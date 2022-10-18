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Как обстояли дела с гигиеной в Средневековье

Как обстояли дела с гигиеной в Средневековье

Автор:
18 октября 2022 17:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   гигиена   европа   интересное   история   факты   
1954
11
Спойлер: никак. Чистота телесная была не в почёте и вся Средневековая Европа была пропитана ароматами нечистот. Не рекомендуется читать этот пост во время приёма пищи.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   гигиена   европа   интересное   история   факты   
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32  комментария
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5k
livaneth 5 часов назад
Беспощадное время разрушило трубы под второй и третьей кабинками, но они там были
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1k
kapa1 3 минуты назад
Уже в который раз это публикуют, и все больше нагнетают по-моему...
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5k
portmen77 Час назад
Весь бред с интернета собрали в один концентрированно воняющий пост.
Италия и Франция кроме лидерства в производстве духов были лидерами в мыловарении. Не иначе они мыло ели....
Русские белые печи, такими как вы их видите на картинках появились в избах наших соотечественников лишь в 19м веке.
До этого дома топили по черному, не говоря про бани.
Культура гигиены во всех народах развивалась достаточно однообразно. Если могли себе позволить нагреть воды - мылись. Мылись все. И русские и европейцы. Богатые в чанах и ванных, простолюдины где придется. В основном в реках.
Хватит разносить этот шевинистический бред!
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4k
Babangdida 2 часа назад
Для меня было шоком то, что мыло, которое изобрели на Ближнем Востоке аж за три с половиной тысячь лет до н.е., использовали только для отмыва овечей и козьей шерсти. Для личной гигиены стали пользовать не то в середине 18-ого, не то 19-ого века, в связи с эпидемиями. Даже Древний Ри,. который славился термами, мылся обтиранием губками с уксусом и скребками для кожи. Долгие века нижнего белья вообще не существовало, даже у северных народов, где одежды нужно много и покрывает она всё тело.
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16k
Поручик 3 часа назад
Опять эту пургу запостили?

Вот сейчас мне, наверное, минусов накидают, но факт остаётся фактом: "зафорсили" и размножили эти бредни разные "е.банутые на всю башку" сектанты разнообразных мастей и конфессий (в основном - протестантского и иудаистского толка, конечно, но и православные попадались), сваливавшие, как тараканы из-под тапка, в "край истиной демократии" четыреста лет подряд.
В Европе их всячески чморили за излишнюю "упоротость", вот они, свалив за океан, и начали плодить там эти "достоверные мемуары".
С образованием, при этом, у них было отнюдь не всё хорошо.
Зато с ненавистью к "бывшим угнетателям" и с фанатизмом - отлично.

А потом сработал "эффект мозгомойки": если тебе долго и упорно будут "срать в уши", то, рано или поздно, ты начнёшь верить в ту срань, которую тебе много лет "втирают".
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87k
parallax 3 часа назад
"В сельской местности выгребные ямы рыли, а вот в городах люди могли совершать акты дефекации во дворах и узких улочках."

В Индии, в бедных районах, по сей день так.
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2k
Lovels Travel 3 часа назад
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60k
Опиум для народа 4 часа назад
-"Берёзовый веник замачивали в горячей воде, брызгали на него квасом, крутили над горячими камнями, пока от веника не начинал идти душистый пар, а листья становились мягкими."-
-автор походу тоже европеец и секрет нормального запаривания веника ему неизвестен.
Да и разница между банями по-белому и по-черному автором довольно утрирована.
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19k
Corvus Corax 4 часа назад
К;ак всегда, реферат 3-го класса школы...

Король Луи, комфорт любя,
Версаль построил для себя.
Сортир забыл, устроил все для бАлу.
Но наш турист не так-то прост,
Он гиду задавал вопрос:
"Куды король девал мочу и калу?"
(с) В.Темнов
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1k
Шурман 5 часов назад
К середине декабря они опять вспомнят про обычай . Вот мой перерасчет моих знакомых за квартал , это вода и газ . Мне пришло только 3800 и то еще пол года назад а платил всего 450 евро . Еще одни получили на 12 штук , это при том что все обычно в офисе или на работе каждый день и пользуются водой и светом только с утра и вечером . Самый прикол что летом с Июля по 2 сентября меня нет в этой стране , зимой конец декабря до 15 сентября и потом опять лыжи и пару отпусков жопу погреть , я посмотрел что мы используем почти в 2 раза меньше чем год назад .

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4k
Евгений Д 5 часов назад
От необходимости замаскировать вонь они изобрели духи, ну а у нас духов не изобретали, а просто мылись
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860
ezh28 5 часов назад
Какой больной человек мог эту чушь придумать, а ещё более больной запостить!?
Мракобесие какое то
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16k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Автор, корифей Фишек Ева Тушенка опровергает.

https://old.fishki.net/3877411-6-faktov-razrushajuwih-stereotipy-o-chudoviwnoj-antisanitarii-v-srednie-veka.htmlhttps://old.fishki.net/3877411-6-faktov-razrushajuwih-stereotipy-o-chudoviwnoj-antisanitarii-v-srednie-veka.html
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699
Максим Макашев 6 часов назад
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148
Sata33 6 часов назад
Да же до середины этот бред не дочитал ...
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