Израильский телеканал INN выпустил ролик про Украину и Евросоюз

"То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе" - гласит ролик. В нём свинка попадает в заветный Евросоюз, покидая своего друга мишку.
Израильский телеканал INN опубликовал ролик, в котором рассказал о плачевной судьбе Украины. Поросёнок с красной повязкой и флагом Украины сильно хочет попасть в Евросоюз. Ему это удаётся: из-за занавеса вылетает ангел и берёт поросёнка в Рай. Поросёнок покидает своего друга мишку (Россия) и начинает творить всякую фигню в Европе.
Там долго терпеть не стали и выбросили Поросёнка оттуда. Бывший друг Мишка взял его и снова закинул в Евросоюз. Потому что: "То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе".
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АНТИФИШКИ
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