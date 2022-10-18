Как обстояли дела с гигиеной в Средневековье

Интересно, что в России того же периода, в сравнении с Европой, народ был очень даже чистоплотным. Даже у самой бедной семьи во дворе стояла баня. В зависимости от того, как она топилась, парились в ней "по-чёрному" или "по-белому": если дым шёл из печи наружу, то парилка была "белой", а вот если дым шёл в парную, то "чёрной".

Баню топили по субботам и перед большими праздниками. Берёзовый веник замачивали в горячей воде, брызгали на него квасом, крутили над горячими камнями, пока от веника не начинал идти душистый пар, а листья становились мягкими. И тогда начиналось мытьё и парилка. Причём мылись все вместе: и дети, и женщины, и мужчины, что вызывало о иностранцев шок.

"Не только мужчины, но и девицы, женщины по 30, 50 и более человек, бегают без всякого стыда и совести так, как сотворил их бог, и не только не прячутся от сторонних людей, прогуливающихся там, но ещё и подсмеиваются им своею нескромностью", - писал некий иностранец.