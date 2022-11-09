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«Один парень с Украины»: в Нью-Йорке назвали Зеленского "чёрной дырой"

«Один парень с Украины»: в Нью-Йорке назвали Зеленского "чёрной дырой"

Автор:
09 ноября 2022 10:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нью-Йорк   США   Украина   бюджет   видео   политика   реклама   фото   
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На Таймс Сквер в Нью-Йорке накануне выборов в США крутят социалку на огромном экране. Зеленского назвали "чёрной дырой" для бюджета.

Ролик к своему 150-летию подготовил Американский музей естественной истории. На огромном экране скачала говорится про шоколад Марс и про Milky Way, а потом идёт лицо Зеленского, которого назвали "чёрной дырой".

«Mars — не шоколадка, Milky Way — не шоколадка, черная дыра — один украинский парень», — гласит текст рекламы.

Сравнивать Зеленского с "черной дырой" стали после казуса, случившегося в эфире одного из американских телеканалов. Когда ведущие рассказывали об этом космическом объекте, на экраны случайно пустили выступление Зеленского. Зрители не стали спорить, прозвав Зеленского "чёрной дырой" для бюджета из-за помощи США Украине, уточняет RG.

Источник:

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Метки: Нью-Йорк   США   Украина   бюджет   видео   политика   реклама   фото   
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5  комментариев
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Шурман Полчаса назад
Так и есть , моя жена крупный чиновник из совета Европы , в открытую уже без протоколов говорит что мы вливаем бабки в жопу и нужно это прекращать , к слову дурочка в следующем году сложит свои полномочия и пускай дальше гинекологией занимается , жену вымотали эти санкции , человек в 41 год сидеть стала
. После завтра у нее ДР решил ей романтик устроить , сгоняем в париж , проведем ночь на карабле и прогулках по сене .
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4k
Frank Borman 24 минуты назад
Хе-хе. Наконец то янки раскусили Зелю. Хуцпа этого поца уже зашкаливает.
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PokemonKa
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