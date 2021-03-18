Ученые засекли несущуюся в космосе черную дыру

"Представьте себе, насколько сложнее сдвинуть с места шар для боулинга по сравнению с футбольным мячом, - рассказывает Песке. - А теперь представьте себе шар для боулинга с массой трех миллионов Солнц. Тут удар должен быть очень мощным!"

В начале работы ученые изучали 10 отдаленных галактик, в центре которых расположены супермассивные черные дыры, и в которых при этом внутри аккреционного диска - спиралевидной структуры, вращающейся внутри галактики в сторону черной дыры - имеется вода. В этих случаях, когда вода начинает вращаться вокруг черной дыры, она начинает испускать похожие на лазер потоки радиоволн, известные как мазеры. При изучении мазеров с помощью сети радиоантенн методом интерферометрии со сверхдлинной базой можно с их помощью с высокой точностью определить скорость вращения черной дыры. Применив этот метод, ученые выяснили, что девять из десяти супермассивных черных дыр неподвижны, а одна двигается. Это была сверхмассивная черная дыра в центре галактики J0437+2456, скорость которых, согласно результатам измерений, приближалась к 200 тысячам км/ч.

Хотя наиболее вероятным ученые считают предположение о том, что ее движение стало результатом столкновения с другой черной дырой, они также рассматривают вероятность, чтоэтот космический объект - часть бинарной системы черных дыр. "Несмотря на то, что, по нашим предположениям, бинарные системы черных дыр долдны существовать во множестве, найти такую систему не так-то просто, - говорит Песке. - Возможно, в галактике J0437+2456 мы наблюдаем один из объектов такой пары, в то время как второй остается невидимым для наших телескопов, к примеру, из-за низкой излучательной способности". По словам ученых, чтобы с большей вероятностьюизучить причины столь активного движения черной дыры, требуются дальнейшие наблюдения.