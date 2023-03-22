30 закулисных фото со съемок популярных фильмов, которые раскрывают секрет магии кино

В этой фотоподборке каждый киноман найдет для себя что-то интересное: от будоражащих снимков свисающей с вертолёта Джейми Ли Кёртис и чучела гигантской акулы из «Челюстей» до портретов сосредоточенных операторов, снимающих самые легендарные сцены в истории кино.