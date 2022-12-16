17 актеров, которые пошли на всё ради роли

Все актеры готовятся к роли по-разному — кто-то читает книги и смотрит фильмы на тему, кто-то учит иностранный язык или знакомится с новыми людьми. А кто-то набирает/сбрасывает сорок килограмм, запирается на месяц в комнате или распродает все свое имущество. Об этих экстремалах и пойдет речь в сегодняшней подборке.
1. Эдриан Броуди продал квартиру и машину и переехал в Европу всего с двумя сумками, чтобы подготовиться к роли в "Пианисте".
2. Джим Керри так серьезно подошел к роли Энди Кауфмана в "Человеке на Луне", что продолжил вражду покойного комика с рестлером Джерри Лоулером и даже плюнул тому в лицо.
3. Во время съемок фильма "Птицы" в Типпи Хедрен бросали живых птиц, чтобы она прочувствовала роль.
4. Клинт Иствуд прождал 15 лет, чтобы снять "Непрощенного". Он заранее приобрел права, но хотел достаточно заматереть, чтобы убедительно сыграть главную роль.
5. Брэд Питт пожертвовал голливудской улыбкой для роли в "Бойцовском клубе". Он сколол два передних зуба и исправил их после окончания съемок.
6. Кристиан Бейл жил на одном яблоке в день, чтобы подготовиться к роли в "Машинисте", а затем набрал 45 кило мышц, чтобы сыграть Брюса Уэйна в "Бэтмен: Начало"
7. Съемки "Изгоя" пришлось на какое-то время приостановить, потому что Том Хэнкс хотел отрастить настоящую бороду и сбросить 23 килограмма
8. Гэри Олдман столько раз и настолько правдоподобно играл американцев, что ему пришлось обратиться к логопеду, чтобы вернуть себе британский акцент
9. Чтобы правдоподобно сыграть Уолтера Уайта в "Во все тяжкие", Брайан Крэнстон научился варить метамфетамин под руководством Управления по борьбе с наркотиками
10. Чтобы подготовиться к роли Джима Моррисона, Вэл Килмер носил одежду музыканта, посещал места, где тот тусовался, и жил в его квартире
11. Хит Леджер на месяц заперся в гостиничном номере, готовясь к роли Джокера. Он хотел прочувствовать, насколько непредсказуемым может быть психопат
12. Чарли Шин начал принимать стероиды, поскольку хотел идеально сыграть спортсмена в "Высшей лиге"
14. Чтобы сыграть бездомную наркоманку в "Лихорадке джунглей", Холли Берри не принимала душ в течение 2 недель
15. Для роли в фильме "Покидая Лас-Вегас" Николас Кейдж напивался и снимал себя на видео, чтобы запомнить, как он говорит в состоянии опьянения
16. Чтобы сыграть свою легендарную роль в "Таксисте", Роберт Де Ниро получил настоящую лицензию таксиста и возил людей по Нью-Йорку по 12 часов в день
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ты сможешь перейти на другую работу, и чтобы ни кому не пришло в голову что ты не профессионал в этой работе? Не, ты конечно-же сможешь, ты-же особенный, не то что все те лошары на экранах! Ты можешь сегодня быть суперпрофессиональным гонщиком, завтра - суперпрофессиональным военным, послезавтра- космическим исследоветелем с огромным опытом,.... но таких одарённых людей как ты, слишком мало.