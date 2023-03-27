Из-за судебной реформы в Израиле начались протесты

В Израиле план судебной реформы был представлен 4 января. Согласно документу, реформа предоставляет правительству неограниченный контроль над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы считают, что авторы законопроекта намерены сконцентрировать всю власть в руках правящей партии.
После увольнения критиковавшего судебную реформу министра обороны Йоава Галанта ситуация в Израиле накалилась.
Протестующие собрались возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Тысячи людей с флагами выступали против принятия судебной реформы. Демонстрантам удалось прорвать один из контрольно-пропускных пунктов, который находится в 20 м от дома политика, сообщает YNet.
Протесты начались не только в самом Израиле. По всей стране недовольные вышли на улицы после того, как Нетаньяху снять с должности министра обороны Йоава Галанта. Галант выступал открыто против судебной реформы.
В Тель-Авиве протестующие заблокировали шоссе Аялон. Некоторые жгут шины и возводят баррикады.
Еще около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где расположена резиденция Нетаньяху.
Полиция оттесняет водометами прорвавшихся к резиденции премьера Израиля.
Когда протесты стали более агрессивны, бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу.
Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня. Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития
27 марта анонсирована «Национальная неделя паралича». Врачи, студенты, учителя и члены профсоюзов не выйдут на работу, требуя от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы, сообщает Ynet.
Тем временем в Израиле проснулись мародёры и нападают на магазины
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Печеньками как минимум.
И пора Израилю хотя бы конституцию принять.
А то Израиль критикует Иран, а сами от него только религией отличаются.
Все остальное один в один, даже религиозные суды в Израиле есть.
???
Ох и чую что меня старого АНТИСИОНИСТА сейчас тапками закидают. И самое главное без всяких аргументов - почему сцуко недочпоканный иСраиль с 1948 года став как бЭ "государством" проявил себя как пропиндосна кууясоска 1-ой степени. И захватом чужих земель. И террористом мирового уровня.
Так что ПО...УЙ на весь иСРАТьель
Никаких погромов в Израиле на митингах нет.
Только блокируют главные дороги и развязки в центре страны и кричат.
Люди ни когда не любили изменения устоев и все новое принимаю во в штыки.
Эти митинги с нами на всегда пока полиция не начнет брать контроль в свои руки.
А так мы будем всегда переходить от митинга к митингу от одной проблемы к другой.