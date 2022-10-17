Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой

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Люди во все времена хотели зрелищ. И хлеба. До появления видео с котиками и художественной литературы народ развлекался как мог.
Тематические вечеринки с мумиями, психиатрия на уровне садизма и не только. Чем же занималось общество на заре человечности и цивилизации.
Распаковка мумий
Во времена правления королевы Виктории, англичане были охвачены интересом к Древнему Египту. Обеспеченные джентльмены собирали коллекции из артефактов того времени. Ну как, к примеру, Джордж Герберт Карнарвон, который нашёл гробницу Тутанхамона, а позже, по легенде, умер от проклятия.
Мумий привозили в Британию и использовали их не только в качестве музейных экспонатов. Из них делали коричневый пигмент для красок, который очень ценился викторианскими художниками.
Также останки принимали внутрь в качестве лекарства. Когда мумий стало не хватать, то лекари стали подделывать лекарства, используя тех, кто недавно умер. Возможно даже людей умерщвляли специально, кто знает...
Ну и званые вечера, популярные у английской аристократии, где разворачивали и рассматривали мумий. Джентельмены и дамы собирались, вкушали шампанское, танцевали, а потом, в отдельной комнате, все вместе снимали бинты с мумий, желая посмотреть, что же там. Если находили какие-нибудь амулеты, то желающие могли их себе забрать на память.
Мумий привозили в Британию и использовали их не только в качестве музейных экспонатов. Из них делали коричневый пигмент для красок, который очень ценился викторианскими художниками.
Также останки принимали внутрь в качестве лекарства. Когда мумий стало не хватать, то лекари стали подделывать лекарства, используя тех, кто недавно умер. Возможно даже людей умерщвляли специально, кто знает...
Ну и званые вечера, популярные у английской аристократии, где разворачивали и рассматривали мумий. Джентельмены и дамы собирались, вкушали шампанское, танцевали, а потом, в отдельной комнате, все вместе снимали бинты с мумий, желая посмотреть, что же там. Если находили какие-нибудь амулеты, то желающие могли их себе забрать на память.
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Газовые фонари-убийцы
В 19 веке по Британской империи вовсю шагала индустриализация. Одним из достижений стало газовое освещение, которое пришло на смену фонарям, для обслуживания которых нужны были специальные фонарщики.
Газовые фонари были долговечнее, ярче, да и проще в эксплуатации, чем масляные и керосиновые лампы. Новое освещение даже уровень преступности снизило и люди стали меньше спотыкаться и ломать себе части тела.
Но были и минусы. Из-за увеличенного светового дня многие работодатели решили, что подчинённые должны трудиться дольше.
Но самым страшным было то, что газовые компании-конкуренты портили фонари друг другу , а также трубы, вентили и остальные коммуникации на чужих участках. Утечки в домах из-за этого происходили постоянно. Горючий угольный газ был смесью водорода, серы, метана и окиси углерода. В процессе сжигания выделялся угарный газ, к которому прибавим тяжеленные шторы и плохую вентиляцию помещений. Пожары, взрывы, смерть от удушья. Так что, викторианские дамы бледнели и падали в обморок не только от узких корсетов, но и от отравления угарным газом.
Газовые фонари были долговечнее, ярче, да и проще в эксплуатации, чем масляные и керосиновые лампы. Новое освещение даже уровень преступности снизило и люди стали меньше спотыкаться и ломать себе части тела.
Но были и минусы. Из-за увеличенного светового дня многие работодатели решили, что подчинённые должны трудиться дольше.
Но самым страшным было то, что газовые компании-конкуренты портили фонари друг другу , а также трубы, вентили и остальные коммуникации на чужих участках. Утечки в домах из-за этого происходили постоянно. Горючий угольный газ был смесью водорода, серы, метана и окиси углерода. В процессе сжигания выделялся угарный газ, к которому прибавим тяжеленные шторы и плохую вентиляцию помещений. Пожары, взрывы, смерть от удушья. Так что, викторианские дамы бледнели и падали в обморок не только от узких корсетов, но и от отравления угарным газом.
Завтрак со свинцом и стрихнином
Стоит ли говорить, что в Викторианскую эпоху химия была развита плохо и учёные того времени плавали в заблуждениях. К примеру о том, что свинец вообще безвредный и больше того - полезен для здоровья.
Лондонское химическое общество появилось в 19 веке, чтобы регулировать в стране пищевую промышленность. Выходило как-то не очень. Они добавляли в хлеб квасцы и мел, чтобы выпечка была белее. В закваску могли положить белую трубочную глину, опилки, гипс. А многие производители вообще хлеб ногами месили.
Производители пива, чтобы сократить затраты хмеля, могли добавить в напиток стрихнин. А само пиво вообще варили в свинцовых котлах. Также обычный свинец добавляли в вино, конфеты, сахар, вино, а сульфаты меди использовали для консервирования джемов и консервирования фруктов. А первое мороженое, которое стало популярным в 1880-х, сделали не из молока, а из смеси мела и воды.
Лондонское химическое общество появилось в 19 веке, чтобы регулировать в стране пищевую промышленность. Выходило как-то не очень. Они добавляли в хлеб квасцы и мел, чтобы выпечка была белее. В закваску могли положить белую трубочную глину, опилки, гипс. А многие производители вообще хлеб ногами месили.
Производители пива, чтобы сократить затраты хмеля, могли добавить в напиток стрихнин. А само пиво вообще варили в свинцовых котлах. Также обычный свинец добавляли в вино, конфеты, сахар, вино, а сульфаты меди использовали для консервирования джемов и консервирования фруктов. А первое мороженое, которое стало популярным в 1880-х, сделали не из молока, а из смеси мела и воды.
Безумная психиатрия
С учётом того, что в Англии любили побаловаться свинцом да посмотреть на мумий, ничего странного, что количество людей, которых сочли психически нездоровыми, резко выросло. И заботливые родственники активно сплавляли своих "нездоровых" близких в руки нежных докторов.
В графстве Корнуолл сохранились медицинские карточки 511 пациентов (период с 1870 по 1875 года), где в тревожные признаки, за которые их упекли в клинику значились лень, мужская и женская мастурбация (особенно у подростков), чтение любовных романов, лень, суеверия, пищевая или сексуальная невоздержанность.
У женщин почти всегда была, так называемая "истерия". Но были также диагнозы, как "припадки", "воображаемые женские проблемы", "стремление оставить мужа". Нетрудно догадаться о причине. До начала 20 века считалось, что если у девушки вздорный характер, то у неё "матка блуждает по всему телу". И лечили их удалением этого "страшного" органа, который приносил несчастным такие страдания. Одним словом - мрак.
В графстве Корнуолл сохранились медицинские карточки 511 пациентов (период с 1870 по 1875 года), где в тревожные признаки, за которые их упекли в клинику значились лень, мужская и женская мастурбация (особенно у подростков), чтение любовных романов, лень, суеверия, пищевая или сексуальная невоздержанность.
У женщин почти всегда была, так называемая "истерия". Но были также диагнозы, как "припадки", "воображаемые женские проблемы", "стремление оставить мужа". Нетрудно догадаться о причине. До начала 20 века считалось, что если у девушки вздорный характер, то у неё "матка блуждает по всему телу". И лечили их удалением этого "страшного" органа, который приносил несчастным такие страдания. Одним словом - мрак.
Погребения заживо
В 19 веке стали невероятно популярными гробы со встроенной системой спасения.
В те времена в Европе царила массовая тафофобия - боязнь быть погребённым заживо. Когда бушевала холера больных частенько хоронили торопясь, чтобы не дать распространения болезни. Редко, но ошибки случались.
Медики не всегда могли отличить умершего человека от того, кто впал во временную кому. Зеркальце к губам прикладывали и смотрели - не запотеет ли. Вот поэтому люди часто завещали их не хоронить, пока на теле не появятся заметные признаки разложения. Именно так поступил, кстати, Артур Шопенгауэр.
Другие оборудовали гробы специальными вентиляционными шахтами, а на самом надгробии крепили колокольчик. Шнурок от колокольчика привязывали к пальцу усопшего, чтобы, если он очнётся, мог позвать на помощь. Иногда он звонил, могильщики торопливо вскрывали могилу и видели разложившееся тело, которое просто сместилось.
В те времена в Европе царила массовая тафофобия - боязнь быть погребённым заживо. Когда бушевала холера больных частенько хоронили торопясь, чтобы не дать распространения болезни. Редко, но ошибки случались.
Медики не всегда могли отличить умершего человека от того, кто впал во временную кому. Зеркальце к губам прикладывали и смотрели - не запотеет ли. Вот поэтому люди часто завещали их не хоронить, пока на теле не появятся заметные признаки разложения. Именно так поступил, кстати, Артур Шопенгауэр.
Другие оборудовали гробы специальными вентиляционными шахтами, а на самом надгробии крепили колокольчик. Шнурок от колокольчика привязывали к пальцу усопшего, чтобы, если он очнётся, мог позвать на помощь. Иногда он звонил, могильщики торопливо вскрывали могилу и видели разложившееся тело, которое просто сместилось.
Косметика на мышьяке
Дамы во все времена хотели стать лучше и красивее. И частенько делали для этого совершенно нездоровые вещи. К примеру, викторианские дамы умывались нашатырным спиртом, а потом покрывали кожу белилами на основе свинца, чтобы выглядеть томными и загадочными. А чтобы с утра не выглядеть заспанными, принимали настойку опия.
Для тех, кто любил особенные изыски, предлагали "Вафли для лица доктора Кэмпбелла с мышьяком". Да, выпечка с мышьяком, чтобы дамы смотрелись побледнее.
Также в косметических средствах был распространён аммиак, а тонкие ресницы могла сделать потолще капля ртути, которую наносили перед сном на веки. Для загадочности взгляда делали капли для глаз на основе красавки и лимонного сока. Ну подумаешь, что лимонный сок мог ослепить. А красавка просто расширяла зрачки.
В общем, надо было быть томной, бледной и слегка нездоровой.
Для тех, кто любил особенные изыски, предлагали "Вафли для лица доктора Кэмпбелла с мышьяком". Да, выпечка с мышьяком, чтобы дамы смотрелись побледнее.
Также в косметических средствах был распространён аммиак, а тонкие ресницы могла сделать потолще капля ртути, которую наносили перед сном на веки. Для загадочности взгляда делали капли для глаз на основе красавки и лимонного сока. Ну подумаешь, что лимонный сок мог ослепить. А красавка просто расширяла зрачки.
В общем, надо было быть томной, бледной и слегка нездоровой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Со временем это увлечение трансформировалась в ролики на ютюбе по распаковке посылок с Алиэкспресс.
"Они добавляли в хлеб квасцы и мел, чтобы выпечка была белее. В закваску могли положить белую трубочную глину, опилки, гипс. А многие производители вообще хлеб ногами месили." (с)
Ничего не поменялось, решительно ничего.
<<Публичный интерес к анатомии начал развиваться в Европе с появления первого здания для патологоанатомов в итальянской Падуе в 1594 году. С приходом XVII столетия в голландском Лейдене был открыт большой анатомический театр, который посещали многие европейцы.
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Не понимаю почему "так называемая" и почему это сейчас не диагноз?