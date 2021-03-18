Ученые засекли несущуюся в космосе черную дыру

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Ученые разглядели в космосе супермассивную черную дыру в три миллиона раз тяжелее Солнца, которая несется в пространстве со скоростью около 200 тысяч киометров в час. По их мнению, столь безудержный полет гигантского космического объекта, вероятно, был вызван столкновением двух черных дыр, которые в результате катаклизма слились в одну и обрели весьма приличную даже по космическим меркам скорость.
Супермассивная черная дыра с массой в три миллиона раз больше, чем у Солнца, несется сквозь дальние галактики со скоростью около 200 000 километров в час. Ее засекли ученые из Гарвардского и Смитсонианского астрофизического центра в галактике J0437+2456, расположенной в 230 миллионах световых лет от Земли. Это зрелище поразило ученых, ведь обычно черные дыры неподвижны. По мнению экспертов, вполне вероятно, импульс необычному космическому объекту придало столкновение двух черных дыр, в результате которого они слились воедино и полетели сквозь пространство. Возможно также, что где-то вне поля зрения земных наблюдателей находится еще одна, быть может, более массивная черная дыра, которая притягивает к себе первую.
"Вероятнее всего, мы наблюдаем последствия столкновения двух чрезвычайно массивных черных дыр, - говорит Джим Кондон из Национальной радиоастрономической обсерватории Великобритании. - Результатом такого столкновения бывает обназование новой черной дыры, вызывающее мощное возмущение пространства. Возможно, мы как раз наблюдаем это возмущение, которое через некоторое время пойдет на спад".
"Вероятнее всего, мы наблюдаем последствия столкновения двух чрезвычайно массивных черных дыр, - говорит Джим Кондон из Национальной радиоастрономической обсерватории Великобритании. - Результатом такого столкновения бывает обназование новой черной дыры, вызывающее мощное возмущение пространства. Возможно, мы как раз наблюдаем это возмущение, которое через некоторое время пойдет на спад".
Ученые долгое время рассуждали о том, что черные дыры могут двигаться, однако у них не получалось увидеть эти космические объекты в движении. Нынешнее открытие стало "ясным и однозначным случаем наблюдения супермассивной черной дыры в движении". "Вообще-то мы не ждем, что многие черные дыры будут двигаться: они предпочитают оставаться на своем месте, - говорит ведущий автор исследования, астроном Астрофизического центра Доминик Песке. - Они слишком тяжелы, чтобы разогнаться".
"Представьте себе, насколько сложнее сдвинуть с места шар для боулинга по сравнению с футбольным мячом, - рассказывает Песке. - А теперь представьте себе шар для боулинга с массой трех миллионов Солнц. Тут удар должен быть очень мощным!"
В начале работы ученые изучали 10 отдаленных галактик, в центре которых расположены супермассивные черные дыры, и в которых при этом внутри аккреционного диска - спиралевидной структуры, вращающейся внутри галактики в сторону черной дыры - имеется вода. В этих случаях, когда вода начинает вращаться вокруг черной дыры, она начинает испускать похожие на лазер потоки радиоволн, известные как мазеры. При изучении мазеров с помощью сети радиоантенн методом интерферометрии со сверхдлинной базой можно с их помощью с высокой точностью определить скорость вращения черной дыры. Применив этот метод, ученые выяснили, что девять из десяти супермассивных черных дыр неподвижны, а одна двигается. Это была сверхмассивная черная дыра в центре галактики J0437+2456, скорость которых, согласно результатам измерений, приближалась к 200 тысячам км/ч.
Хотя наиболее вероятным ученые считают предположение о том, что ее движение стало результатом столкновения с другой черной дырой, они также рассматривают вероятность, чтоэтот космический объект - часть бинарной системы черных дыр. "Несмотря на то, что, по нашим предположениям, бинарные системы черных дыр долдны существовать во множестве, найти такую систему не так-то просто, - говорит Песке. - Возможно, в галактике J0437+2456 мы наблюдаем один из объектов такой пары, в то время как второй остается невидимым для наших телескопов, к примеру, из-за низкой излучательной способности". По словам ученых, чтобы с большей вероятностьюизучить причины столь активного движения черной дыры, требуются дальнейшие наблюдения.
В начале работы ученые изучали 10 отдаленных галактик, в центре которых расположены супермассивные черные дыры, и в которых при этом внутри аккреционного диска - спиралевидной структуры, вращающейся внутри галактики в сторону черной дыры - имеется вода. В этих случаях, когда вода начинает вращаться вокруг черной дыры, она начинает испускать похожие на лазер потоки радиоволн, известные как мазеры. При изучении мазеров с помощью сети радиоантенн методом интерферометрии со сверхдлинной базой можно с их помощью с высокой точностью определить скорость вращения черной дыры. Применив этот метод, ученые выяснили, что девять из десяти супермассивных черных дыр неподвижны, а одна двигается. Это была сверхмассивная черная дыра в центре галактики J0437+2456, скорость которых, согласно результатам измерений, приближалась к 200 тысячам км/ч.
Хотя наиболее вероятным ученые считают предположение о том, что ее движение стало результатом столкновения с другой черной дырой, они также рассматривают вероятность, чтоэтот космический объект - часть бинарной системы черных дыр. "Несмотря на то, что, по нашим предположениям, бинарные системы черных дыр долдны существовать во множестве, найти такую систему не так-то просто, - говорит Песке. - Возможно, в галактике J0437+2456 мы наблюдаем один из объектов такой пары, в то время как второй остается невидимым для наших телескопов, к примеру, из-за низкой излучательной способности". По словам ученых, чтобы с большей вероятностьюизучить причины столь активного движения черной дыры, требуются дальнейшие наблюдения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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55,5 км/сек - это, по космическим меркам, ближе к черепашьей скорости