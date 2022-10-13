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"Минус один любимый артист": украинская фанатка возмутилась Земфирой, которая унесла за кулисы брошенный флаг Незалежной

"Минус один любимый артист": украинская фанатка возмутилась Земфирой, которая унесла за кулисы брошенный флаг Незалежной

Автор:
13 октября 2022 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Земфира   Концерт   Украина   видео   кипр   обиделась   политика   флаг   шоу бизнес   
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Выступление Земфиры 9 октября на Кипре обидело украинцев. Им запретили проносить флаги на выступление, они не подчинились, а певица поступка не оценила!

Во время концерта на сцену, где выступала Земфира, бросили флаг Украины. Этого пассаж артистке не понравился. Она прекратила выступление, и, не разворачивая полотнища, унесла его за кулисы, чем очень обидела фанатов из Незалежной.


Известно, что флаги отбирали еще на входе, однако одной из поклонниц Земфиры удалось пронести его в кармане, а когда зазвучала песня "Не стреляйте", стяг полетел на сцену.


После концерта раздасадованная фанатка запостила рассказ о крушении идеала, добавив, что теперь Земфира перестанет быть ее любимой артисткой. Впрочем, думаем, певица эту потерю как-то переживет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земфира   Концерт   Украина   видео   кипр   обиделась   политика   флаг   шоу бизнес   
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22  комментария
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18k
Александр 2 часа назад
До глубины души реально похер.
Одна овца внушилась тем, что "гибнут мирные". Другая овца решила хайпа словить "на сопротивлении". И хорошо, что они как-то встретились в третьей стране.
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14k
K7OO Минуту назад
Минус один любимый артист?? Минус четыре региона, дебилы! Продолжайте махать своими тряпками, вам это очень помогает.))
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29k
Ashabad 8 минут назад
Нет ничего хуже для нации, чем национализм. Он ослепляет и одуряет.
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3k
АлексЮстасу 15 минут назад
Достали уже эти патриотичные укропы. Оставьте в покое наш великий и могучий РУССКИЙ ЯЗЫК! Или у вас на клавиатуре нет своих укропских буквок? Как жаль, что для вас даже не выпускают таких клавиатур.
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
Если флаг бросают к ногам, то это не флаг - это тряпка...
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164
zolotoman Полчаса назад
Хохлуха-плечевка пронесла в пилотке флаг. Реальная перемоха
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151
Sata33 Полчаса назад
Ждала что Земфира выскажется о войне ... А какой в этом смысл , что -то изменится ?
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8k
Александр 48 минут назад
Украинцы мне реально все больше и больше напоминают маленьких детей. Кому-то бо-бо - хи-хи. Мне бо-бо - трагедия вселенского масштаба, слезы ручьями, сопли пузырями. Ну серьезно, им же там не всем по 5 лет. Сколько можно жить в своем маня-мирке? Всем давно насрать на жовто-блакитную тряпку. От вас тупо устали. Устали от вашей неблагодарности, наглости и тупости. Вот сожгли людей в Одессе в доме профсоюзов. Покажите мне хоть одну украинскую гниду, хотя бы локальной известности, которая бы сказала "Так нельзя" и развернула флаг России. Не было таких? Зато были смехуечки да пи*дохаханьки про "жареных колорадов"... Что вообще-то за гранью. Тогда на вас еще никто не напал. А знаменитости от поп-эстрады соревновались только в том, кто лучше спевает щеневмерлу с трибуны. Против АТО были только солдатские матери, что не удивительно. Не помню у вас какй-нибудь условной "Земфиры", которая хоть намеком бы осудила геноцид на Донбассе, не помню у вас даже всратой Марины Овсянниковой, которая бы выбежала посреди эфира ТСН с плакатом "Остановите АТО". Не, всем было норм, "колорадов" же мочат, прикольно. А вот теперь прилетает ответка и вы заскулили, как побитые суки.
Я против любой войны, но должен признать, многие украинцы своим поведением поведением заслужили то, что имеют. Не все, но многие.
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420
Александер 52 минуты назад
Дык, насрать...
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20k
ЦСКА 55 минут назад
Не ну тут не обсуждаетя! Флаг не развернув унесла, без кастрюли на голове вышла! Рамазанову в минус однозначно!
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1
DvorinSC Час назад
а почему они не на мове своей пишут? Вроде как "патриоты".
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151
Sata33 DvorinSC Полчаса назад
не все знают )
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15k
куджо Час назад
Очень душевно описано украинкой все, я понимаю ее по человечески, она просто человек желудок пожрать по спать в европу и обратно, все как унас, а ч там где там и главное почему не важно. И вот ее мир бомбят, никакой параллелей никаких взаимосвязей, эгоистичное восприятие бытия. Я пуп земли, и в реальности мне плохо... А почему тетя? Потому что пока ты кушала и спала, сделал ребенка, гли люди с факелами! Ну вот они и дошли до лично твой судьбы....
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Как-то далековато бежала...
Берцы не протёрла?
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367
Антиха́хел Час назад
будет чем полы помыть.
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17k
Топпер Харли Час назад
Синдром Даннинга Крюгера на лицо.
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15k
сеньор Леонсио Час назад
Был бы хохол,а зрада найдется!
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1k
Alex 2 часа назад
Хохлы у тут в котел попали
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16k
Booka1a 2 часа назад
ну-ка, ну-ка, а чо проезходет??
позавчера "Земфира ляпнула что-то антивоенное и явила свою подлую предательскую сущность"
вчера "На концерт подлой предательницы Земфиры пришла подлая предательница Пугачева"
а сегодня вона как повернулось...
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10k
Zемляк 2 часа назад
Всю эту желтушно-синюшную атрибутику надо им в сра.ки запихивать и их же трезубцем проталкивать поглубже
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86k
parallax 2 часа назад
Вчера Маск, сегодня Земфира...
Ряды кумиров у чубатых, таят на глазах.
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11k
Karelian 2 часа назад
"я бежала от войны... в своих любимых берцах"
зиги то успевала кидать?
От войны люди в 14 году бежали.
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