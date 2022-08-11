Актеры, которые тщательно готовились к своим ролям, и те, кто забил на подготовку

11. У Кристофера Пламмера практически не было времени подготовиться к роли Дж. Пола Гетти в фильме «Все деньги мира», но его вины в этом не было. К началу ноября работа над фильмом была практически завершена, но тут создатели решили заменить Кевина Спейси в этой роли, поскольку ему предъявили обвинения в сексуальном насилии. Пламмер отснял весь материал за девять дней, начиная с 20 ноября, всего через пару недель после того, как получил роль. Он очень мало знал о семье Гетти и особо не погружался в материал. В основном он просто следовал сценарию и советам режиссера, которых было немного, поскольку времени было в обрез. Актер признался, что ему было трудно запомнить свои реплики. Он также не стал отсматривать материал со Спейси в этой роли, поскольку не хотел копировать его манеру игры, и почти не видел других фрагментов фильма. Несмотря на отсутствие подготовки, критики высоко оценили работу Пламмера, и он стал старейшим человеком в истории, номинированным на «Оскар», когда получил номинацию в категории «Лучшая мужская роль второго плана».