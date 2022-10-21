16 раз, когда режиссеры заставали актеров врасплох во имя искусства

Искусство, как и красота, требует жертв, и зачастую режиссеры готовы пойти на все, чтобы вызвать у актеров нужную реакцию. Некоторые руководствуются этим принципом до такой степени, что готовы если не покалечить звезд своего фильма, то как минимум травмировать их психику. Вот несколько случаев, когда актеры оказывались застигнутыми врасплох на съемочной площадке.
1. В фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» актеров не предупредили о знаменитой сцене с лодкой, жутким туннелем и мрачной песней Джина Уайлдера, — отсюда и перепуганные лица детей.
И это был не единственный сюрприз на съемках — Питер Острум, сыгравший Чарли, понятия не имел, что Джин так разозлится в офисе Вонки, и именно поэтому он выглядит таким подавленным в этой сцене.
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2. Все актеры «Титаника» знали, что вода будет холодной, но не подозревали, насколько. Вода была такой ледяной, что в сцене с топором Кейт Уинслет никак не могла перестать трястись.
Несмотря на съемку в экстремальных условиях и даже переохлаждение, Кейт сказала, что не хотела бы, чтобы вода была теплой, потому что тогда она не узнала бы, каково было находиться в таких условиях на самом деле.
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3. Режиссер «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри тайком говорил актерам делать то, чего не ожидал их партнер по сцене. В некоторых сценах он говорил Кейт Уинслет отыгрывать комедию, а Джима Керри просил быть серьезным.
По словам Мишеля Гондри, несмотря на то что в конце концов актер проникся процессом, такие игры серьезно напрягали Джима — всех, кроме него, поощряли импровизировать, и в некоторых моментах в фильме он выглядит действительно обескураженным.
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4. В «Мэри Поппинс» дети, сыгравшие Джейн и Майкла, понятия не имели, что у сумки Мэри есть какие-то «магические» свойства, поэтому, когда няня вытащила из нее целую вешалку, удивление и недоверие на их лицах были совершенно подлинными.
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5. А в «Инопланетянине» никто из детей не видел куклу до съемок. Фильм снимался в хронологическом порядке, поэтому их первая реакция была настоящей.
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6. Создатели «Оно» мыслили похоже — аткеров-детей держали подальше от Билла Скарсгарда, чтобы их первую реакцию на клоуна можно было запечатлеть на камеру.
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7. В «Сойке-пересмешнице, часть 1» режиссер снял и отредактировал «сырую» версию интервью с Питом, чтобы проиграть ее во время съемки сцен с Дженнифер Лоуренс. Дженнифер скучала по работе с Джошем Хатчерсоном, поэтому режиссер знал, что появление актера на экране вызовет у нее эмоциональную реакцию.
По словам Фрэнсиса Лоуренса, он снял сцены интервью всего за несколько часов, и хотя Дженнифер было тяжело видеть Джоша на экране, это помогло ей прочувствовать настоящие эмоции.
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8. Актерам фильма «Ведьма из Блэр» дали сценарий всего на 35 страниц, сказали импровизировать и отправили в лес. Как вы сами знаете, результат получился действительно страшным
Фильм рекламировали как «найденную пленку» от трех ребят, которые исчезли после того, как отправились на поиски Ведьмы из Блэр. В течение восьми дней актеры работали практически круглосуточно и без выходных, их даже ограничивали в еде. Реалистичная игра и экстремальный маркетинг привели к тому, что множество зрителей решили, что люди из фильма на самом деле умерли.
9. Чтобы запечатлеть дух революции, актерам «Отверженных» сказали построить баррикаду за 10 минут. Все это время их снимали на камеру, и то, что построили актеры, в конечном итоге использовали в фильме.
Актеры не знали, где именно были размещены камеры, и вся сцена выглядела как чистый хаос, но сооружение в итоге оказалось вполне реалистичным, и ее понадобилось лишь просверлить в паре мест, чтобы она не развалилась за все время съемок.
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10. Перед съемками «Спасти рядового Райана» всех ведущих актеров отправили в тренировочный лагерь на суровую 10-дневную подготовку, и только Мэтт Деймон остался дома. Персонаж Мэтта должен был всех бесить, поэтому его исключили намеренно, чтобы враждебность на экране выглядела максимально правдоподобно.
Подготовка была действительно тяжелой, и тот факт, что Мэтт в это время отдыхал дома, определенно повлиял на отношения актеров. Тренировки были настолько выматывающими, что после четвертого дня актеры хотели все бросить, но Том Хэнкс убедил их завершить начатое. Мэтт сказал, что, когда он в конце концов появился на съемочной площадке, коллеги встретили его с неприязнью, и это отразилось на экране.
11. Когда Алан Рикман снимал финал «Крепкого орешка», режиссер сказал ему, что начнет считать от трех, и Ханс упадет ПОСЛЕ слова «один». Вот только съемочной группе он сказал, чтобы актера отпустили чуть раньше, НА слове «один».
Актера уронили всего на секунду раньше, чем он ожидал, но ужас в его глазах очевиден. Алан (очевидно) был не слишком доволен этой выходкой режиссера, но результат получился великолепным.
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12. Во время съемок «Экзорциста» режиссер Уильям Фридкин стрелял из пистолета на съемочной площадке, чтобы вызвать у актеров правдоподобный испуг.
Фридкин оправдался тем, что стрелял только холостыми, и делал это потому, что иначе ему было трудно добиться от актеров определенных эмоций, чтобы они не выглядели банально или неправдоподобно.
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13. Джей Барушель так боялся американских горок, что заключил сделку с режиссером «Немножко беременна» Джаддом Апатоу: он снимется полностью обнаженным в сцене землетрясения, если ему не придется кататься на аттракционах. Однако, если вы видели фильм, то знаете, что Джадд нарушил свое слово.
Джей считал, что у них с Джаддом действует уговор (Джей предупредил режиссера, что у него будет паническая атака, если он сядет на аттракцион), но в день съемок Джона Хилл, который должен был сниматься в этой сцене, вдруг не явился, и Джадд уговорил Джея заменить его. Так что крики в фильме — самые что ни на есть настоящие.
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14. Стивен Спилберг нанял каскадершу на роль первой жертвы в «Челюстях». К ней привязали специальные тросы, и дайвер был готов утащить ее под воду. После пары неудачных дублей режиссер дал команду утащить актрису под воду, когда она не будет этого ожидать — акула была фальшивой, а вот тонула жертва вполне по-настоящему.
Сцена получилась настолько правдоподобной, что многие зрители подумали, что актриса действительно пострадала. Ходили слухи, что она сломала ребра и бедро, но, если не считать того, что ее застали врасплох, она была в полном порядке.
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15. Первый танец Святочного бала — одна из самых неловких сцен с Гарри в «Кубке огня», и это не случайно — Дэниелу Рэдклиффу дали гораздо меньше времени заучить хореографию, чем остальным актерам.
В книге Гарри плохой танцор, и плотный график съемок Дэниела помог перенести этот факт на большой экран. Пока он был занят съемками сцен турнира, остальные актеры неделями занимались хореографией. Они долго тренировались вместе, тогда как у Дэниела было всего четыре дня, чтобы подготовиться к сцене.
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16. Избегать спойлеров и утечек в фильмах Marvel — это, по сути, экстремальный вид спорта, поэтому в «Финале» создатели серьезно подошли к вопросу. Когда дело дошло до съемок похорон Тони, большинство актеров были уверены, что сейчас им предстоит играть гостей на свадьбе.
Когда фильм «Мстители: Финал» вышел в прокат, Том Холланд и Марк Руффало, прославившиеся своим неумением хранить секреты, опубликовали кадры со съемок, добавив, что в этот день на съемочной площадке всем строго воспрещалось доставать телефоны и снимать происходящее (они это, конечно, проигнорировали). Удивительно, как хорошо актерам удалось перестроиться и изобразить глубокую скорбь после того, как их так разыграли.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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