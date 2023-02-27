15 пасхалок и занятных деталей, спрятанных в популярных фильмах

Некоторые режиссеры просто обожают вставлять в свои фильмы так называемые пасхалки — скрытые послания и детали, которые заметят только настоящие киноманы и просто очень внимательные зрители. Но если вы не из их числа, не беда: они ребята не жадные, и всегда готовы поделиться своими находками со всем интернетом.
В одной из сцен персонаж Тоби Магуайра обдумывает, как будет выглядеть его супергеройский костюм и фирменная эмблема. Один из вариантов, от которых отказался Питер Паркер — знак Чёрной Вдовы, другого персонажа комиксов Marvel. Он представляет собой красные песочные часы, и хотя в остальных фильмах Marvel знак выглядит немного иначе, часы все еще узнаваемы. Кстати говоря, у фанатов есть теория, почему костюм Человека-паука именно красный: супергерой выбрал этот цвет, потому что он ассоциируется с его возлюбленной, Мэри Джейн.
Фильм «Аватар» наравне с «Титаником» является одной из самых ярких работ режиссера Джеймса Кэмерона. По сюжету люди отправляются на планету Пандора, где обитают нави — огромные синие существа. Для того чтобы члены экспедиции внешне ничем не отличались от местных, каждый участник подготовил свой аватар — управляемое тело, похожее на нави. И хотя все синекожие персонажи похожи друг на друга, зритель все же может заметить 2 отличия между реальными обитателями Пандоры и людьми, прибывшими на планету. Во-первых, инженеры создали аватары с обычными для людей 5 пальцами, а у Нави их 4. Также у настоящих нави нет бровей. Полоски на коже напоминают их по форме, но волосков там нет. Однако они есть у аватаров. Это же правило работает и для персонажей 2-й части.
Красочное платье героини наверняка запомнилось всем зрителям. На него трудно не обратить внимание — до того нелепо оно выглядело на Грейси Харт. Но мало кто заметил, откуда вообще взялась идея одеть агента ФБР в такой наряд. У персонажей было слишком мало времени, чтобы придумать костюм для конкурса талантов, поэтому они просто одолжили наряд девушки, которая раздавала флаеры на входе на мероприятие.
Одежда Марго намекает зрителям на судьбу героини с самого начала фильма. Кожаная куртка и черные грубые сапоги, которые она носит, показывают ее желание быть сильной и твердо стоять на ногах. Но когда Марго снимает пиджак в ресторане, ее сиреневое шелковое платье передает ощущение незащищенности и уязвимости. Однако ключевой деталью, раскрывающей судьбу Марго, являются ее серьги с английской (безопасной) булавкой. Этот символ буквально подразумевает, что она в безопасности и будет единственным персонажем, который сможет сбежать с острова.
Эту деталь можно заметить, только поставив фильм на паузу и внимательно присмотревшись, —речь о награде на столе Нео. В 4-й части «Матрицы» камера проходит над столом главного героя и показывает статуэтку. На ней написано, что это награда за работу над видеоигрой «Матрица». И эта игра была создана компанией Deus Machina, принадлежащей персонажу Киану Ривза. Интересно, что награда датируется 1999 годом, когда вышла первая часть франшизы. Таким образом, создатели фильма призывают зрителей задаться вопросом: что правда, а что вымысел во всей этой истории?
Одежда героев мультфильма «Энканто» отражает их сущность. Например, платье Луизы, самого сильного персонажа истории, украшено рисунками гантелей. У Долорес на юбке изображены звуковые волны, поскольку у героини суперслух, а у Пеппы — символы погоды, так как погода в городе зависит от ее настроения. И если присмотреться, такие детали можно найти в одежде каждого персонажа.
В фильме «Не смотрите наверх» время от времени в кадр попадает книга, написанная персонажем Мерил Стрип, президентом Орлин. Но при этом большая часть копий стоит в кабинете самой Орлин. По мнению зрителей, таким образом создатели фильма решили показать высокомерие персонажа, поскольку это классическое нарциссическое поведение.
Студия Pixar просто обожает добавлять в свои мультфильмы скрытые детали, что произошло и в случае с оскароносной лентой «Головоломка». Внимательные зрители заметили в ней давно знакомый им предмет. Речь идет о башмаке, который находится в голове героини. Тот же предмет можно увидеть и в более раннем фильме студии «ВАЛЛ-И». Именно в нём маленький робот вырастил растение.
Еще один неисчерпаемый источник пасхалок — фильмы Marvel. Считается, что Ник Фьюри из вселенной Marvel и Джулс Уинфилд из «Криминального чтива» — один и тот же человек. Персонажей связывает не только сыгравший их актер, Сэмюэл Л. Джексон: слова, которые Джулс произносит в фильме Тарантино, также написаны на надгробной плите Ника Фьюри в сиквеле «Первого мстителя».
В одном из кадров фильма «Полярный экспресс» появляется газета с фотографией, на которой можно разглядеть название торгового центра: Lone Pine Mall. Если вам кажется, что вы где-то уже видели это сочетание слов, то память вас не подводит. Так назывался торговый центр в фильме 1985 года «Назад в будущее». Зрители даже нашли объяснение такому совпадению: действие в «Полярном экспрессе» происходило на Рождество 1956 года, а события ленты Земекиса — в 1955-м. То есть герои обоих фильмов жили примерно в одно и то же время, а значит они могли ходить в одни и те же торговые центры.
В «Истории рыцаря» зрители могли заметить всем известный логотип — Nike. Основатель Nike, Фил Найт (Phil Knight), одобрил использование логотипа в фильме. Его фамилия буквально фигурирует в оригинальном названии фильма — A Knight’s Tale.
Фильм «Жизнь Пи» пронизан духом единения человека и природы. Это отмечают и критики, и зрители. Однако некоторые кадры в фильме гораздо более символичны, чем может показаться на первый взгляд. Некоторые зрители, например, разглядели человеческий силуэт среди зеленых гор и холмов.
Согласно поклонникам фильмов Marvel, создатели часто прячут пасхалки в номерных знаках. Например, этот является отсылкой к выпуску «Невероятному Человеку-пауку №3 (1963)», в котором впервые появляется Доктор Осьминог.
Большую часть мультфильма Гектор ходит босиком и только в конце истории появляется в туфлях. Так зрителям показали, что родственники приняли героя и разрешили ему самое святое – обувь, поскольку вся семья Ривера занимается обувным бизнесом.
В одной из сцен Пит обращается к Китнисс по телевидению. Все стоящие перед экраном внимательно слушают победителя Голодных игр, но только Китнисс понимает, что его заставляют произнести эту речь. Но создатели фильма оставили намек и для зрителя: обратите внимание на воротник Пита, ему буквально приставили нож к горлу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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