Они к этому вообще никакого отношения не имеют: нашёлся настоящий создатель мультфильма про украинскую свинку в Евросоюзе

И живёт он вовсе не в Израиле, а в Краснодарском крае.
Не так давно интернет облетел ролик «израильского телеканала» о том, как Украина рвётся в Евросоюз. Просто бомба:
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В самом деле, ролик пиарился как произведение израильского ТВ. И наши люди стали восхищаться продвинутостью израильтян и тем, как они «правильно» видят ситуацию. А по факту, создателем видео была Евгения: в 16 лет переехала в США, но уехала оттуда после Майдана. Говорит, что тогда там стало слишком много желчи литься в сторону России и ей это не понравилось.
Теперь живет и творит в Краснодарском крае. А вот что она рассказала о ситуации с «израильским телеканалом», который запустил её мультик под своим логотипом:
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Они даже попросили её сделать мульт и про Израиль:
Сама Евгения останавливаться не собирается и будет и дальше «гвоздить» западную пропаганду. У неё это отлично получается - можете сами убедиться.
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АНТИФИШКИ
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но похоже все таки да