Из-за судебной реформы в Израиле начались протесты

Полиция оттесняет водометами прорвавшихся к резиденции премьера Израиля.

Когда протесты стали более агрессивны, бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу.

Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня. Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития