30 киноляпов, которые невозможно развидеть

Представьте, вы сидите в кинотеатре или дома на любимом диване, жуете попкорн и наслаждаетесь крутым блокбастером или гнетущей драмой... Как вдруг ваш друг/супруг/родственник указывает на очевидный киноляп на экране. Всё, теперь его не развидеть, просмотр испорчен, и еще неизвестно, что бесит больше: такие киноляпы или те, кто их вечно высматривает! В любом случае, эта подборка из сабреддита r/MovieMistakes точно выбесит вас от души. Наслаждайтесь!