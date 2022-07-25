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Удивительные преображения в кино, на которые гримеры тратили более 5 часов

Удивительные преображения в кино, на которые гримеры тратили более 5 часов

Автор:
25 июля 2022 19:46
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   грим   интересно   кино   кинофакты   фильмы   
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Нанесение грима — дело сложное и утомительное, причем как для гримера, так и для актера, которому приходится сидеть без движения несколько часов. Но даже они признают, что все мучения стоят того, когда в результате этого процесса рождаются такие запоминающиеся персонажи, как легендарный Гринч Джима Керри или жуткий Векна из нового сезона «Очень странных дел».

Актриса рассказала, что изначально процесс нанесения грима занимал 9 часов, но к третьему фильму гримеры уже наловчились и сократили это время до семи часов. «Я довольно рано поняла, что моя работа заключалась в этом. Мне платили за участие в нанесении этого грима. Играла я бесплатно», — пошутила Ромейн в интервью.

В «Первом классе» создатели фильма остались верны гриму Ребекки Ромейн из первых фильмов. Но грим вызвал у Дженнифер Лоуренс такое сильное раздражение кожи, что на съемочную площадку пришлось вызывать врача. Для фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» им пришлось заменить грим на облегающий костюм. Это также помогло сэкономить гримерам кучу времени.

Процесс нанесения грима занимал так много времени, что продюсер фильма пригласил на съемочную площадку оперативника ЦРУ, чья работа заключается в том, чтобы помогать людям переносить пытки.

Помимо Иокасты Эйрс актриса сыграла в фильме еще пять ролей: Луизу Рей, женщину из племени аборигенов, Овидия, Мероним и индианку на вечеринке.

Грим для Джона Хёрта создавали с помощью слепков тела настоящего Джона Меррика, которые находятся в Королевской лондонской больнице.

Netflix выпустил «закулисное» видео, чтобы зрители могли побольше узнать о нелегком труде гримеров:

Еще одно видео, запечатлевшее весь процесс нанесения грима — с неожиданным финалом!

Для некоторых кадров крупным планом Арнольду приходилось вставлять в рот светодиод, и в какой-то момент это стало довольно опасно: гример Джефф Дон объяснил, что слюна актера проникала внутрь и разрушала батарею, из-за чего кислота попадала ему в рот.

«Я знал, что с [Олдманом] нам может сойти с рук больше, чем с другим актером. Первое, что он сказал, было: «Мы можем растянуть мне глаз так, чтобы он был открыт?». Это ужасно мерзко. Я показывал людям фотографии [Олдмана в роли Вергера], и все они просто говорили: «Боже мой» и уходили, что очень меня радовало», — рассказал гример Грег Кэнном.

Над этим сложным возрастным гримом также работал Грег Кэнном («Власть», «Ганнибал»).

В 2019 году, спустя 34 года после выхода «Балбесов», наконец была найдена запись нанесения пробного грима Слота.

Как и в случае с Мистик, гримерам удалось заметно сократить время нанесения грима Дракса, но изначально процесс, состоящий из множества этапов, занимал 5 часов.

«Однажды меня забрали в три часа ночи, и даже моя собака этому не обрадовалась. Мне приходилось сидеть по пять часов в течение пяти месяцев. Это было безумие, но оно окупилось. Фильм получился фантастическим», — поделилась актриса в интервью.

В 1987 году Крис Уолас и Стефан Дюпюи выиграли «Оскар» в номинации «Лучший грим» за свою работу над фильмом.

В одном из интервью актер рассказал, как однажды его жена Мария привела их дочь на съемочную площадку и та даже расплакалась, увидев папу «без половины лица и с горящим глазом».

По словам Марион Котийяр, ее не смущал пятичасовой процесс нанесения грима, поскольку она является большой поклонницей Эдит Пиаф и хотела отдать ей должное.

«У нас были ужасные переговоры на тему того, какие части меня будут видны. Я боролся и боролся, умолял оставить мои собственные глаза… Мои глаза полностью покрывали контактные линзы, типа как глаза волков или кошек, что было очень болезненно, потому что, по сути, для этого они берут слепок твоего глаза и вставляют тебе его в глаз, и если ты чувствуешь боль, они немного его обрезают, пока глаз не перестанет болеть», — поделился актер.

По словам Джона Траволты, он даже сам не узнал себя в пробном гриме, не говоря уже о его друзьях и близких, которым он показал видео с проб.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   грим   интересно   кино   кинофакты   фильмы   
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MPEG-8 38 минут назад
Грим Небулы - Карен Гиллан (Стражи Галактики).
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Похабыч 15 минут назад
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