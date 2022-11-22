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27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»

27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»

Автор:
22 ноября 2022 00:04
Сообщество : Кино
Метки: Назад в будущее   голливуд   интересно   кино   кинодетали   кинофакты   фильмы   
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Культовый фильм «Назад в будущее» вышел еще в 1985 году, но каждый день киноманы по всему миру с удивлением узнают о нем что-то новенькое — ведь в фильме спрятано полно пасхалок и мелких деталей, которые не всегда заметишь и во время третьего просмотра, да и сама история его создания полна интересных и неожиданных поворотов.

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3. В ранней версии сценария машина времени была неким лазерным устройством. В кульминационном моменте фильма его должны были прикрепить к холодильнику со спрятавшимся внутри Марти и отвезти на ядерный полигон. Однако создатели фильма опасались, что дети последуют примеру и начнут залезать в холодильники, и отказались от идеи

6. Когда Лоррейн преследует Марти до дома Дока, они с Доком обмениваются парой неловких фраз. Это единственный экранный диалог Кристофера Ллойда и Лии Томпсон, хотя они снимались вместе в шести фильмах

7. Сильная сутулость Дока — результат большой разницы в росте между Кристофером Ллойдом и Майклом Джей Фоксом (22 сантиметра). Чтобы это компенсировать, Роберт Земекис снимал их так, чтобы они стояли на большом расстоянии друг от друга на разной глубине камеры. Для крупных планов Ллойд сильно горбился, чтобы оказаться с Фоксом в одном кадре. Тот же подход использовали в следующих двух фильмах

11. Криспин Гловер говорит, что смотрел фильм только один раз, сразу после его выхода. А вот Кристофер Ллойд смотрит "Назад в будущее" каждый раз, когда случайно натыкается на него, переключая каналы

12. Оказавшись в прошлом, Марти просит в закусочной Pepsi Free. Для компании Pepsi это была первая кола без кофеина. Иронично, что в той же сцене Марти потом просит Tab — диетическую колу от прямого конкурента компании, Coca-Cola

14. Когда Роберт Земекис пытался продать идею этого фильма, он обратился в том числе к компании Disney, которая отказала, решив, что сюжет про мать, влюбившуюся в своего сына, был слишком непристойным для диснеевского фильма. Но она была единственной компанией, которая сочла идею непристойной. Все остальные заявили, что фильм был недостаточно откровенным по сравнению с другими молодежными комедиями того времени

15. Когда Док проводит демонстрацию машины времени, он упоминает в разговоре с Марти, что "посмотрит, кто выиграет следующие двадцать пять Мировых серий". Тогда еще никто не думал, что у фильма будет сиквел, в центре сюжета которого будет попытка Марти заработать на ставках на спорт

18. Док Браун произносит "гигаватт" как "джигаватт". В английском это теперь малоизвестное, но когда-то стандартное произношение слова, которое в настоящее время обычно произносится с "г". В неолатинских языках оно до сих пор произносится с "дж", поэтому Док выбрал это произношение

20. Согласно интервью, которое он дал на The Tonight Show в 1987 году, Криспин Гловер настолько нервничал на съемках, что потерял голос. В некоторых сценах ему приходилось "произносить" свои реплики молча и потом записывать их в студии

22. На протяжении фильма Марти использовал следующие гитары: Erlewine Chiquita (сцена с большим усилителем), копия черного Stratocaster Ibanez (сцены выступления группы Марти в 80-х) и Gibson 1963 ES-345TD (Марти выступает на танцах в 50-х)

25. Часто говорят, что Майклу Дж. Фоксу пришлось научиться кататься на скейтборде специально для фильма, но это миф. На самом деле, он тогда уже был достаточно опытным скейтбордистом, прокатавшись на скейтборде все старшие классы. Однако в сложных сценах его заменял дублер Пер Велиндер

27. Роберт Земекис и Боб Гейл попросили Хью Льиса написать песню для фильма. Однако двум Бобам не понравился первый вариант. Тогда Хьюи написал культовую "Power of Love". Затем оказалось, что нужна еще одна песня, и, посмотрев раннюю версию фильма, Хьюи вдохновился и написал "Back In Time"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Назад в будущее   голливуд   интересно   кино   кинодетали   кинофакты   фильмы   
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1  комментарий
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Квантовый переход Полчаса назад
Здесь не всё.Не написаны фирмы одежды,которую носили герои .Нижнее бельё,размеры обуви.Еду,которую употребляли герои как на сьёмках,так и вне.Сколько раз и в какие туалеты они ходили.Какой алкоголь употребляли,ну и т.д.Слабо автор,слабо.Следующий раз готовься лучше.
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