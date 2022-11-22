27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»

Культовый фильм «Назад в будущее» вышел еще в 1985 году, но каждый день киноманы по всему миру с удивлением узнают о нем что-то новенькое — ведь в фильме спрятано полно пасхалок и мелких деталей, которые не всегда заметишь и во время третьего просмотра, да и сама история его создания полна интересных и неожиданных поворотов.
1. Все крупные киностудии того времени отклонили сценарий — в общей сложности он собрал более 40 отказов
2. Школа в фильме — настоящая калифорнийская школа Уиттиер Хай, альма-матер бывшего президента США Ричарда М. Никсона
3. В ранней версии сценария машина времени была неким лазерным устройством. В кульминационном моменте фильма его должны были прикрепить к холодильнику со спрятавшимся внутри Марти и отвезти на ядерный полигон. Однако создатели фильма опасались, что дети последуют примеру и начнут залезать в холодильники, и отказались от идеи
5. Гараж Дока располагался на пустыре рядом с «Бургер Кингом», и создателям удалось договориться снимать там совершенно бесплатно
6. Когда Лоррейн преследует Марти до дома Дока, они с Доком обмениваются парой неловких фраз. Это единственный экранный диалог Кристофера Ллойда и Лии Томпсон, хотя они снимались вместе в шести фильмах
7. Сильная сутулость Дока — результат большой разницы в росте между Кристофером Ллойдом и Майклом Джей Фоксом (22 сантиметра). Чтобы это компенсировать, Роберт Земекис снимал их так, чтобы они стояли на большом расстоянии друг от друга на разной глубине камеры. Для крупных планов Ллойд сильно горбился, чтобы оказаться с Фоксом в одном кадре. Тот же подход использовали в следующих двух фильмах
8. В мультсериале начала 90-х годов Дока Брауна озвучивал актер Дэн Кастелланета — сам Гомер Симпсон
11. Криспин Гловер говорит, что смотрел фильм только один раз, сразу после его выхода. А вот Кристофер Ллойд смотрит "Назад в будущее" каждый раз, когда случайно натыкается на него, переключая каналы
12. Оказавшись в прошлом, Марти просит в закусочной Pepsi Free. Для компании Pepsi это была первая кола без кофеина. Иронично, что в той же сцене Марти потом просит Tab — диетическую колу от прямого конкурента компании, Coca-Cola
13. В первой сцене все часы Дока отстают, показывая 7:53. И только на полу рядом с ящиком с плутонием лежат часы, которые показывают 8:20
14. Когда Роберт Земекис пытался продать идею этого фильма, он обратился в том числе к компании Disney, которая отказала, решив, что сюжет про мать, влюбившуюся в своего сына, был слишком непристойным для диснеевского фильма. Но она была единственной компанией, которая сочла идею непристойной. Все остальные заявили, что фильм был недостаточно откровенным по сравнению с другими молодежными комедиями того времени
15. Когда Док проводит демонстрацию машины времени, он упоминает в разговоре с Марти, что "посмотрит, кто выиграет следующие двадцать пять Мировых серий". Тогда еще никто не думал, что у фильма будет сиквел, в центре сюжета которого будет попытка Марти заработать на ставках на спорт
16. Со дня, когда фильм был снят, до дня его выхода прошло всего 9 с половиной недель — беспрецедентно короткое время для выпуска крупного фильма
17. Фирменные фразочки Биффа, включая "прикинься рыбой и плыви отсюда" ("make like a tree and leave" в оригинале), сымпровизировал сам актер, Томас Уилсон.
18. Док Браун произносит "гигаватт" как "джигаватт". В английском это теперь малоизвестное, но когда-то стандартное произношение слова, которое в настоящее время обычно произносится с "г". В неолатинских языках оно до сих пор произносится с "дж", поэтому Док выбрал это произношение
20. Согласно интервью, которое он дал на The Tonight Show в 1987 году, Криспин Гловер настолько нервничал на съемках, что потерял голос. В некоторых сценах ему приходилось "произносить" свои реплики молча и потом записывать их в студии
21. Автомобиль DeLorean выбрали из-за его внешнего вида и дверей типа «крыло чайки», чтобы людям из 1955 года могло показаться, что это инопланетный космический корабль
22. На протяжении фильма Марти использовал следующие гитары: Erlewine Chiquita (сцена с большим усилителем), копия черного Stratocaster Ibanez (сцены выступления группы Марти в 80-х) и Gibson 1963 ES-345TD (Марти выступает на танцах в 50-х)
23. Заправочная станция Texaco появляется и в 1955, и 1985 годах. Интересно, что дед Кристофера Ллойда по материнской линии был одним из основателей нефтяной компании Texaco
24. Идея фильма пришла к Бобу Гейлу, когда он обнаружил школьный альбом своего отца и задался вопросом, дружил ли бы он со своим отцом, когда тот был подростком
25. Часто говорят, что Майклу Дж. Фоксу пришлось научиться кататься на скейтборде специально для фильма, но это миф. На самом деле, он тогда уже был достаточно опытным скейтбордистом, прокатавшись на скейтборде все старшие классы. Однако в сложных сценах его заменял дублер Пер Велиндер
26. Торговый центр Twin Pines на самом деле является торговым центром Puente Hills в городе Индастри, Калифорния. Магазина JCPenney там больше нет.
27. Роберт Земекис и Боб Гейл попросили Хью Льиса написать песню для фильма. Однако двум Бобам не понравился первый вариант. Тогда Хьюи написал культовую "Power of Love". Затем оказалось, что нужна еще одна песня, и, посмотрев раннюю версию фильма, Хьюи вдохновился и написал "Back In Time"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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