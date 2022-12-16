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17 актеров, которые пошли на всё ради роли

17 актеров, которые пошли на всё ради роли

Автор:
16 декабря 2022 19:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   кино   кинофакты   подготовка к роли   фильмы   
1099
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Все актеры готовятся к роли по-разному — кто-то читает книги и смотрит фильмы на тему, кто-то учит иностранный язык или знакомится с новыми людьми. А кто-то набирает/сбрасывает сорок килограмм, запирается на месяц в комнате или распродает все свое имущество. Об этих экстремалах и пойдет речь в сегодняшней подборке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   кино   кинофакты   подготовка к роли   фильмы   
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6  комментариев
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3k
Трям 50 минут назад
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59k
Опиум для народа 57 минут назад
Ну ох"еть теперь. В других-то профессиях не так. Ни с х"я захотел пойти на новую любую работу - и пошёл, х"ли готовиться? Тяжело скоморохом быть...
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