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30 закулисных фото со съемок популярных фильмов, которые раскрывают секрет магии кино

30 закулисных фото со съемок популярных фильмов, которые раскрывают секрет магии кино

Автор:
22 марта 2023 20:26
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   закулисные фото   интересно   кино   киносъемки   кинофакты   фильмы   
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В этой фотоподборке каждый киноман найдет для себя что-то интересное: от будоражащих снимков свисающей с вертолёта Джейми Ли Кёртис и чучела гигантской акулы из «Челюстей» до портретов сосредоточенных операторов, снимающих самые легендарные сцены в истории кино.

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Оператор: Адам Гринберг

Покадровая съемка: Пит Кляйноу

Оператор: Ян де Бонт

Фото: Брюс Макбрум

Оператор: Расселл Карпентер

Оператор камеры: Джеймс Кэмерон

Координатор трюков/дублер Арнольда Шварценеггера: Джоэл Крамер

Дублер Джейми Ли Кёртис: Джейми Ли Кёртис (!)

Фото: Заде Розенталь

Оператор: Билл Батлер

Художник-постановщик: Джо Алвес

Фото: Луи Голдман

Оператор: Гилберт Тейлор

Фото: Джон Джей

Оператор: Аллен Давио

Оператор: Джон Л. Расселл

Оператор камеры: Леонард Дж. Саут

Руководитель сценария: Маршалл Шлом

Фото: Юджин Кук

Оператор: Джон Олкотт

Оператор камеры: Келвин Пайк

Фокус-пуллер: Дуглас Милсом и Морис Арнольд

Оператор: Билл Батлер

Оператор стедикама: Гаррет Браун

Фото: Кристин М. Лосс

Оператор: Януш Камински

Фото: Дэвид Джеймс

Оператор: Дональд Питерман

Оператор крана-стрелы: Джеффри Паттерсон

Фото: Ричард Форман мл.

Оператор: Роберто Шефер

Дублер Дэниела Крейга: Бобби Холланд Хэнтон

Главный постановщик трюков: Диз Шарп

Фото: Сьюзен Оллнатт

Оператор: Дуглас Слокомб

Ассистент камеры: Мартин Кензи

Дольщик: Колин Мэннинг

Фото: Мюррей Клоуз

Оператор: Дерек Ванлинт

Фото: Боб Пенн

Оператор: Роджер Дикинс

Фото: Франсуа Дюамель

Оператор: Лоуренс Шер

Фото: Нико Тавернис

Оператор: Майкл Баллхаус

Оператор камеры: Дэвид М. Данлэп

Фото: Барри Ветчер

Оператор: Витторио Стораро

Оператор камеры: Пьеро Серво

Старший рабочий-механик: Альфредо Маркетти

Оператор: Мэтью Либатик

Фото: Заде Розенталь

Оператор: Джон Олкотт

Оператор: Дерек Ванлинт

Фото: Боб Пенн

Оператор: Билл Батлер

Оператор камеры: Майкл Чепмен

Фото: Луи Голдман

Оператор: Алан Хьюм и Алек Миллс

Оператор камеры: Питер Макдональд

Фото: Альберт Кларк

Оператор: Роджер Дикинс

Оператор: Лоял Григгс

Оператор: Ларкин Сейпл

Фото: Эллисон Риггс

Оператор: Джеффри Ансворт

Оператор камеры: Питер Макдональд

Фото: Боб Пенн

Оператор: Мэтью Ф. Леонетти

Фото: Брюс Макбрум

Оператор: Джеффри Ансворт

Оператор: Фил Мейхью

Фото: Кит Хэмшир


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   закулисные фото   интересно   кино   киносъемки   кинофакты   фильмы   
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10  комментариев
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2k
Vladislav Grigorenko 5 часов назад
Так это чё получаеца? Это там всё понарошку штоли?
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78
unclejohn 2 часа назад
Везде обман.
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1k
Grandelo 3 часа назад
То чувство, когда понимаешь, что мы отстали навсегда. Во всяком случае мы не сократили разрыв за последние 100! лет кинематографа ни на кадр...
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
когда-от в США умели снимать занимательное кино. Но, ка кпо мне, что-то путное умерло ещё в 80тых прошлого века. Некоторые, прой не плохие, попытки были и позже. А нынче кинематограф штатов - полностью дебильная кормёжка, которую разве что тупые штатовские потребилетъли и могут "всосавть" и восторгаться.. Сплошное УК там нынче. Ну, врорлчем, как и вся та страна. Мне искренне даль шастоящих штатоцев. Которые живут в разных Техасах там, оклахомщинах и алабамщинах. На самм деле протесты против гнилятины там есть, как и нериязнь гадости в стиле [мат], но... ПРотесть там вялый. И всяко всех по Оруэллу" обработают. Лет через 10 ьвсё будет как в той фантастической книжке. И это оченоь грустно.
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10k
ron 5 часов назад
- Какого роста был Кинг-Конг?
- 1 метр 30 см! И ты будешь такого же роста, если не отдашь мне мои деньги!
© Трюкач, Стив Рейлсбек
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