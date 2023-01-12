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"Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда": фото украинской пограничницы шокировало даже турецких интернет-пользователей

"Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда": фото украинской пограничницы шокировало даже турецких интернет-пользователей

Автор:
12 января 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иванна Плантовская   Украина   видео   отдых в Париже   париж   политика   пресс-секретарь   хейт   
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24-летняя сотрудница Погранслужбы Украины похвалилась удачно проведенными новогодними праздниками, запостив в соцсетях фото и видео из Парижа. Девушка хотела лайков и популярности, а получила тонну хейта.

Иванна Плантовская встретила новый год в Париже. Она поделилась фото и видео на фоне Эйфелевой башни в соцсетях и разозлила интернет-пользователей.



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Соотечественники Плантовской оказались не рады за сотрудницу Погранслужбы. Под фото и видео девушки они оставили сотни негативных комментариев. Многие пеняют на то, что обычным гражданам Украины приходится мёрзнуть в своих домах и сидеть без света, тогда как эта пигалица разъезжает по заграницам.


Читатели турецкого издания En Son Haber оказались солидарны с украинцами.После публикации в газете с фото Плантовской из ночных клубов Парижа, некоторые пользователи не постеснялись в выражениях:

  • "Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда";
  • "Вот что происходит, когда юморист управляет страной: солдаты идут на смерть, а они - на потеху";
  • "ЗРК Patriot уже не нужен, ракеты пресс-секретаря готовы к огню!", - уверен Turk Milletoglu.
  • "На Украине все выглядят так, будто борются за деньги из ЕС, особенно когда танцуют на дискотеках", - считает L İLE LL.
  • "Если вы выберете шута президентом страны, представитель армии будет таким...", - резюмирует Mert ekin.

Подручный Петра Порошенко Тарас Березовец также возмутился поведением соотечественницы:

«Одно из лиц ГПСУ, пока идет война, боролась на своем фронте. И нужно сказать, просто ложилась костьми. Иванна боролась на парижском участке фронта рядом с Эйфелевой башней, а также на многочисленных курортах».



Про Плантовскую известно следующее: она окончила профильный вуз в 2019 году и начала работу в погрануправление в Одессе обычным инспектором в звании лейтенанта. Однако карьера девушки резко пошла в рост, и всего за три года она дослужилась до капитана и стала замначальника отдела. Помимо прочего, Плантовская заняла должность в пресс-службе регионального ведомства.


В местных СМИ столь стремительный карьерный рост связывают с ее начальником - генералом сергеем Мулом, с которым у девушки якобы могут быть неуставные отношения. Также известно, что в ноябре у Мула проводились обыски, во время которых было найдено много интересного. В частности, у него на всякий случай припрятан колумбийский паспорт на имя Хорхе Фернандеса.


Что касается самой Плантовской, то она на время закрыла свои страницы в соцсетях и теперь ожидает реакции непосредственного начальника за хвастовство и недостойное поведение в тяжелый для Украины час. Впрочем, рядовые граждане Незалежной уверены, что Плантовской всё сойдет с рук. Прямых указаний не постить заграничные фото не было, а раз так - украинцы побухтят и успокоятся. Потом, самое время планировать следующий отдых, и жители Украины уверены, что уж у пресс-секретаря Южного управления украинской пограничной службы проблемы с ним не будет.

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Метки: Иванна Плантовская   Украина   видео   отдых в Париже   париж   политика   пресс-секретарь   хейт   
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13  комментариев
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9k
Shtoppi 21 минуту назад
Так у каклов последние годы на гос. постах, одни шалавы да любовницы власть предержащих преступников торчат как соляные столбы, а те их облизывают как животные постоянно. То хатку задарят, то машинку, то еще что ценное. У них же все для народа и во благо его делается, правда?
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49
Иван Сусанин 7 минут назад
какая страна, такой и прессекретарь)))
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1k
Росомаха 8 минут назад
У нас не лучше дела происходят...
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29
* 10 минут назад
Какая страшная ЖАБА силиконовая.При виде фотки я чуть чае не захлябнулся
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16k
Delhana 13 минут назад
А ведь заготовка, из которой получилось это простихоспади, могла быть очень даже хорошенькой.
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1k
Ловите наркомана! 18 минут назад
А дочка Шойгу в Дубае. И что?
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Трахнуть её! А потом сжечь!
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34
Oblomingo88 Полчаса назад
Какое силиконовое чучело. Видно хорошо сосет кому нужно, у Мула соответствующего размера
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