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Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой

Отвратительные вещи, которые в Викторианскую эпоху считались нормой

Автор:
17 октября 2022 18:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Жизнь   Прошлое   интересное   история   факты   
3068
7
Люди во все времена хотели зрелищ. И хлеба. До появления видео с котиками и художественной литературы народ развлекался как мог.
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Источник:

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Метки: Англия   Жизнь   Прошлое   интересное   история   факты   
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7  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
"Распаковка мумий" (с)

Со временем это увлечение трансформировалась в ролики на ютюбе по распаковке посылок с Алиэкспресс.

"Они добавляли в хлеб квасцы и мел, чтобы выпечка была белее. В закваску могли положить белую трубочную глину, опилки, гипс. А многие производители вообще хлеб ногами месили." (с)

Ничего не поменялось, решительно ничего.
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7k
evenSeven 7 минут назад
Да что далеко ходить? У неадаптированного Конан Дойля Шерлок плотненько так сидел на морфине. И скуку он сниал отнюдь не скрыпочкой.
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8k
Shtoppi Час назад
Анатомические театры наверное тоже можно отнести к таким "развлечениям"?
<<Публичный интерес к анатомии начал развиваться в Европе с появления первого здания для патологоанатомов в итальянской Падуе в 1594 году. С приходом XVII столетия в голландском Лейдене был открыт большой анатомический театр, который посещали многие европейцы.
Нередко вскрытие некоторых тел занимало несколько дней подряд. Один билет на посещение превращался в абонемент. Согласно утверждениям Мондино де Луцци, медики вскрывали брюшную полость, а затем подбирались в грудной клетке. В последнюю очередь делалась трепанация черепа. Меньший интерес у зрительской аудитории вызывала демонстрация костей и связочно-сухожильного аппарата.>>
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я так понимаю, что художественная литература появилась с началом творчества Донцовой?
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9k
БарНалей 2 часа назад
"У женщин почти всегда была, так называемая "истерия"."
Не понимаю почему "так называемая" и почему это сейчас не диагноз?
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126k
Аааа 3 часа назад
Через 50 лет с таким же содроганием будут вспоминать и писать о нынешний ковидобесах с их насильно вкалываемым всем подряд экспериментальным шмурдяком и намордниками.
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