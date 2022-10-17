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Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз

Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз

Автор:
17 октября 2022 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: Израиль   Украина   видео   интересное   мультик   политика   фото   
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"То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе" - гласит ролик. В нём свинка попадает в заветный Евросоюз, покидая своего друга мишку.

Израильский телеканал INN опубликовал ролик, в котором рассказал о плачевной судьбе Украины. Поросёнок с красной повязкой и флагом Украины сильно хочет попасть в Евросоюз. Ему это удаётся: из-за занавеса вылетает ангел и берёт поросёнка в Рай. Поросёнок покидает своего друга мишку (Россия) и начинает творить всякую фигню в Европе.

Там долго терпеть не стали и выбросили Поросёнка оттуда. Бывший друг Мишка взял его и снова закинул в Евросоюз. Потому что: "То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе".

Источник:

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Метки: Израиль   Украина   видео   интересное   мультик   политика   фото   
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17  комментариев
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121
Л ё ш а Час назад
Вчера израиль согласился оказать военную помощь украине
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362
Uganda Л ё ш а Час назад
Ну, это уже не те евреи, которые после 2й Мировой войны, это уже сытые вооруженные евреи, прессующие арабов. Мир очень сложный, чтобы четко делить его на белое и черное.
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2k
Pioner76 11 минут назад
Хохлам ниже пояса...
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13k
Kucher 21 минуту назад
Вот в кои веки раз я с евреями согласен
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1k
Шурман Полчаса назад
Да они доиграются , сейчас простые люди стали забывать про Украинцев так же как и социальные службы . У нас вообще призвали всех выходить на улицы против правительства и их решений по газу и топливу. Вчера в центре брюсселя была большая забастовка , полиция сказала что было 2000 а на самом деле людей было в 10 раз больше .
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1k
Denkk Полчаса назад
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Хирувимчик бы не при каких обстоятельствах не взял фашистскую свинью на руки...западло
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
евреи приболели что ли....их политики орут Сало Украине ...
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3k
Григорий 37 минут назад
умерла так умерла, как говориться! ступайте укрорейховцы к кормильцам своим со своими хотелками и проблемами.
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5k
leugene 45 минут назад
Эпик
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8k
Shtoppi 45 минут назад
Правда жизни.
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15k
Александр 50 минут назад
Ой вей, такая зрада.
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4k
Гур 53 минуты назад
Шедевр
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362
Uganda Час назад
Я думал, что в конце будет шашлык, но нет. Все цивильно.
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119
Тамара Витальевна Час назад
И не поспоришь...
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