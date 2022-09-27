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Космический аппарат НАСА разбил астероид ради жизни на Земле

Космический аппарат НАСА разбил астероид ради жизни на Земле

Автор:
27 сентября 2022 13:00
Сообщество : Космос
Метки: NASA   астероид   астероидная опасность   дарт   интересно   космический аппарат   космос   познавательно   
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Космический корабль НАСА DART завершил свою миссию по столкновению с астероидом в рамках первого испытания планетарной защиты. Результат эксперимента будет понятен в течение нескольких недель. В случае успеха эту технологию можно будет использовать в будущем, чтобы предотвратить столкновение астероида с нашей планетой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   астероид   астероидная опасность   дарт   интересно   космический аппарат   космос   познавательно   
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19  комментариев
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38k
Александр 3 часа назад
Красавцы! Апплодирую! НАСА освоили очередные [мат] долларов на такое нужное дело. Есть маленький нюанс, если спросить у любого астронома (не перепутайте с астрологом), то он ответит, что шанс столкновения Земли с каким бы то ни было космическим телом, которое способно принести катастрофический вред планете, чуть ниже шанса того, что завтра солнце погаснет, или что завтра нас поглотит черная дыра.
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262
volvulus Александр 3 часа назад
"то шанс столкновения Земли с каким бы то ни было космическим телом, которое способно принести катастрофический вред планете, чуть ниже шанса того, что завтра солнце погаснет, или что завтра нас поглотит черная дыра"
И тем не менее солнце, слава богу, еще не погасло, а столкновения с крупными метеоритами в земной истории уже не раз происходили.
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6k
Allmaster 48 минут назад
Я, как параноик, подумал о другом.
Скрытые цели.
Сейчас вполне себе вычислить, как и куда ударить, чтобы астероид врезался в землю. Ну и даже место вполне себе можно рассчитать.
Естественно в прессе говорить не будут, что там еще один спутник, а то и парочка тройка могут сместить орбиту какого нибудь булыжника, а он через полгодика там хряпнулся в заданной точке.
И никто не виноват, он сам с неба же упал...
Бред скажете вы... но какие только идеи не приходят в голову некоторым... Тот же НААRP
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688
Denis Rogut 56 минут назад
Маленький вопрос, по поводу масс тел. Меня одного смущает то, что маленький спутник кинетически смог что-то сделать огромному камню!? Это когда идете летом вдоль реки и вам в лицо прилетает комар. Ну все, трындец, пойду в другую сторону))))
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503
Максим Макашев 2 часа назад
ПОДОНКИ!!! Зачем пепелац эцилопа грохнули?

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3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Что?! Человечество-астероид 1:0? Серьёзно? Позанудствую немного: человечество (род homo) существует 2,5 млн лет. Крупные астероиды падают ну пускай раз в 100 лет (правда большинство попадает в океан). Итого имеем счёт 1:25000 не в нашу пользу
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Судя по всему, напрасные хлопоты.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Браво! Такие события внушают веру в человечество и оптимизм.
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31k
Игорь 3 часа назад
За тупой, кликбейтный заголовок - минус.
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36k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< удар образовал кратер и изменил орбиту астероида >>>

и теперь астероид точно прилетит на разборки.
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28k
EvilHomer 3 часа назад
А что если использовать это в военных целях? Или уже?
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10k
Ivan 3 часа назад
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