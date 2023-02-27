15 пасхалок и занятных деталей, спрятанных в популярных фильмах

Фильм «Аватар» наравне с «Титаником» является одной из самых ярких работ режиссера Джеймса Кэмерона. По сюжету люди отправляются на планету Пандора, где обитают нави — огромные синие существа. Для того чтобы члены экспедиции внешне ничем не отличались от местных, каждый участник подготовил свой аватар — управляемое тело, похожее на нави. И хотя все синекожие персонажи похожи друг на друга, зритель все же может заметить 2 отличия между реальными обитателями Пандоры и людьми, прибывшими на планету. Во-первых, инженеры создали аватары с обычными для людей 5 пальцами, а у Нави их 4. Также у настоящих нави нет бровей. Полоски на коже напоминают их по форме, но волосков там нет. Однако они есть у аватаров. Это же правило работает и для персонажей 2-й части.