17 актеров, которые пошли на всё ради роли

Все актеры готовятся к роли по-разному — кто-то читает книги и смотрит фильмы на тему, кто-то учит иностранный язык или знакомится с новыми людьми. А кто-то набирает/сбрасывает сорок килограмм, запирается на месяц в комнате или распродает все свое имущество. Об этих экстремалах и пойдет речь в сегодняшней подборке.