30 киноляпов, которые невозможно развидеть

Представьте, вы сидите в кинотеатре или дома на любимом диване, жуете попкорн и наслаждаетесь крутым блокбастером или гнетущей драмой... Как вдруг ваш друг/супруг/родственник указывает на очевидный киноляп на экране. Всё, теперь его не развидеть, просмотр испорчен, и еще неизвестно, что бесит больше: такие киноляпы или те, кто их вечно высматривает! В любом случае, эта подборка из сабреддита r/MovieMistakes точно выбесит вас от души. Наслаждайтесь!
1. "Сериал 9-1-1 (3 сезон, 3 эпизод). Этому парню ампутировали руку, но ее забыли потом удалить из кадра"
3. В "Красоте" персонаж Джулии Робертс берет со стола круассан, который тут же (32:10) таинственным образом превращается в блинчик.
4. "Непрощенный" (1992). Когда Маленький Билл рассказывает историю, видно, что в книге спрятан листок с репликами Джина Хэкмана
5. "Прошло около 50 минут "Реинкарнации", и я не могу перестать смотреть на кусок парика Тони Коллетт"
7. "В «Джанго освобожденном» арфистка играет «К Элизе». «К Элизе» не публиковалась до 1867 года, а это 8 лет после событий фильма"
10. "В фильме "Могучие утята 2" (1994) половина толпы состоит из картонок, чтобы стадион казался полным"
11. "В первой серии "Симпсонов" в 1992 году ближе к концу есть кадр, в котором фон перевернут вверх тормашками"
12. "В 10 сезоне 3 серии "Сверхъестественного" слово "больница" [hospital] написано с ошибкой"
16. В "Человеке-пауке" (2002) во время драки видны сжатые губы дублера Зеленого Гоблина, хотя голос Уильям Дефо в этот момент произносит: "Впечатляет!".
17. В "Криминальном чтиве" пулевые отверстия появляются на стене до того, как стрелок выходит из ванной
18. "Сайнфелд" (сезон 8, эпизод 3). Когда Джерри задирает куртку, можно заметить его микрофон
19. В фильме "Хоббит: Битва пяти воинств" (2014) можно заметить, что у ботинок Торина Дубощита современная резиновая подошва
20. В "Астрале" отчетливо видна дым-машина, а если присмотреться, в темноте можно даже разглядеть оператора
21. В фильме "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" (1997) Джефф Голдблюм смотрит в бинокль не той стороной
22. "Идальго: Погоня в пустыне (2004)". Под конец гонки Фрэнк едет без седла, но в одном кадре он внезапно снова оказывается в седле
23. "В "Темном рыцаре" (2008) Брюс предлагает сдвинуть два стола вместе. Это очевидно один стол"
24. "Калейдоскоп" на Netflix, "Зеленый" эпизод. Оба билета на концерт One Direction выданы на одни и те же секцию, ряд и место
25. В "Острове Гиллигана" несколько зданий студии CBS видны на заднем плане. Эпизод "Дружелюбный врач", 1966 год
26. "Крепкий орешек": после того, как Макклейн повесил Карла, Карла можно заметить на заднем плане живым и здоровым
27. "В "Терминаторе 2" голова Т-1000 начинает расходиться до того, как Арнольд в нее стреляет"
29. В фильме "Лжец, лжец" (1997) в сцене, где Джим Керри себя избивает, видно, что туалет сделан из пенопласта
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что тут такого? Это же не исторический фильм. И как Вы определили, что она из резины? Может из кожи *опы орка.
-а у Толкиена где-то сказано что, к примеру, эльфы не добывали в своих лесах каучук и не поставляли его гномам за блестящие камушки?)