Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года"

Чтобы рассказать историю этого человека, начать стоит с того, что 28 октября 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, на военно-морских верфях Филадельфии в штате Пенсильвания было проведено одно из самых загадочных испытаний, позже получившее название "Филадельфийский эксперимент".
В целом, эксперимент заключался примерно в следующем: ВМС США хотели сделать корабль невидимым. Для этого они объединили концепцию Единой теории поля Альберта Эйнштейна (ЕТП), которая описывает взаимодействие материи, света и гравитации, с Динамической теорией гравитации Николы Теслы.
Другими словами, американские военные собирались достичь невидимости за счёт опасного и совершенно непредсказуемого эксперимента с электромагнитными полями.
Иллюстрация с военным кораблём США "Элдридж", который стал жертвой эксперимента в 1943 году
Согласно некоторым записям, в назначенный день с кораблем USS Eldridge DE-173 после запуска двух огромных генераторов электромагнитных полей, находившихся на его борту, произошло невозможное: он стал невидимым для человеческого глаза.
Свидетели рассказывали, что после того, как корабельные генераторы загудели, вокруг корабля заклубился зелёный туман, а через минуту-другую USS Eldrige растворился в нём, словно его никогда и не было.
К слову, этот эксперимент сопровождался и другим необычным событием. Сотни свидетелей утверждали, что USS Eldrige на 15 минут появился на военно-морской базе в Нолфорке в штате Вирджиния, расположенной в сотнях километров от Филадельфии, а затем исчез. Неужели эксперимент, направленный на то, чтобы сделать корабль невидимым, случайно привёл к телепортации?
Результаты эксперимента
Свидетели рассказывали, что когда эсминец USS Eldridge начал обратно материализоваться в месте, где располагался изначально, некоторые матросы оказались заключёнными внутри металлических конструкцией корабля, у других пошла носом кровь, третьи испытывали жуткое головокружение, а остальные и вовсе попросту исчезли.
Позднее ВМС США категорически отрицали проведение такого эксперимента. Хотя, казалось подозрительным, что личные дела членов экипажа USS Eldridge "случайным" образом исчезли, то же самое произошло с бортовым журналом и многими другими документами, которые могли бы прояснить картину.
Спустя 8 лет, в 1951-м году, корабль был продан Греции. Причём его масса оказалась на 300 тонн меньше, чем при его спуске на воду в Филадельфии. Из чего можно предположить, что с него сняли какое-то тяжеловесное оборудование.
В кино
В 1984 году по мотивам этих странных событий был снят фильм "Филадельфийский эксперимент", который был основан на книге с тем же названием. В ней рассказывалось о правительственном заговоре и загадочных испытаниях на USS Eldridge.
Главными героями фильма являются два молодых моряках - члены экипажа эскортного эсминца USS Eldridge, которые во время эксперимента переместились в будущее на 41 год. Кстати, там они узнали, что их врагами были вовсе не нацисты, а... Советский Союз.
По ходу сюжета оказывается, что генераторы корабля каким-то образом сумели создать временной портал из 1943-го в 1984 год, и вследствие этого некоторые члены экипажа отправились в будущее.
"Попаданец"
Но я несколько затянул с предысторией, описанной для того, чтобы вы понимали контекст последующих событий. Спустя 5 лет после выхода вышеупомянутого фильма, т.е. в 1989 году, неожиданно объявился 57-летний мужчина по имени Альфред Билек (Alfred Bielek), который годами страдал тяжёлой амнезией.
Оказалось, что посмотрев фильм "Филадельфийский эксперимент", он был поражён тому, как ему знакомы все описываемые в нём события. Альфред рассказывал, что испытал своего рода "откровение, которое позволило ему вспомнить всё".
Билек рассказал, что начал вспоминать эпизоды из своей жизни, сильно отличавшиеся от всего того, что было в современном мире. Для того, чтобы "разблокировать память", он прибегал к самым разным методам: от гипноза до экспериментальных препаратов.
Таким образом ему удалось вспомнить, что он был одним из участников секретного проекта "Монток", целью которого было создать психологическое оружие. Проект существовал с 1943-го по 1983 год на военно-воздушной базе Монток на Лонг-Айленде.
Проекта "Монток"
По словам Альфреда, "Филадельфийский эксперимент" представлял собой не только испытание невидимости корабля USS Eldridge, помимо этого, там испытывалось психологическое оружие, и исследовались путешествия во времени.
Касательно своей биографии, Билек утверждал, что вспомнил своё настоящее имя. На самом деле его звали Эдвард Кэмерон, и он работал над проектом "Монток" вместе со своим братом, Дунканом, который, ко всему прочему, обладал экстрасенсорными способностями. Им тогда было немного за двадцать.
Несколько лет спустя Билек публично рассказал свою историю на одной из научных конференций, заявив, что "Филадельфийский эксперимент", помимо того, что сделал USS Eldridge невидимым, ещё и открыл червоточину (кротовую нору), соединяющую настоящее и будущее.
"Кротовая нора"
Подобно мосту Эйнштейна-Розена, червоточина является гипотетическим явлением в пространстве и времени, она создаёт короткий путь между вселенными или даже реальностями.
Билек объяснил, что в 1983 году ему и его брату было поручено отправиться в прошлое по одной из таких червоточин, чтобы уничтожить оборудование USS Eldridge, поскольку путешествие корабля в 1984-й создавало ряд проблем, поэтому единственным вариантом было предотвратить его прибытие.
По словам Альфреда, ему и его брату удалось успешно завершить миссию. Однако, во время возвращения назад они оба оказались не в 1983-м, а в 2137 году, где провели шесть недель в больнице, восстанавливаясь после полученных "гиперпространственных ожогов".
Спустя 6 недель Альфред Билек неизвестным ему способом оказался в 2749 году, где, по его версии, он пробыл два года.
Мир в 2749 году
Билек рассказал, что когда он очутился в 2749 году, он опять оказался в больнице. Первое, что привлекло его внимание - это роботизированное хирургическое оборудование, которое выглядело революционно по сравнению с тем, что он видел в 1983-м. По словам Альфреда, медицинская система будущего будет использовать "вибрационное и световое лечение".
Рассказ Билека о мире будущего был не менее удивителен. Он утверждал, что люди будут рассредоточены по всей Земле. По океану, к примеру, будут плавать многочисленные "плавучие города", вырабатывающие энергию из воды.
Города на земле продолжат расти в высоту, достигнув 3 и даже 5 километров, став настоящими "многоуровневыми мирами". Это станет возможно благодаря многолетним исследованиям, позволившим обойти закон гравитации.
"Приспособятся не все"
Население Земли, по словам Альфреда, будет относительно малым. На 2749 год во всем мире будет проживать едва ли 300 миллионов человек. А в Соединенных Штатах, одной из самых больших стран на планете, насчитывалось, по свидетельствам "очевидца", всего около 50 миллионов. Как рассказал Билек, это произошло потому, что "приспособиться к новому миру смогли не все".
Билек также заверил, что в 2749 году не будет войн, хотя большая часть стран осталась, и изредка между ними происходят "напряжённые моменты". Причём он говорил о 4 крупных странах: США, Китае, России и Европе (все европейские страны объединятся в одну страну).
При этом серьёзные конфликты между странами попросту невозможны, так как в будущем нет ни армий, ни солдат. Это стало возможным благодаря тому, что функции "всемирного правительства" возложили на искусственный интеллект, созданный в 26 веке. Только так людям удалось достичь порядка. Более того, с приходом ИИ и роботов физический труд ушёл в прошлое.
Мир меняется...
Помимо прочего, Билек рассказал о том, что в будущем люди перестали пользоваться деньгами "за их ненадобностью". Там у каждого были свои "кредиты", которые позволяли в любое время "купить" всё, что они хотели.
Земля к тому времени тоже претерпела заметные климатические и географические изменения, так как уровень воды стал намного выше, и берега континентов сместились.
Для примера, фактически, две трети того, что сейчас является американским штатом Флорида, исчезло под океаном. Также люди смогли избежать глобальной катастрофы, начавшейся после изменения направлений магнитных полей Земли. Для этого были созданы "искусственные полюса", которые спасли жизнь на планете.
Возвращение
Билек не помнил детали своего возвращения, но ему каким-то образом удалось переместиться сначала обратно в 2137 год, где он отыскал своего брата, а затем они вернулись в исходный 1983-й год через ту же самую червоточину.
За это время на земле прошло всего несколько дней. Когда Альфред рассказал свою историю руководителям проекта "Монток", они записали его невероятный рассказ, но, беспокоясь о том, что это станет известно широкой общественности, решили стереть воспоминания и ему, и его брату.
Когда Альфред Билек восстановил память, он ездил по стране и рассказывал свою историю о жизни в будущем. В общей сложности он провел более 40 конференций и дал десятки интервью. Многие, конечно, обвиняли его в том, что он шарлатан или выдумщик, хотя есть и те, кто считает его настоящим хрононавтом, совершавшим путешествия во времени.
А вы верите в историю Альфреда Билека?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Изречения из "Упанишад", ответил с готовностью голос.
А что такое "Упанишады"? Я уже не был уверен, что сплю.
Не знаю, сказал голос.
"Билек рассказал ... чтобы "разблокировать память", он прибегал к самым разным методам: от гипноза до экспериментальных препаратов"
У Ахалая надо спросить, в каком году бывал...
Жаль, только фашистов на Луне не смогли вставить в повествование, но, надеюсь, в следующем выпуске получится, без них - никак )))