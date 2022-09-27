Космический аппарат НАСА разбил астероид ради жизни на Земле

854
11
4
Космический корабль НАСА DART завершил свою миссию по столкновению с астероидом в рамках первого испытания планетарной защиты. Результат эксперимента будет понятен в течение нескольких недель. В случае успеха эту технологию можно будет использовать в будущем, чтобы предотвратить столкновение астероида с нашей планетой.
Космический корабль НАСА под названием DART завершил первое испытание планетарной защиты, столкнувшись с астероидом Диморфос на скорости 10 000 километров в час. Подтверждение пришло через несколько секунд после столкновения в 19:14 по восточному времени (00:14 по московскому времени). За ним сразу же последовали аплодисменты всей наземной команды в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Мэриленде.
«Человечество — Астероид: счет 1 — 0!», — заявил комментатор прямой трансляции, отметив, насколько невероятно, что люди выполнили такую эпическую миссию.
«Человечество — Астероид: счет 1 — 0!», — заявил комментатор прямой трансляции, отметив, насколько невероятно, что люди выполнили такую эпическую миссию.
«Столкновение прошло успешно!, - заявили специалисты НАСА. Они сделали соответствующую запись в соцсети после того, как космический корабль DART столкнулся с астероидом шириной 170 метров на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли. Как сообщают ученые, удар образовал кратер, выбросил в космос потоки камней и грязи и, самое главное, изменил орбиту астероида.
НАСА не будет знать точных результатов миссии еще как минимум два месяца, до того, как наземные телескопы соберут данные о Диморфосе и его близнеце Дидимосе, вокруг которого вращается астероид-цель. Однако ученые уже заявили, что миссия дала «идеальный результат». Нанеся удар по Диморфосу в лоб, НАСА надеется переместить его на меньшую орбиту, сократив на 10 минут время, необходимое для облета Дидимоса, которое в настоящее время составляет 11 часов 55 минут.
В эксперименте был использован так называемый кинетический удар, который заключается в отправке одного или нескольких больших высокоскоростных космических аппаратов на встречу с приближающим околоземным объектом. Такая миссия может вызвать воспоминания о голливудском фильме-катастрофе «Армагеддон», но эта технология уже вполне реальна и может однажды спасти Землю от столкновения со смертоносным космическим камнем.
Руководитель НАСА Билл Нельсон поздравил команду DART вскоре после завершения миссии, подчеркнув, как успешное испытание однажды может спасти человечество. «Мы показываем, что планетарная защита — это глобальная задача, и спасти нашу планету вполне возможно», — сказал Нельсон.
SpaceX Илона Маска также приветствовала успешную миссию НАСА. «Поздравляю с успешным столкновением космического корабля с астероидом», — написал предприниматель-миллиардер в соцсетях.
Сотрудники космического агентства США приветственно аплодировали в видеоролике, опубликованном в Интернете, когда космический корабль размером с торговый автомат успешно врезался в Диморфос - астероид размером с футбольный стадион.
Пока корабль двигался автономно в течение последних четырех часов миссии, как самонаводящаяся ракета, его тепловизор начал передавать самые первые изображения Диморфоса. Каждую секунду изображение отправлялось на Землю, и наземные диспетчеры в Лореле, штат Мэриленд, с растущим волнением наблюдали, как Диморфос становится все больше и больше вместе со своим более крупным компаньоном.
Спутник размером с тостер под названием LICIACube, который отделился от DART несколькими неделями раньше, пролетел рядом с местом удара, чтобы запечатлеть столкновение и выброс — измельченную горную породу, отброшенную ударом.
DART был запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в ноябре 2021 года. Эту дату в НАСА назвали «моментом Армагеддона». «DART — это что-то вроде повтора фильма с Брюсом Уиллисом «Армагеддон», хотя он был полностью вымышленным», — сказал Билл Нельсон в ноябрьском интервью.
Дидимос и Диморфос в настоящее время максимально приблизились к Земле, проходя на расстоянии около 4 миллионов километров от нашей планеты. Европейское космическое агентство (ESA) в 2024 году планирует запустить зонд к Диморфосу и Дидимосу для более подробного изучения пары астероидов. При столкновении с нашей планетой, говорят ученые, астероид размером с Диморфос может вызвать разрушение целого континента на Земле, в то время как удар астероида размером с Дидимос будет ощущаться во всем мире. При этом НАСА подчеркнуло, что рассматриваемые астероиды не представляют угрозы для нашей родной планеты,. Они были выбраны для эксперимента потому, что их можно наблюдать с помощью наземных телескопов с Земли. Энди Ривкин из лаборатории прикладной физики Лаборатории реактивного движения и руководитель исследовательской группы DART заявил, что два астероида идеально подходят для планетарного оборонительного испытания.
Дидимос и Диморфос в настоящее время максимально приблизились к Земле, проходя на расстоянии около 4 миллионов километров от нашей планеты. Европейское космическое агентство (ESA) в 2024 году планирует запустить зонд к Диморфосу и Дидимосу для более подробного изучения пары астероидов. При столкновении с нашей планетой, говорят ученые, астероид размером с Диморфос может вызвать разрушение целого континента на Земле, в то время как удар астероида размером с Дидимос будет ощущаться во всем мире. При этом НАСА подчеркнуло, что рассматриваемые астероиды не представляют угрозы для нашей родной планеты,. Они были выбраны для эксперимента потому, что их можно наблюдать с помощью наземных телескопов с Земли. Энди Ривкин из лаборатории прикладной физики Лаборатории реактивного движения и руководитель исследовательской группы DART заявил, что два астероида идеально подходят для планетарного оборонительного испытания.
«Нам нужен был объект с луной, достаточно маленькой, чтобы мы могли сдвинуть ее с места ударом космического аппарата, но не настолько маленькой, чтобы ее разрушить, — объяснил Ривкин. - Дидимос оказался лучшим вариантом и единственно возможным выбором, который мог обеспечить проведение испытания в этот период времени».
Телескопы, в том числе новая обсерватория Джеймса Уэбба с телескопом стоимостью 10 миллиардов долларов США, наблюдали за экспериментом издалека. Ученым предстоит изучить снимки, сделанные DART, чтобы понять, насколько успешным был эксперимент. Теория состоит в том, что если бы астероид двигался по курсу столкновения с Землей, нужно было бы изменить его скорость лишь на небольшую величину, чтобы изменить его траекторию так, чтобы он не попал в планету, при условии, что это было бы сделано заблаговременно.
Изменение орбитального периода будет измеряться телескопами на Земле. Минимальное изменение, чтобы миссия считалась успешной, составляет 73 секунды.
Технология DART может использоваться для изменения курса астероида за годы или десятилетия до потенциальной катастрофы. НАСА считает любой объект, сближающийся с Землей, «потенциально опасным», если он находится в пределах 0,05 астрономических единиц (3 миллиона километров) и имеет диаметр более 200 метров. На сегодня специалистами агентства было каталогизировано более 27 000 околоземных астероидов, но ни один из них в настоящее время не представляет опасности для нашей планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Свет межзвёздного маяка в космическую даль: какое послание отправили земляне в центр нашей галактики
- Астрономы нашли удивительную двойную звезду, которая регулярно становится Новой
- НАСА объявило фотографов года
- Телескоп «Иноуэ» запечатлел хромосферу Солнца в рекордном качестве
- Ученые не могут объяснить изменение скорости расширения Вселенной
Новости партнёров
И тем не менее солнце, слава богу, еще не погасло, а столкновения с крупными метеоритами в земной истории уже не раз происходили.
Скрытые цели.
Сейчас вполне себе вычислить, как и куда ударить, чтобы астероид врезался в землю. Ну и даже место вполне себе можно рассчитать.
Естественно в прессе говорить не будут, что там еще один спутник, а то и парочка тройка могут сместить орбиту какого нибудь булыжника, а он через полгодика там хряпнулся в заданной точке.
И никто не виноват, он сам с неба же упал...
Бред скажете вы... но какие только идеи не приходят в голову некоторым... Тот же НААRP
и теперь астероид точно прилетит на разборки.