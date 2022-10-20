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Они к этому вообще никакого отношения не имеют: нашёлся настоящий создатель мультфильма про украинскую свинку в Евросоюзе

Они к этому вообще никакого отношения не имеют: нашёлся настоящий создатель мультфильма про украинскую свинку в Евросоюзе

Автор:
20 октября 2022 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Израиль   Украина   видео   интересное   краснодарский край   мультфильм   политика   создатель   
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И живёт он вовсе не в Израиле, а в Краснодарском крае.

Не так давно интернет облетел ролик «израильского телеканала» о том, как Украина рвётся в Евросоюз. Просто бомба:

В самом деле, ролик пиарился как произведение израильского ТВ. И наши люди стали восхищаться продвинутостью израильтян и тем, как они «правильно» видят ситуацию. А по факту, создателем видео была Евгения: в 16 лет переехала в США, но уехала оттуда после Майдана. Говорит, что тогда там стало слишком много желчи литься в сторону России и ей это не понравилось.

Теперь живет и творит в Краснодарском крае. А вот что она рассказала о ситуации с «израильским телеканалом», который запустил её мультик под своим логотипом:

В Израиле на это среагировали и после короткой переписки с Евгенией всё уладилось:

Они даже попросили её сделать мульт и про Израиль:

Сама Евгения останавливаться не собирается и будет и дальше «гвоздить» западную пропаганду. У неё это отлично получается - можете сами убедиться.

Источник:

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Метки: Израиль   Украина   видео   интересное   краснодарский край   мультфильм   политика   создатель   
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12  комментариев
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154
Feto13 2 часа назад
Суть мультиков в любом случае - правильная.
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7k
Николай Полчаса назад
Ой не стоит ей лезть в эти политические дебри, политика это грязь, и один раз вляпавшись уже не отмоешься...
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28k
koleos72 Полчаса назад
Удод бы больше подошёл. ИМХО
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14
Major Payne 36 минут назад
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31k
MatveiVainrub 40 минут назад
Мульт шедевральный .
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23k
Егор Час назад
Там продолжение уже, вроде, вышло.
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5k
Copycat 2 часа назад
я когда увидел первый раз этот ролик я задался вопросом "а это реально по израильскому ТВ крутили?" по тому что я очень слабо верю что они могли запустить такое, так как обычно у них там поддержка украины и опускание РФ

но похоже все таки да
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Какая нахрен разница кто мульт сделал? Главное что там все правильно показано, что есть весь этот какло-евро балаган на самом деле.
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1k
ChePaev 2 часа назад
Как украина рвется в евросоюз:
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August

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