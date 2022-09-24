Еще не приземлились, а уже намусорили: сколько мусора скопилось на поверхности Марса

Человечество настолько загрязнило планету Земля, что начало гадить на других планетах. Каким бы популистским эта фраза не была, но факт того, что люди успели намусорить в космосе остается фактом.
Американский научный сотрудник в области робототехники из Западной Вирджинии посчитал, что за практически пол века исследования Красной планеты, человечество оставило на поверхности более 71 центнера. Чагри Килич проанализировал количество искусственных объектов, которые были отправлены на Марс в рамках 14 экспедиций.
Естественно, на поверхности есть и работающие аппараты, которые еще рано списывать со счетов, поэтому 7119 килограммов мусора это вес уже нефункционирующих искусственных объектов.
Человек еще не успел высадиться на Марс, а уже мусорит. То ли еще будет. Что уже говорить о той планете, которая является для людей родной.
А сколько мусора люди оставили на Луне. Остается только догадываться, впрочем, и эту цифру можно вычислить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-После меня хоть потоп.
Я думаю, что уместен иной термин
НАСА уже даже приюпитерить один спутник смогли...