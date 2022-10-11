Первым делом – венероходы. Ну а Марс – потом: почему перед полетом на Красную планету следует посетить планету любви

Давление – тоже так себе, оно превышает в 92 раза земное на уровне моря. Вот только именно сюда можно отправиться для начала. Ведь она, как известно, ближе чуть ли не в 4 раза, чем Марс – добраться сюда можно за год, в то время как на Марс лететь долгих три.

Впрочем, о высадке речь все равно не идет, говорят исследователи из университета Хопкинса. За планетой любви предлагается наблюдать из корабля, который будет кружить по орбите Венеры, что позволит получить важнейший опыт длительной миссии в дальний космос, а это, в свою очередь, позволит спроектировать миссию на Марс куда точнее.