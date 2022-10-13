"Минус один любимый артист": украинская фанатка возмутилась Земфирой, которая унесла за кулисы брошенный флаг Незалежной

Выступление Земфиры 9 октября на Кипре обидело украинцев. Им запретили проносить флаги на выступление, они не подчинились, а певица поступка не оценила!
Во время концерта на сцену, где выступала Земфира, бросили флаг Украины. Этого пассаж артистке не понравился. Она прекратила выступление, и, не разворачивая полотнища, унесла его за кулисы, чем очень обидела фанатов из Незалежной.
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Известно, что флаги отбирали еще на входе, однако одной из поклонниц Земфиры удалось пронести его в кармане, а когда зазвучала песня "Не стреляйте", стяг полетел на сцену.
После концерта раздасадованная фанатка запостила рассказ о крушении идеала, добавив, что теперь Земфира перестанет быть ее любимой артисткой. Впрочем, думаем, певица эту потерю как-то переживет.
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АНТИФИШКИ
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Одна овца внушилась тем, что "гибнут мирные". Другая овца решила хайпа словить "на сопротивлении". И хорошо, что они как-то встретились в третьей стране.
Я против любой войны, но должен признать, многие украинцы своим поведением поведением заслужили то, что имеют. Не все, но многие.
Берцы не протёрла?
позавчера "Земфира ляпнула что-то антивоенное и явила свою подлую предательскую сущность"
вчера "На концерт подлой предательницы Земфиры пришла подлая предательница Пугачева"
а сегодня вона как повернулось...
Ряды кумиров у чубатых, таят на глазах.
зиги то успевала кидать?
От войны люди в 14 году бежали.