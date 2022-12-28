30 актеров и известных людей, которых они сыграли в кино

Подбор актеров — невероятно важная часть создания фильма о реальных событиях. Безусловно, прежде всего важна хорошая игра, но актеры также должны хотя бы немного походить на человека, которого они играют. Потому что зачастую зрители не замечают мелких исторических несоответствий, но обязательно раскритикуют актеров, если те не похожи на своих реальных прототипов. Впрочем, актеров из этого списка это точно не касается — ведь они лучшие из лучших!