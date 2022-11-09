На Таймс Сквер в Нью-Йорке накануне выборов в США крутят социалку на огромном экране. Зеленского назвали "чёрной дырой" для бюджета.
Ролик к своему 150-летию подготовил Американский музей естественной истории. На огромном экране скачала говорится про шоколад Марс и про Milky Way, а потом идёт лицо Зеленского, которого назвали "чёрной дырой".
«Mars — не шоколадка, Milky Way — не шоколадка, черная дыра — один украинский парень», — гласит текст рекламы.
Сравнивать Зеленского с "черной дырой" стали после казуса, случившегося в эфире одного из американских телеканалов. Когда ведущие рассказывали об этом космическом объекте, на экраны случайно пустили выступление Зеленского. Зрители не стали спорить, прозвав Зеленского "чёрной дырой" для бюджета из-за помощи США Украине, уточняет RG.
Источник:
АНТИФИШКИ
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