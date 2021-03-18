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Ученые засекли несущуюся в космосе черную дыру

Ученые засекли несущуюся в космосе черную дыру (4 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: астрономия   безумный полет   интересно   космос   наблюдения   пространство   ученые   черная дыра   
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Ученые разглядели в космосе супермассивную черную дыру в три миллиона раз тяжелее Солнца, которая несется в пространстве со скоростью около 200 тысяч киометров в час. По их мнению, столь безудержный полет гигантского космического объекта, вероятно, был вызван столкновением двух черных дыр, которые в результате катаклизма слились в одну и обрели весьма приличную даже по космическим меркам скорость.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астрономия   безумный полет   интересно   космос   наблюдения   пространство   ученые   черная дыра   
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11k
alexis Час назад
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Станислав Полчаса назад
Не понятно, но красиво и захватывающе.
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10k
Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
"обрели весьма приличную даже по космическим меркам скорость."
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55,5 км/сек - это, по космическим меркам, ближе к черепашьей скорости
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Алексей Агент Безопасной Национальности 10 минут назад
Как ни странно, это довольно высокая скорость. Она сравнима даже с орбитальными скоростями многих космических объектов.
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80k
Taras Kozalupko 57 минут назад

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doker Taras Kozalupko Полчаса назад
Возможно. Или некромонгеры летят.

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