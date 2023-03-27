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Из-за судебной реформы в Израиле начались протесты

Из-за судебной реформы в Израиле начались протесты

Автор:
27 марта 2023 07:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   видео   евросоюз   нетаньяху   политика   протесты   судебная реформа   
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В Израиле план судебной реформы был представлен 4 января. Согласно документу, реформа предоставляет правительству неограниченный контроль над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы считают, что авторы законопроекта намерены сконцентрировать всю власть в руках правящей партии.

После увольнения критиковавшего судебную реформу министра обороны Йоава Галанта ситуация в Израиле накалилась.

Протестующие собрались возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Тысячи людей с флагами выступали против принятия судебной реформы. Демонстрантам удалось прорвать один из контрольно-пропускных пунктов, который находится в 20 м от дома политика, сообщает YNet.

Протесты начались не только в самом Израиле. По всей стране недовольные вышли на улицы после того, как Нетаньяху снять с должности министра обороны Йоава Галанта. Галант выступал открыто против судебной реформы.

В Тель-Авиве протестующие заблокировали шоссе Аялон. Некоторые жгут шины и возводят баррикады.

Еще около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где расположена резиденция Нетаньяху.

Полиция оттесняет водометами прорвавшихся к резиденции премьера Израиля.

Когда протесты стали более агрессивны, бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу.

Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня. Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития

27 марта анонсирована «Национальная неделя паралича». Врачи, студенты, учителя и члены профсоюзов не выйдут на работу, требуя от правительства Нетаньяху отмены судебной реформы, сообщает Ynet.

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Метки: Израиль   видео   евросоюз   нетаньяху   политика   протесты   судебная реформа   
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15  комментариев
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29k
albedo 2 часа назад
Поддержим Израильский майдан!!!
Печеньками как минимум.
И пора Израилю хотя бы конституцию принять.
А то Израиль критикует Иран, а сами от него только религией отличаются.
Все остальное один в один, даже религиозные суды в Израиле есть.
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2k
Vadim Balabanov 18 минут назад
"Протесты начались не только в самом Израиле. По всей стране недовольные вышли на улицы..."

???
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18k
Robin Hood Полчаса назад
Да как то ПО...УЙ. Пусть весь иСРАТьель по пёсде пойдет.
Ох и чую что меня старого АНТИСИОНИСТА сейчас тапками закидают. И самое главное без всяких аргументов - почему сцуко недочпоканный иСраиль с 1948 года став как бЭ "государством" проявил себя как пропиндосна кууясоска 1-ой степени. И захватом чужих земель. И террористом мирового уровня.
Так что ПО...УЙ на весь иСРАТьель
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11k
Властелин 36 минут назад
Этот погром на видео из арабского города делят магазин.

Никаких погромов в Израиле на митингах нет.
Только блокируют главные дороги и развязки в центре страны и кричат.
Люди ни когда не любили изменения устоев и все новое принимаю во в штыки.

Эти митинги с нами на всегда пока полиция не начнет брать контроль в свои руки.
А так мы будем всегда переходить от митинга к митингу от одной проблемы к другой.
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−14
мицголъ 48 минут назад
на россии такое не возможно
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10k
Sapsan 49 минут назад
Намечается второй исход сынов эсраэля?
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2k
bosayk Час назад
вот и тут закипает, вот и тут помочь конечно не мешало - дров там подкинуть, печенье протестующим раздать... да что уж там приютить несогласных в одном дальневосточном автономном округе)
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6k
Бу Час назад
хохлы что ли ?)
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5k
Горожанин Час назад
Дикий народ. Люди пустини.
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31k
Slonyash Час назад
Ну чиста, как в Париже!
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112
Дело Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей. Израиль - едиственная демократия на Ближнем Востоке, вот евреи и решают свои проблемы демократическим путем - стычками с полицией, дубинками, водометами. Вся Европа так решает вопросы,посмотрите на Париж. Ну и магазины грабят, как в демократичной Америке. Это и есть настоящая демократия.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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