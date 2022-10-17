Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой

Во времена правления королевы Виктории, англичане были охвачены интересом к Древнему Египту. Обеспеченные джентльмены собирали коллекции из артефактов того времени. Ну как, к примеру, Джордж Герберт Карнарвон, который нашёл гробницу Тутанхамона, а позже, по легенде, умер от проклятия.

Мумий привозили в Британию и использовали их не только в качестве музейных экспонатов. Из них делали коричневый пигмент для красок, который очень ценился викторианскими художниками.

Также останки принимали внутрь в качестве лекарства. Когда мумий стало не хватать, то лекари стали подделывать лекарства, используя тех, кто недавно умер. Возможно даже людей умерщвляли специально, кто знает...

Ну и званые вечера, популярные у английской аристократии, где разворачивали и рассматривали мумий. Джентельмены и дамы собирались, вкушали шампанское, танцевали, а потом, в отдельной комнате, все вместе снимали бинты с мумий, желая посмотреть, что же там. Если находили какие-нибудь амулеты, то желающие могли их себе забрать на память.