Кислая капуста, сбитень и забота о нуждах матросов. Чем еще отличался русский парусной флот от европейского?

Корабельный камбуз на британском флагмане HMS Victory, одном из немногих сохранившихся до наших дней судов той эпохи.

В то время не было термина «камбуз». На весь корабль назначалось несколько поваров, готовивших в общих котлах еду для матросов и отдельно для офицерского состава.

По всё тому же уставу полагалось два раза в день выдавать команде горячую пищу. Распорядок и тип блюд также был заранее определён, - «…в понедельник утром полагалась каша гречневая, а вечером горох вареный, во вторник – утром и вечером мясо с кашей овсяной, в среду – утром каша гречневая, а вечером горох вареный, в четверг – утром и вечером мясо с кашей овсяной, в пятницу – утром и вечером рыба с кашей овсяной, в субботу и воскресенье – утром и вечером мясо с кашей овсяной …».

Как можно заметить, питанию на флоте уделялось большое внимание, однако с приходом к власти Елизаветы наступили тяжёлые времена. Таким трудом созданный флот гнил в базах, лишь изредка выходя в море. Выплаты офицерам и экипажам уменьшились и стали нерегулярными. Чтобы выжить на берегу, рядом со стоянками кораблей матросы разбивали импровизированные огороды. Они выращивали там всё, что только было возможно, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В источниках отмечено, что порой с этих огородов кормились и офицеры, чье положение оказывалась немногим лучше.

Вновь порядок был восстановлен уже во время правления Екатерины Великой. Был пересмотрен устав. Теперь вводилось точное время приёма пищи – «…завтрак 7:00-7:30, обед 12:00–12:30, ужин 19:00–19:30. С 11 до 12 часов продолжался так называемый адмиральский час – предобеденный перерыв (для подготовки к приему пищи и распития казенной чарки вина) …». Также изменились нормы довольствия. Теперь в месяц на одного матроса полагалось – «…мяса говяжьего (свежего или солонины) 5,5 кг, сухарей – 18 кг, гороху – 4 кг, гречневой крупы – 2,5 кг, овса – 4 кг, масла – 2,5 кг, соли – чуть более 0,5 кг, уксуса – полкружки, водки – двадцать восемь чарок (около 3,5 л) …».

Как всё на флоте, процесс принятия пищи тоже имел определённый порядок. Матросы объединялись в так называемые артели — группы примерно по семь человек. Это число было выбрано для удобства, ведь одна порция на артель — это ровно столько, сколько полагалось одному человеку на неделю. Пищу варили в отдельном котелке и принимали совместно. Офицеры также объединялись в группы, но по три-четыре человека, и еду для них готовили их слуги-ординарцы.

Для приготовления горячей пищи на русских судах традиционно складывали печки. Это может показаться странным, но делали их так же, как и на суше — клали из кирпичей. Конечно, в условиях качки они часто разваливались, и их приходилось складывать заново. Поэтому в штормовую погоду или в сильную качку команда оставалась без горячего. Эту проблему решили только во второй половине XVIII века, когда на кораблях начали устанавливать железные печи.