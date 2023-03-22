30 закулисных фото со съемок популярных фильмов, которые раскрывают секрет магии кино

В этой фотоподборке каждый киноман найдет для себя что-то интересное: от будоражащих снимков свисающей с вертолёта Джейми Ли Кёртис и чучела гигантской акулы из «Челюстей» до портретов сосредоточенных операторов, снимающих самые легендарные сцены в истории кино.
Оператор: Адам Гринберг
Покадровая съемка: Пит Кляйноу
Оператор: Ян де Бонт
Фото: Брюс Макбрум
Оператор: Расселл Карпентер
Оператор камеры: Джеймс Кэмерон
Координатор трюков/дублер Арнольда Шварценеггера: Джоэл Крамер
Дублер Джейми Ли Кёртис: Джейми Ли Кёртис (!)
Фото: Заде Розенталь
Оператор: Билл Батлер
Художник-постановщик: Джо Алвес
Фото: Луи Голдман
Оператор: Гилберт Тейлор
Фото: Джон Джей
Оператор: Аллен Давио
Оператор: Джон Л. Расселл
Оператор камеры: Леонард Дж. Саут
Руководитель сценария: Маршалл Шлом
Фото: Юджин Кук
Оператор: Джон Олкотт
Оператор камеры: Келвин Пайк
Фокус-пуллер: Дуглас Милсом и Морис Арнольд
Оператор: Билл Батлер
Оператор стедикама: Гаррет Браун
Фото: Кристин М. Лосс
Оператор: Януш Камински
Фото: Дэвид Джеймс
Оператор: Дональд Питерман
Оператор крана-стрелы: Джеффри Паттерсон
Фото: Ричард Форман мл.
Оператор: Роберто Шефер
Дублер Дэниела Крейга: Бобби Холланд Хэнтон
Главный постановщик трюков: Диз Шарп
Фото: Сьюзен Оллнатт
Оператор: Дуглас Слокомб
Ассистент камеры: Мартин Кензи
Дольщик: Колин Мэннинг
Фото: Мюррей Клоуз
Оператор: Дерек Ванлинт
Фото: Боб Пенн
Оператор: Роджер Дикинс
Фото: Франсуа Дюамель
Оператор: Лоуренс Шер
Фото: Нико Тавернис
Оператор: Майкл Баллхаус
Оператор камеры: Дэвид М. Данлэп
Фото: Барри Ветчер
Оператор: Витторио Стораро
Оператор камеры: Пьеро Серво
Старший рабочий-механик: Альфредо Маркетти
Оператор: Мэтью Либатик
Фото: Заде Розенталь
Оператор: Джон Олкотт
Оператор: Дерек Ванлинт
Фото: Боб Пенн
Оператор: Билл Батлер
Оператор камеры: Майкл Чепмен
Фото: Луи Голдман
Оператор: Алан Хьюм и Алек Миллс
Оператор камеры: Питер Макдональд
Фото: Альберт Кларк
Оператор: Роджер Дикинс
Оператор: Лоял Григгс
Оператор: Ларкин Сейпл
Фото: Эллисон Риггс
Оператор: Джеффри Ансворт
Оператор камеры: Питер Макдональд
Фото: Боб Пенн
Оператор: Мэтью Ф. Леонетти
Фото: Брюс Макбрум
Оператор: Джеффри Ансворт
Оператор: Фил Мейхью
Фото: Кит Хэмшир
Источник: — переведено специально для fishki.net
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