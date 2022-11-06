"И это благодарность?": украинскую порноактрису пнули по ягодичному импланту из-за русской речи

Девушка с объемными ягодицами просто шла по Львову, когда ей прилетело от незнакомого мужчины. Хлюпая носом, она удивляется: за что?
Русский язык на части Украины не в почёте. Украинская порноактриса Анастасия Распутина (Адель Асанти) это ощутила на собственной
жо шкуре. Приехав во Львов, она ответила на вопрос незнакомца по-русски, и тут же получила сильный удар по левой ягодице. Т.к. пышные формы у порноактрисы появились не от природы и спортивного прилежания, а благодаря мастерству пластических хирургов, пинок пришелся по импланту. Теперь, как поясняет Распутина, место удара сильно болит, и она опасается разрыва импланта или каких-то еще последствий. Заявление в полицию написано, но девахе обидно: благотворительный фонд создала, помощь ВСУ собирает, а тут приходится страдать из-за малости!
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Актриса фильмов для взрослых родилась в Днепропетровске, и для неё русский язык знаком с детства. На украинском она тоже говорит, но в стрессовой ситуации включается "человеческий фактор".
Найдут ли обидчика Асанти, и какое его ждёт наказание за пинок по ягодице, неизвестно. А пока жертва пластики пожаловалась своему возлюбленному в соцсетях на побои.
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АНТИФИШКИ
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P.S. Кстати довольно посредственная актрисулька, даже по меркам порноиндустрии.
Е@ут то ее за бабло, а тут подсрачник бесплатно бы дали.
Баксов за 100 она бы и не такое стерпела
Ну ну