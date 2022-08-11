Актеры, которые тщательно готовились к своим ролям, и те, кто забил на подготовку

Все актеры разные — кому-то для того, чтобы вжиться в роль, нужно начать готовиться за месяцы до съемок, прокачать физическую форму или прочитать тонну литературы, а кто-то заявляется на съемочную площадку и сходу перевоплощается в своего персонажа просто, например, приклеив усы. И при этом первые далеко не всегда играют убедительнее вторых…
1. К роли Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» Ана де Армас готовилась целый год. Актриса назвала это самой напряженной работой в своей карьере, поскольку в течение года она изучала жизнь Мэрилин Монро, пыталась овладеть ее акцентом, читала необходимую литературу и месяцами вела долгие беседы с режиссером, Эндрю Домиником. Сами съемки продолжались три месяца без перерыва.
2. При этом она не успела должным образом подготовиться к своей роли в «Не время умирать», поскольку съемки «Блондинки» неожиданно передвинули, и актрису в срочном порядке вызвали в Лондон сниматься в Бондиане. По словам де Армас, у нее было всего 10 дней для тренировок и подготовки, а потом, из-за травмы Дэниела Крейга, съемки «Не время умирать» также пришлось отложить. Де Армас на три месяца вернулась в образ Мэрилин Монро и сразу же после этого — в образ девушки Бонда, но к тому моменту вся подготовка уже позабылась.
3. Чтобы сыграть Могучего Тора в фильме «Тор: Любовь и гром», Натали Портман пришлось тренироваться на протяжении 10 месяцев. У нее было по пять тренировок в неделю, и она не пропускала ни одной. По словам Портман, создатели фильма попросили ее раскачаться настолько, насколько это возможно. Она также работала с командой каскадеров, чтобы определить, как Джейн будет двигаться в бою, и назвала это похожим на танец.
4. Конечно, Портман уже была прекрасно знакома с танцами, поскольку больше года занималась балетом, чтобы сыграть в «Черном лебеде». Первые полгода она постепенно наращивала силу, занимаясь пару часов в день, затем перешла на пять часов, а потом на восемь. Она тратила полчаса в день на одни только упражнения для стоп. Из-за этого у нее отвалились ногти на ногах, и она даже вывихнула ребро во время подъема партнером. Портман честно призналась, что во время подготовки ей иногда казалось, что она буквально умрет. За эту роль она получила Оскар.
5. Готовясь сыграть короля рок-н-ролла в «Элвисе», Остин Батлер ежедневно занимался пением и танцами — само собой. Гораздо более удивительно то, что он также учился карате, наряду с чечёткой, чтобы понять, как двигается Элвис. Батлер целых полтора года готовился к тому, чтобы сыграть икону музыки, в том числе слушал записи голоса Пресли, пока засыпал, и изучил все возможные видеозаписи с покойным исполнителем. Он прочитал все книги об Элвисе, которые смог найти, и изолировал себя от друзей и семьи, чтобы полностью погрузиться в образ. На следующий день после завершения съемок актеру пришлось лечь в больницу из-за «мучительной боли»: Батлер объяснил, что его тело словно отключилось после всего стресса и адреналина во время съемок. Его игра уже получила настолько восторженные отзывы, что актеру пророчат «Оскар».
6. А вот Тайка Вайтити практически не готовился к роли Гитлера для своего фильма «Кролик ДжоДжо». Актер и режиссер объяснил, что не изучал никаких материалов и даже не основывал образ в фильме на том, что уже знал о Гитлере, поскольку этого и не требовалось — он отметил, что играл не Гитлера, а его воображаемую версию в сознании ребенка. «Я просто сделал его версией себя с плохой стрижкой и говняными маленькими усиками. И посредственным немецким акцентом», — заявил Вайтити, добавив, что играть настоящего Гитлера для него было бы слишком странно.
7. Для роли в фильме «Я, Тоня» Марго Робби потратила полгода на изучение жизни скандально известной фигуристки. Актриса рассказала, что отсмотрела абсолютно все возможные материалы о Тоне Хардинг: каждый ее прокат, каждое интервью, каждый документальный фильм. По словам Робби, она проигрывала их на своем iPod по ночам, и лицо Хардинг практически отпечаталось на внутренней стороне ее век, а голос постоянно крутился в голове. Она также тренировалась кататься на коньках на протяжении пяти месяцев, и в итоге большая часть прокатов в фильме, основанных на реальных прокатах Хардинг, на самом деле исполнила сама Робби. Она также много работала над осанкой и старательно сутулилась, чтобы отобразить, как мир буквально давит на Хардинг.
8. Чтобы подготовиться к роли в «Выжившем», Леонардо ДиКаприо буквально спал внутри туш животных. Он также ночевал в дикой местности, купался в замерзших реках и ел сырое мясо бизонов. В итоге подготовка того стоила, поскольку он получил свой первый «Оскар» за эту роль.
9. Майкл Гэмбон, который заменил Ричарда Харриса в роли Дамблдора в третьем фильме о Гарри Поттере, не читал ни одной книги о волшебнике. «Нет смысла читать книги, потому что ты играешь со словами [сценариста] Стива Кловза», — объяснил Гэмбон. Многие раскритиковали его версию Дамблдора, назвав образ слишком резким, особенно после знаменитой сцены в четвертом фильме, когда Дамблдор с криком набрасывается на Гарри, пытаясь выяснить, сам ли тот бросил свое имя в Кубок Огня.
10. В отличие от Гэмбона, Кристофер Ли был, пожалуй, самым подготовленным актером в своей фэнтези-франшизе. Ли был огромным поклонником «Властелина колец» и ежегодно перечитывал книги еще до того, когда его позвали играть Сарумана. Более того, Ли был единственным актером, лично повстречавшимся с Толкином. Он всегда мечтал сыграть в экранизации и даже специально соглашался на роли волшебников, чтобы доказать, что будет отличным кандидатом. Кроме того, он даже отправил свои фотографии в образе мага Питеру Джексону.
11. У Кристофера Пламмера практически не было времени подготовиться к роли Дж. Пола Гетти в фильме «Все деньги мира», но его вины в этом не было. К началу ноября работа над фильмом была практически завершена, но тут создатели решили заменить Кевина Спейси в этой роли, поскольку ему предъявили обвинения в сексуальном насилии. Пламмер отснял весь материал за девять дней, начиная с 20 ноября, всего через пару недель после того, как получил роль. Он очень мало знал о семье Гетти и особо не погружался в материал. В основном он просто следовал сценарию и советам режиссера, которых было немного, поскольку времени было в обрез. Актер признался, что ему было трудно запомнить свои реплики. Он также не стал отсматривать материал со Спейси в этой роли, поскольку не хотел копировать его манеру игры, и почти не видел других фрагментов фильма. Несмотря на отсутствие подготовки, критики высоко оценили работу Пламмера, и он стал старейшим человеком в истории, номинированным на «Оскар», когда получил номинацию в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
12. Вигго Мортенсен также не успел как следует подготовиться к «Властелину колец», поскольку его взяли на роль спустя несколько дней после начала съемок. Актер признался, что чувствовал себя неподготовленным по сравнению с другими актерами, которые неделями, а то и месяцами готовились к нелегкой задаче снять всю трилогию. Первым делом после его приземления в Новой Зеландии актера научили сражаться на мечах, и он практически сразу снялся в такой сцене. Второй сценой, по словам Мортенсена, была та, в которой он сидит в углу паба и курит трубку, и он был очень благодарен создателям, что ему не пришлось сразу же сниматься в сценах, где его герою пришлось бы говорить.
13. Чтобы подготовиться к «Комнате», в которой она сыграла молодую мать в плену, Бри Ларсон месяц провела дома, в четырех стенах. Она встречалась с психологами, чтобы узнать о психологических травмах людей, оказавшихся в такой ситуации, вела дневник своего персонажа и делала коллажи от ее лица. За несколько недель до съемок Ларсон также проводила много времени со своим экранным сыном Джейкобом Тремблеем: они делали игрушки, которые потом появились в фильме, импровизировали и собирали Лего перед сном. Труд Ларсон окупился сполна — в 2016 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
14. Юэн МакГрегор не читал книгу Джейн Остин «Эмма», прежде чем сняться в одноименной экранизации в роли Фрэнка Черчилля. Он назвал этот фильм худшим из всего, что он делал в своей карьере, честно признав, что не очень хорош в нем. Актер также признался, что согласился на эту роль только потому, что думал, что должен сделать что-то отличное от фильма «На игле».
15. Пожалуй, один из самых скандально известных случаев чрезмерной подготовки к роли —поведение Джареда Лето на съемках «Отряда самоубийц». Чтобы вжиться в роль Джокера, Лето отправлял другим актерам странные подарки (например, живую крысу) и избегал общения с ними. Он также притащил на съемочную площадку дохлую свинью, чтобы «создать динамику, создать элемент неожиданности, спонтанности и по-настоящему разрушить любые стены», потому что Джокер, по его мнению, не уважает личные границы людей. По словам актрисы Виолы Дэвис, Лето отправлял своих «приспешников» или лакеев, чтобы доставить подарки. Он следил за наркобаронами в Instagram*, чтобы почерпнуть вдохновение для этой роли, и встречался с «людьми, совершившими ужасные преступления… людьми, которые долгое время находились в лечебных учреждениях». Он также репетировал смех Джокера, разгуливая по Манхэттену. Также сообщалось, что после съемок сцены в тюрьме он попросил, чтобы его заперли там на ночь, хотя эта информация не подтверждена.
16. Еще один актер, снявшийся в экранизации книг, которых он не читал, — Билли Бёрк, сыгравший отца Беллы, Чарли, в фильмах «Сумерки». Бёрк заявил, что ему «не хватает внимания», чтобы закончить книгу, и что, поскольку большая часть информации в книгах не будет ему полезна, он «предпочитает не знать» ее. На самом деле он никогда даже не слышал о книгах, пока не встретился с Кэтрин Хардвик.
17. Дэниел Дэй-Льюис славится своей игрой «по методу» и всегда тщательно готовится к ролям, но, пожалуй, одним из самых экстремальных примеров является его подготовка к «Бандам Нью-Йорка». Он буквально ходил по Риму в образе и дрался с незнакомцами. Кроме того, он устроился учеником к настоящему мяснику. Видимо, ему это помогло, потому что в итоге актера номинировали на Оскар за эту работу.
18. Хотя Хью Джекман, безусловно, проделал немалую работу, чтобы подготовиться к роли Росомахи в последующих фильмах, у него не было возможности сделать этого для первой части Людей Икс. Это произошло потому, что его позвали заменить Дугрея Скотта через несколько недель после начала съемок. У него было всего три недели, чтобы подготовиться к роли. Оказывается, до этого он никогда в жизни не поднимал тяжести. Джекман не был фанатом комиксов, никогда не читал комиксы о Людях Икс и даже не слышал о Росомахе. Более того, он даже не знал о существовании такого животного. Однако, по словам актера, с тех пор он прочитал «почти все» комиксы.
19. А вот уж кто действительно как следует подготовился к своей роли, так это Леди Гага в «Доме Gucci». Во-первых, она оставалась в образе на протяжении 18 месяцев, даже вдали от камер, и в течение девяти из этих месяцев говорила с акцентом. Гага также смотрела видео с лисами и пантерами, чтобы вложить их в образ, и начала, по ее словам, жить так, чтобы постоянно «видеть деньги». Она также стала фотографировать все, что казалось ей красивым, поскольку Патриция любила красивые вещи, и удаляла все остальные фотографии.
20. Писательница Энн Райс была крайне недовольна тем, что Том Круз получил роль Лестата в экранизации ее романа «Интервью с вампиром». Эта критика, по-видимому, задела Круза, потому что он решил внимательно прочесть не только этот роман, но и вообще все книги Райс. Так же он научился играть на фортепиано, похудел и отправился в Париж, чтобы попробовать гедонистический образ жизни Лестата. После выхода фильма Райс в итоге признала, что Том проделал замечательную работу.
21. А вот Рэйф Сполл не читал книгу «Война миров» до того, как начал сниматься в телеверсии BBC, хотя и признал, что это был бы еще один способ помочь в создании образа персонажа. Даже после съемок Сполл так и не прочитал книгу.
22. Арета Франклин лично выбрала Дженнифер Хадсон за несколько лет до своей смерти, чтобы та сыграла ее в биографическом фильме. Более того, они встречались еженедельно на протяжении многих лет, чтобы поговорить о роли и прошлом певицы. Хадсон изучила старые видео с выступлений Ареты, а также работала с преподавателями по вокалу и движению, чтобы идеально воплотить Арету в фильме «Респект».
23. И, наконец, Сабрина Карпентер сыграла девушку, которая учится танцевать, в подростковом фильме Netflix «Шаг за шагом» — и при этом не стала учить хореографию. Впрочем, в этом был смысл: ее персонаж только учился танцевать, поэтому незнание хореографии помогло ей выглядеть неопытной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На втором месте Джек Николсон.
Эти ребята отлично подготовились к роли.