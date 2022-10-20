Как советская переводчица на Нюренберге попала в объятия Геринга

Казалось, что работа на беспрецедентно важном Нюрнбергском процессе 22-летней Ступниковой не светит: беспартийная дочь репрессированных «врагов народа» просто не могла войти в состав советской делегации. Но когда начался суд, стало понятно, что переводчиков с советской стороны остро не хватает. НКВД поручили быстро найти новых людей, и Ступникову вызвали к генералу Ивану Серова, заместителю наркома НКВД Лаврентия Берии.

«Аудиенция была короткой: "Мне доложили, что вы в состоянии осуществлять синхронный перевод…" Я молчала, потому что не имела ни малейшего представления о том, что означает термин "синхронный перевод". В то время для меня существовали только письменный и устный переводы», - написала потом в своих мемуарах «Ничего, кроме правды» Татьяна Ступникова.

Уже через два дня Татьяна и трое ее коллег приземлились в Нюрнберге. Впереди ее ждал целый год работы на ключевом судебном процессе над нацистскими преступниками. Домой Ступникова вернулась только в январе 1947 года.

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