яркие кольца образуются в результате рассеяния рентгеновских лучей от ненаблюдаемых иначе слоев пыли внутри нашей галактики, лежащих в направлении взрыва.
Что породило необычный импульс GRB 221009A
Итак, серию рентгеновских и гамма-лучей зарегистрировали детекторы космического гамма-телескопа НАСА «Ферми», детекторы обсерватории Нила Герелса «Свифт», космический корабль «Ветер» и другие аппараты на Земле и в космосе.
После того как ученые сфокусировали свое внимание на импульсе, оказалось, что его источник расположен в созвездии Стрельца и прежде чем достичь Земли, пролетел в космическом пространстве 1,9 миллиарда лет.
После анализа собранных данных ученые предположили, что данный импульс возник в результате коллапса звезды средней массы в черную дыру. Так что некоторые специалисты назвали этот импульс «криком рождения» черной дыры.
Эта последовательность, построенная на основе данных большого телескопа Ферми, показывает небо в гамма-лучах с центром в месте расположения GRB 221009A. На каждом кадре показаны гамма-лучи с энергией более 100 миллионов электрон/вольт (МэВ), где более яркие цвета указывают на более сильный сигнал гамма-излучения. В общей сложности они представляют собой более 10 часов наблюдений. Свечение средней плоскости нашей галактики Млечный Путь выглядит как широкая диагональная полоса. Изображение имеет угол около 20 градусов.
Так вот, в ходе «рождения» черной дыры пришли в движение мощные потоки частиц, которые приобрели скорость, максимально близкую к скорости света. В результате этого процесса были сформированы джеты, которые, пронзая остатки звезды, и стали источниками рентгеновских и гамма-лучей, которые устремились в космическое пространство.
И на текущий момент данный всплеск является наиболее ярким и продолжительным из всех ранее зарегистрированных. И в первую очередь это связано с относительной близостью данного события к Земле.
Изображения, сделанные в видимом свете ультрафиолетовым/оптическим телескопом Swift, показывают, как послесвечение GRB 221009A (обведено) исчезло в течение примерно 10 часов. Взрыв появился в созвездии Стрелец и произошел 1,9 миллиарда лет назад. Размер изображения составляет около 4 угловых минут в поперечнике.
Ученые воодушевлены этим событием и продолжают собирать ценнейшую информацию, которая ранее была просто недоступна для земных приборов. Теперь ученые планируют лучше понять процесс появления молодых черных дыр.
Ну что ж, пожелаем ученым успехов в их работе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тяжело даже представить такие параметры.
Обалдеть, если честно
Либо вместе (электронвольт), либо через дефис (электрон-вольт), но не так.