Они к этому вообще никакого отношения не имеют: нашёлся настоящий создатель мультфильма про украинскую свинку в Евросоюзе

В самом деле, ролик пиарился как произведение израильского ТВ. И наши люди стали восхищаться продвинутостью израильтян и тем, как они «правильно» видят ситуацию. А по факту, создателем видео была Евгения: в 16 лет переехала в США, но уехала оттуда после Майдана. Говорит, что тогда там стало слишком много желчи литься в сторону России и ей это не понравилось.

Теперь живет и творит в Краснодарском крае. А вот что она рассказала о ситуации с «израильским телеканалом», который запустил её мультик под своим логотипом: