"Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда": фото украинской пограничницы шокировало даже турецких интернет-пользователей

24-летняя сотрудница Погранслужбы Украины похвалилась удачно проведенными новогодними праздниками, запостив в соцсетях фото и видео из Парижа. Девушка хотела лайков и популярности, а получила тонну хейта.
Иванна Плантовская встретила новый год в Париже. Она поделилась фото и видео на фоне Эйфелевой башни в соцсетях и разозлила интернет-пользователей.
Соотечественники Плантовской оказались не рады за сотрудницу Погранслужбы. Под фото и видео девушки они оставили сотни негативных комментариев. Многие пеняют на то, что обычным гражданам Украины приходится мёрзнуть в своих домах и сидеть без света, тогда как эта пигалица разъезжает по заграницам.
Читатели турецкого издания En Son Haber оказались солидарны с украинцами.После публикации в газете с фото Плантовской из ночных клубов Парижа, некоторые пользователи не постеснялись в выражениях:
- "Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда";
- "Вот что происходит, когда юморист управляет страной: солдаты идут на смерть, а они - на потеху";
- "ЗРК Patriot уже не нужен, ракеты пресс-секретаря готовы к огню!", - уверен Turk Milletoglu.
- "На Украине все выглядят так, будто борются за деньги из ЕС, особенно когда танцуют на дискотеках", - считает L İLE LL.
- "Если вы выберете шута президентом страны, представитель армии будет таким...", - резюмирует Mert ekin.
Подручный Петра Порошенко Тарас Березовец также возмутился поведением соотечественницы:
«Одно из лиц ГПСУ, пока идет война, боролась на своем фронте. И нужно сказать, просто ложилась костьми. Иванна боролась на парижском участке фронта рядом с Эйфелевой башней, а также на многочисленных курортах».
Про Плантовскую известно следующее: она окончила профильный вуз в 2019 году и начала работу в погрануправление в Одессе обычным инспектором в звании лейтенанта. Однако карьера девушки резко пошла в рост, и всего за три года она дослужилась до капитана и стала замначальника отдела. Помимо прочего, Плантовская заняла должность в пресс-службе регионального ведомства.
В местных СМИ столь стремительный карьерный рост связывают с ее начальником - генералом сергеем Мулом, с которым у девушки якобы могут быть неуставные отношения. Также известно, что в ноябре у Мула проводились обыски, во время которых было найдено много интересного. В частности, у него на всякий случай припрятан колумбийский паспорт на имя Хорхе Фернандеса.
Что касается самой Плантовской, то она на время закрыла свои страницы в соцсетях и теперь ожидает реакции непосредственного начальника за хвастовство и недостойное поведение в тяжелый для Украины час. Впрочем, рядовые граждане Незалежной уверены, что Плантовской всё сойдет с рук. Прямых указаний не постить заграничные фото не было, а раз так - украинцы побухтят и успокоятся. Потом, самое время планировать следующий отдых, и жители Украины уверены, что уж у пресс-секретаря Южного управления украинской пограничной службы проблемы с ним не будет.
Источник:
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