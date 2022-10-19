Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года"

Иллюстрация с военным кораблём США "Элдридж", который стал жертвой эксперимента в 1943 году

Согласно некоторым записям, в назначенный день с кораблем USS Eldridge DE-173 после запуска двух огромных генераторов электромагнитных полей, находившихся на его борту, произошло невозможное: он стал невидимым для человеческого глаза.

Свидетели рассказывали, что после того, как корабельные генераторы загудели, вокруг корабля заклубился зелёный туман, а через минуту-другую USS Eldrige растворился в нём, словно его никогда и не было.

К слову, этот эксперимент сопровождался и другим необычным событием. Сотни свидетелей утверждали, что USS Eldrige на 15 минут появился на военно-морской базе в Нолфорке в штате Вирджиния, расположенной в сотнях километров от Филадельфии, а затем исчез. Неужели эксперимент, направленный на то, чтобы сделать корабль невидимым, случайно привёл к телепортации?

Результаты эксперимента

Свидетели рассказывали, что когда эсминец USS Eldridge начал обратно материализоваться в месте, где располагался изначально, некоторые матросы оказались заключёнными внутри металлических конструкцией корабля, у других пошла носом кровь, третьи испытывали жуткое головокружение, а остальные и вовсе попросту исчезли.