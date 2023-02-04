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30 киноляпов, которые невозможно развидеть

30 киноляпов, которые невозможно развидеть

Автор:
04 февраля 2023 09:44
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   интересно   кино   киноляпы   кинофакты   фильмы   
2026
31

Представьте, вы сидите в кинотеатре или дома на любимом диване, жуете попкорн и наслаждаетесь крутым блокбастером или гнетущей драмой... Как вдруг ваш друг/супруг/родственник указывает на очевидный киноляп на экране. Всё, теперь его не развидеть, просмотр испорчен, и еще неизвестно, что бесит больше: такие киноляпы или те, кто их вечно высматривает! В любом случае, эта подборка из сабреддита r/MovieMistakes точно выбесит вас от души. Наслаждайтесь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   интересно   кино   киноляпы   кинофакты   фильмы   
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11  комментариев
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8k
Колорад Час назад
"...В фильме "Хоббит: Битва пяти воинств" (2014) можно заметить, что у ботинок Торина Дубощита современная резиновая подошва..."
А что тут такого? Это же не исторический фильм. И как Вы определили, что она из резины? Может из кожи *опы орка.
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26k
Мрачный мачо 11 минут назад
Ну и классика
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20k
Will2006 12 минут назад
13. В кармане главного героя может лежать коробочка с чем угодно, от конфеток до шишек
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18k
Алексей Теуш 15 минут назад
А что, не будет газового балона и самолёта из "Гладиатора"? Моё сердце разбито вдребезги и пополам!!!
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12
Самуил Маршак 45 минут назад
Это же сколько времени надо высматривать всякую хрень, чтобы ею засрать мозг другим
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20k
Alf 48 минут назад
Комментарий к фото
Больше не пачку сигарет смахивает.
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58k
Опиум для народа Час назад
-"19. В фильме "Хоббит: Битва пяти воинств" (2014) можно заметить, что у ботинок Торина Дубощита современная резиновая подошва"-

-а у Толкиена где-то сказано что, к примеру, эльфы не добывали в своих лесах каучук и не поставляли его гномам за блестящие камушки?)
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