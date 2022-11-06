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"И это благодарность?": украинскую порноактрису пнули по ягодичному импланту из-за русской речи

"И это благодарность?": украинскую порноактрису пнули по ягодичному импланту из-за русской речи

Автор:
06 ноября 2022 19:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Асанти   Украина   видео   львов   пинок   политика   полиция   русский язык   
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Девушка с объемными ягодицами просто шла по Львову, когда ей прилетело от незнакомого мужчины. Хлюпая носом, она удивляется: за что?

Русский язык на части Украины не в почёте. Украинская порноактриса Анастасия Распутина (Адель Асанти) это ощутила на собственной жо шкуре. Приехав во Львов, она ответила на вопрос незнакомца по-русски, и тут же получила сильный удар по левой ягодице. Т.к. пышные формы у порноактрисы появились не от природы и спортивного прилежания, а благодаря мастерству пластических хирургов, пинок пришелся по импланту. Теперь, как поясняет Распутина, место удара сильно болит, и она опасается разрыва импланта или каких-то еще последствий. Заявление в полицию написано, но девахе обидно: благотворительный фонд создала, помощь ВСУ собирает, а тут приходится страдать из-за малости!


Актриса фильмов для взрослых родилась в Днепропетровске, и для неё русский язык знаком с детства. На украинском она тоже говорит, но в стрессовой ситуации включается "человеческий фактор".


Найдут ли обидчика Асанти, и какое его ждёт наказание за пинок по ягодице, неизвестно. А пока жертва пластики пожаловалась своему возлюбленному в соцсетях на побои.


Источник:

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Метки: Асанти   Украина   видео   львов   пинок   политика   полиция   русский язык   
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16  комментариев
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3k
александр 57 минут назад
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4k
Михаил 12 минут назад
да хай с ее жопой на порнохабе я думаю и лучше есть, не пропадем без ее жопы :)
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49k
dima423 Полчаса назад
весело))
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Пусть в суд подает и требует компенсацию за отбитую жопу, и временную потерю трудоспособности )))))))))
P.S. Кстати довольно посредственная актрисулька, даже по меркам порноиндустрии.
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1k
Sergei 54 минуты назад
В этой истории прекрасно все.
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10k
Star Link 57 минут назад
https://xhamster.com/pornstars/adel-asantyhttps://xhamster.com/pornstars/adel-asanty
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1k
Pterocactus 58 минут назад
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36k
Антон Час назад
Это Рогулестан, так что привыкай. Сами на майдане скакали!
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7k
GROMOZEKA Час назад
Как там хохлы размовляють - одна краина?
Ну ну
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387k
Алексей Час назад
а любимый может уже червей кормит
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43k
Карандаш Час назад
А что с хлебалом? Сами взрастили - сами соизвольте откушать.
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736
Максим Макашев Час назад
пусть эта прошмандовка радуется, что ей по е.6.а.л.ь.н.и.к.у. не добавили, а зафигачили по импланту. Вот будет незадача, если после пинка имплант лопнет
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15k
сеньор Леонсио Час назад
Возлюбленному=законтаченому
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