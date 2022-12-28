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30 актеров и известных людей, которых они сыграли в кино

30 актеров и известных людей, которых они сыграли в кино

Автор:
28 декабря 2022 21:16
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   интересно   кино   фильмы   фотосравнения   
1515
31

Подбор актеров — невероятно важная часть создания фильма о реальных событиях. Безусловно, прежде всего важна хорошая игра, но актеры также должны хотя бы немного походить на человека, которого они играют. Потому что зачастую зрители не замечают мелких исторических несоответствий, но обязательно раскритикуют актеров, если те не похожи на своих реальных прототипов. Впрочем, актеров из этого списка это точно не касается — ведь они лучшие из лучших!

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Метки: актеры   голливуд   интересно   кино   фильмы   фотосравнения   
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59k
Похабыч 52 минуты назад
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4k
Мангуст 9 минут назад
Комментарий к фото
Заднеприводной сыграл заднеприводного.
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3k
Master Bo 16 минут назад
Дикаприо в роли Говарда Хьюза фильме "Авиатор"

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2k
Walther 19 минут назад
В целом неплохо. Но Брюса нашего Ли, могли бы и по-похожей найти. Китайцев мало что ль?
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3k
Master Bo 21 минуту назад
Фриц Диц

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