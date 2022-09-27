Космический аппарат НАСА разбил астероид ради жизни на Земле

DART был запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в ноябре 2021 года. Эту дату в НАСА назвали «моментом Армагеддона». «DART — это что-то вроде повтора фильма с Брюсом Уиллисом «Армагеддон», хотя он был полностью вымышленным», — сказал Билл Нельсон в ноябрьском интервью.

Дидимос и Диморфос в настоящее время максимально приблизились к Земле, проходя на расстоянии около 4 миллионов километров от нашей планеты. Европейское космическое агентство (ESA) в 2024 году планирует запустить зонд к Диморфосу и Дидимосу для более подробного изучения пары астероидов. При столкновении с нашей планетой, говорят ученые, астероид размером с Диморфос может вызвать разрушение целого континента на Земле, в то время как удар астероида размером с Дидимос будет ощущаться во всем мире. При этом НАСА подчеркнуло, что рассматриваемые астероиды не представляют угрозы для нашей родной планеты,. Они были выбраны для эксперимента потому, что их можно наблюдать с помощью наземных телескопов с Земли. Энди Ривкин из лаборатории прикладной физики Лаборатории реактивного движения и руководитель исследовательской группы DART заявил, что два астероида идеально подходят для планетарного оборонительного испытания.