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Первым делом – венероходы. Ну а Марс – потом: почему перед полетом на Красную планету следует посетить планету любви

Первым делом – венероходы. Ну а Марс – потом: почему перед полетом на Красную планету следует посетить планету любви

Автор:
11 октября 2022 22:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: венера   интересно   космос   марс   планеты   человек   
1925
4

Допустим, человечество, если окончательно себя не уничтожит, вот-вот отправится на Марс. Однако прежде некоторые умы предлагают все-таки взглянуть на Венеру – она ведь больше похожа на Землю. Правда же?

Венера – безусловно, самая горячая планета Солнечной системы. На поверхности здесь не понравится никому – температура около 370 градусов Цельсия, а облака состоят из серной кислоты. Атмосфера же – почти чистый углекислый газ. Учитывая состав облаков, под дождь попасть здесь очень не хочется, да и спрятаться от него будет негде – здесь лишь глыбы камней и лава.

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Давление – тоже так себе, оно превышает в 92 раза земное на уровне моря. Вот только именно сюда можно отправиться для начала. Ведь она, как известно, ближе чуть ли не в 4 раза, чем Марс – добраться сюда можно за год, в то время как на Марс лететь долгих три.

Впрочем, о высадке речь все равно не идет, говорят исследователи из университета Хопкинса. За планетой любви предлагается наблюдать из корабля, который будет кружить по орбите Венеры, что позволит получить важнейший опыт длительной миссии в дальний космос, а это, в свою очередь, позволит спроектировать миссию на Марс куда точнее.

В частности, можно будет сократить время в пути и объем топлива в будущем, а также узнать, как будут работать в дальнем космосе реальные живые люди, прежде чем отправлять их на Марс. К тому же по сути своей именно Венера может стать первой планетой, куда хоть и не ступит нога человека, однако где человек оставит свой след.

Ко всему прочему, это поможет узнать, почему Венера, будучи «двойником» Земли настолько похожа на ад. Ведь во всех уголках Вселенной сейчас открываются сотни тысяч новых планет, и следует точнее определить, какая из них все же может обладать жизнью. Ведь даже если планета находится в «поясе обитаемости», вовсе не значит, что она может принять на себе углеродную форму жизни – этому нас учит горький опыт Венеры.

Ко всему прочему, мы не можем исключать, что жизнь на Венере когда-то все-таки была, и потому, отправив миссию к ней, мы можем спустить роверы, дроны и воздушные шары, дабы проследить, может быть, там остались признаки наличия там воды и хотя бы какой-то жизни.

Вот только теория не так прекрасна, как может показаться. Ведь Венера – действительно адская планета, и храбрецов, которые направятся к ней, могут ждать серьезные вызовы. Да и отправлять туда людей пока что совершенно не обязательно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: венера   интересно   космос   марс   планеты   человек   
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10  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Вот только именно сюда можно отправиться для начала."
"отправлять туда людей пока что совершенно не обязательно."
"куда хоть и не ступит нога человека, однако где человек оставит свой след."

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3k
Сергей Лаврушкин 9 минут назад
войны, жажда власти и жадность людей и некоторые другие вещи - не дают человечеству достаточно быстро развиваться в плане науки.
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4k
perekrestok 17 минут назад
Ну если автор найдет спонсоров за пределами Земли то можно и полетать хоть до Венеры хоть до Марса. А так лучше освоить Сахару или Гоби. Долететь несколько часов на самолете. Кислорода самое оптимальное для дыхания количество. Стройматериалы тоже можно привезти в разумное время. И растения там могут расти при правильной организации. И еду не надо год мотать по космосу. Так что вместо Венеры в Сахару а вместо Марсы - Гоби. Со всех сторон сплошные плюсы. И начинать можно хоть завтра.
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30k
Teodor Полчаса назад
Мля, ну и бредятина... Для тренировки высадки на Мадагаскар надо поплавать вокруг Антарктиды и посмотреть на неё в бинокль - это даст вам охеренно полезный опыт.
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16k
Alex Полчаса назад
Вопрос дурацкий - но зачем вообще туда людей посылать? Чем люди крутящиеся по орбите лучше автоматической станции, крутящейся там же и потоком передающая все данные на землю? Замечу - возвращать такую станцию не обязательно, дышать и кушать электронике не надо, что ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощает задачу длительного наблюдения и даже позволяет организовать не одну станцию а целую орбитальную группировку, которая по запускаемой с земли массе будет даже легче, чем обитаемый межпланетный корабль.
Словом - на текущем уровне развития отправка человека - полный сюр. Проводить исследования человеческого организма на орбите земли (под боком) это нужно для будущего. А вот засылать человека на Луну\Марс\Венеру\Еще куда подальше - исключительно "распальцовка". Нет ныне ни одной практической задачи за орбитой земли, где непременно требуется человек. Посылать обитаемые корабли имеет смысл только после того как автоматические станции исследуют вопрос вдоль и поперек и либо найдут нечто особенное, либо организуют человеку среду обитания. Например, ту же Венеру надо исследовать автоматическими станциями и думать какие внести микроорганизмы в верхние слои атмосферы дабы связывать углекислый газ (пропадет парниковый эффект - существенно снизится температура), а если микроорганизмами еще и связывать газы в минералы (тот же углекислый газ до углерода в виде выпадающих тушек бешено делящихся наверху микроорганизмов) то и давление снизится. Словом - автоматикой надо исследовать и подготавливать терроформирование. Марс для колонизации абсолютно не перспективен. А вот Венера - планета земного типа по гравитации, размеру и атмосфере (после ее терроформирования). Венера перспективна, Марс бесперспективен так как гравитация слишком низкая, атмосфера в 100 раз разряженнее земной и это не исправить так как гравитация слабая и мощную атмосферу не удержит. Словом - Марс только научный интерес, Венера - интерес практический но требует массы исследований автоматами для подбора способов терраформирования и выведения микроорганизмов. Луна перспективна только как перевалочный пункт, но и ее ныне лучше исследовать тысячами луноходов вместо десятка обитаемых кораблей (а по затратам это сравнимо - тысячи мелких луноходов и десяток обитаемых кораблей).
Короче, нечего пока человеку на орбитах Венеры\Марса делать. Нет там для него задач. А вот для множества автоматов - задач хоть отбавляй, но ныне предпочтут очередной айфон выпустить, чем гроздь дронов в космос запустить.
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5k
Divergent?!? 40 минут назад
"Ведь она, как известно, ближе чуть ли не в 4 раза, чем Марс – добраться сюда можно за год, в то время как на Марс лететь долгих три."

Ересь. Даже на метаново-кислородных двигателях путь до Марса 6 месяцев.
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9k
Онотолей 54 минуты назад
Идиотизм какой то.Если уж так надо куда то лететь, то Луна ещё ближе и на неё можно высадится в отличии от Венеры.
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3k
Трям Час назад
.схуяли она планета любви? Может планета венерических заболеваний?
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