"Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда": фото украинской пограничницы шокировало даже турецких интернет-пользователей

Что касается самой Плантовской, то она на время закрыла свои страницы в соцсетях и теперь ожидает реакции непосредственного начальника за хвастовство и недостойное поведение в тяжелый для Украины час. Впрочем, рядовые граждане Незалежной уверены, что Плантовской всё сойдет с рук. Прямых указаний не постить заграничные фото не было, а раз так - украинцы побухтят и успокоятся. Потом, самое время планировать следующий отдых, и жители Украины уверены, что уж у пресс-секретаря Южного управления украинской пограничной службы проблемы с ним не будет.

