«Один парень с Украины»: в Нью-Йорке назвали Зеленского "чёрной дырой"

Ролик к своему 150-летию подготовил Американский музей естественной истории. На огромном экране скачала говорится про шоколад Марс и про Milky Way, а потом идёт лицо Зеленского, которого назвали "чёрной дырой".

«Mars — не шоколадка, Milky Way — не шоколадка, черная дыра — один украинский парень», — гласит текст рекламы.