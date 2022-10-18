Как обстояли дела с гигиеной в Средневековье

1954
11
Спойлер: никак. Чистота телесная была не в почёте и вся Средневековая Европа была пропитана ароматами нечистот. Не рекомендуется читать этот пост во время приёма пищи.
Патрику Зюскинду, автору книги "Парфмер", удалось довольно точно воспроизвести быт и мелкие детали эпохи ужасающего зловония позднего Средневековья. Королева Изабелла Кастильская признавалась, что за всю свою жизнь мылась дважды - когда родилась и в день свадьбы. Дочка одного из французских королей скончалась от вшивость, а Папа Римский Климент V - от дизентерии.
Герцог Норфолк не мылся из-за религиозных убеждений, всё его тело было покрыто гнойниками. Как-то раз его слуги, дождавшись когда герцог напьётся до беспамятства, еле смогли его отмыть. А здоровые зубы в средневековой Европе считались признаком низкого происхождения - знатные дамы гордились плохим состоянием зубов. Та знать, которой "не повезло" обладать здоровыми и белыми зубами стеснялись и старались показывать их пореже.
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Людовик ХIV принял ванну лишь дважды в жизни и то, когда на этом настояли врачи. Мытьё привело короля в такой ужас, что он навсегда отказался от водных процедур. Русские послы писали, что монарх "смердит аки дикий зверь". А русских во всей Европе считали больными и извращенцами, потому что они ходили в баню аж раз в месяц. Есть даже анекдотичная история, как король Генрих Наваррский написал записку своей любимой Габриэль д’Эстре: "Не мойся, милая, я буду у тебя через три недели".
До середины 19 века личной гигиены в Европе не существовало. Обычная улица была шириной в 7-8 метров, а переулки и маленькие улицы были и того уже - не больше двух метров. Вот эти улочки омывались только дождём, который считался господним наказанием. Хороший дождь способен был вымыть из углов всю грязь и по улицам текли потоки нечистот, часто превращающиеся в реки. В сельской местности выгребные ямы рыли, а вот в городах люди могли совершать акты дефекации во дворах и узких улочках.
А люди были не чище улиц.
"Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры. Поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть", - писали в медицинском трактате 15-го века. Тогда считалось, что в очищенные поры может попасть инфицированный воздух. Вот поэтому и вышел декрет об упразднении общественных бань. В 15-16 веках богатые люди мылись хотя бы раз в полгода, а в 17-18 вовсе прекратили принимать ванны. Если и пользовались, то только в лечебных целях.
"Мыть лицо ни в коем случае нельзя, - писали медики в 16-м веке, - поскольку может случиться катар или ухудшиться зрение".
"Водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры. Поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть", - писали в медицинском трактате 15-го века. Тогда считалось, что в очищенные поры может попасть инфицированный воздух. Вот поэтому и вышел декрет об упразднении общественных бань. В 15-16 веках богатые люди мылись хотя бы раз в полгода, а в 17-18 вовсе прекратили принимать ванны. Если и пользовались, то только в лечебных целях.
"Мыть лицо ни в коем случае нельзя, - писали медики в 16-м веке, - поскольку может случиться катар или ухудшиться зрение".
Большинство аристократов спасались надушенной тряпочкой, которой протирали тело. Мужчины носили между жилетом и рубашкой мешочки с ароматическими травами, а дамы пользовались исключительно ароматической пудрой. Зато бельё меняли часто, так как считали, что оно впитывает в себя всю грязь и очищает тело. Но чистое бельё было привилегией только состоятельных людей. Именно поэтому в моду вошли белые манжеты и знаменитые гофрированные воротники, которые свидетельствовали о богатстве и чистоплотности владельцев.
Бедняки не только не мылись, они ещё и одежду не стирали - у них не было сменного белья. Самая простецкая рубашка из грубого полотна была равно по стоимости дойной корове. Проповедники вообще рекомендовали ходить в рванье и не мыться, ведь только так можно было достичь духовного очищения. А ещё мыться нельзя было, чтобы не смыть с себя святую воду, с которой соприкоснулся при крещении. А уж вши и грязь считались особенным признаком святости. Вшей называли "божьими жемчужинами".
Нужду справляли где угодно - могли даже на парадных лестницах замков и дворцов. Королевский двор Франции регулярно переезжал из замка в замок, потому что в старом невозможно было дышать. В знаменитом Лувре не было ни единого туалета и естественную надобность справляли на лестницах, балконах, во дворе. Иногда даже использовали ночные горшки, но их выливали у заднего выхода дворца.
В Версале творилось то же самое. Известна история про Людовика XIV, как однажды к нему прибыл посол Испании, который зашёл к нему в спальню и у него буквально заслезились глаза от аромата, стоявшего в помещении. Посол, задержав дыхание, быстро попросил перенести беседу в парк и вылетел из опочивальни. Но в парке, где он надеялся продышаться, он рухнул в обморок от запахов из кустов, которые были не только постоянным отхожим местом, а туда ещё и слуги выливали ночные горшки.
В Версале творилось то же самое. Известна история про Людовика XIV, как однажды к нему прибыл посол Испании, который зашёл к нему в спальню и у него буквально заслезились глаза от аромата, стоявшего в помещении. Посол, задержав дыхание, быстро попросил перенести беседу в парк и вылетел из опочивальни. Но в парке, где он надеялся продышаться, он рухнул в обморок от запахов из кустов, которые были не только постоянным отхожим местом, а туда ещё и слуги выливали ночные горшки.
С блохами боролись не гигиеной, а подручными средствами. Палочки-чесалочки, а вот у короля Людовика XIV в Версале и Лувре был специальный паж для ловли блох. Дамы носили шёлковые нижние рубашки, предполагая, что ткань его слишком скользкая и вошь за неё не уцепится. Что было, в общем, правдой. Все кровати были с балдахинами, чтобы с потолка не сыпались клопы и прочие домашние насекомые.
Интересно, что в России того же периода, в сравнении с Европой, народ был очень даже чистоплотным. Даже у самой бедной семьи во дворе стояла баня. В зависимости от того, как она топилась, парились в ней "по-чёрному" или "по-белому": если дым шёл из печи наружу, то парилка была "белой", а вот если дым шёл в парную, то "чёрной".
Баню топили по субботам и перед большими праздниками. Берёзовый веник замачивали в горячей воде, брызгали на него квасом, крутили над горячими камнями, пока от веника не начинал идти душистый пар, а листья становились мягкими. И тогда начиналось мытьё и парилка. Причём мылись все вместе: и дети, и женщины, и мужчины, что вызывало о иностранцев шок.
"Не только мужчины, но и девицы, женщины по 30, 50 и более человек, бегают без всякого стыда и совести так, как сотворил их бог, и не только не прячутся от сторонних людей, прогуливающихся там, но ещё и подсмеиваются им своею нескромностью", - писал некий иностранец.
Баню топили по субботам и перед большими праздниками. Берёзовый веник замачивали в горячей воде, брызгали на него квасом, крутили над горячими камнями, пока от веника не начинал идти душистый пар, а листья становились мягкими. И тогда начиналось мытьё и парилка. Причём мылись все вместе: и дети, и женщины, и мужчины, что вызывало о иностранцев шок.
"Не только мужчины, но и девицы, женщины по 30, 50 и более человек, бегают без всякого стыда и совести так, как сотворил их бог, и не только не прячутся от сторонних людей, прогуливающихся там, но ещё и подсмеиваются им своею нескромностью", - писал некий иностранец.
Но в 1743 году в России вышел указ, согласно которому в торговых банях запрещалось мужскому и женскому полу мыться вместе. Насмотрелись власти как мужчины и женщины вместе выбегали распаренные из бань и бросались в холодные речки. Но запрет в большинстве своём оставался только на бумаге. Окончательно разделили помывочные, когда стали строить отдельно мужское и женское отделения. Потом коммерчески подкованные люди поняли, что бани могут принести хороший доход и вот так в Москве появились знаменитые Сандуновские бани (их построила актриса Сандунова), Центральные (они принадлежали купцу Хлудову) и не только. А самые роскошные бани были в Царском Селе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Италия и Франция кроме лидерства в производстве духов были лидерами в мыловарении. Не иначе они мыло ели....
Русские белые печи, такими как вы их видите на картинках появились в избах наших соотечественников лишь в 19м веке.
До этого дома топили по черному, не говоря про бани.
Культура гигиены во всех народах развивалась достаточно однообразно. Если могли себе позволить нагреть воды - мылись. Мылись все. И русские и европейцы. Богатые в чанах и ванных, простолюдины где придется. В основном в реках.
Хватит разносить этот шевинистический бред!
Вот сейчас мне, наверное, минусов накидают, но факт остаётся фактом: "зафорсили" и размножили эти бредни разные "е.банутые на всю башку" сектанты разнообразных мастей и конфессий (в основном - протестантского и иудаистского толка, конечно, но и православные попадались), сваливавшие, как тараканы из-под тапка, в "край истиной демократии" четыреста лет подряд.
В Европе их всячески чморили за излишнюю "упоротость", вот они, свалив за океан, и начали плодить там эти "достоверные мемуары".
С образованием, при этом, у них было отнюдь не всё хорошо.
Зато с ненавистью к "бывшим угнетателям" и с фанатизмом - отлично.
А потом сработал "эффект мозгомойки": если тебе долго и упорно будут "срать в уши", то, рано или поздно, ты начнёшь верить в ту срань, которую тебе много лет "втирают".
В Индии, в бедных районах, по сей день так.
-автор походу тоже европеец и секрет нормального запаривания веника ему неизвестен.
Да и разница между банями по-белому и по-черному автором довольно утрирована.
Король Луи, комфорт любя,
Версаль построил для себя.
Сортир забыл, устроил все для бАлу.
Но наш турист не так-то прост,
Он гиду задавал вопрос:
"Куды король девал мочу и калу?"
(с) В.Темнов
"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому."
Мартин Нимёллер.
Мракобесие какое то
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