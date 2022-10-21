16 раз, когда режиссеры заставали актеров врасплох во имя искусства

Джей считал, что у них с Джаддом действует уговор (Джей предупредил режиссера, что у него будет паническая атака, если он сядет на аттракцион), но в день съемок Джона Хилл, который должен был сниматься в этой сцене, вдруг не явился, и Джадд уговорил Джея заменить его. Так что крики в фильме — самые что ни на есть настоящие.