Удивительные преображения в кино, на которые гримеры тратили более 5 часов

«У нас были ужасные переговоры на тему того, какие части меня будут видны. Я боролся и боролся, умолял оставить мои собственные глаза… Мои глаза полностью покрывали контактные линзы, типа как глаза волков или кошек, что было очень болезненно, потому что, по сути, для этого они берут слепок твоего глаза и вставляют тебе его в глаз, и если ты чувствуешь боль, они немного его обрезают, пока глаз не перестанет болеть», — поделился актер.