27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее»

Культовый фильм «Назад в будущее» вышел еще в 1985 году, но каждый день киноманы по всему миру с удивлением узнают о нем что-то новенькое — ведь в фильме спрятано полно пасхалок и мелких деталей, которые не всегда заметишь и во время третьего просмотра, да и сама история его создания полна интересных и неожиданных поворотов.