"И это благодарность?": украинскую порноактрису пнули по ягодичному импланту из-за русской речи

Русский язык на части Украины не в почёте. Украинская порноактриса Анастасия Распутина (Адель Асанти) это ощутила на собственной жо шкуре. Приехав во Львов, она ответила на вопрос незнакомца по-русски, и тут же получила сильный удар по левой ягодице. Т.к. пышные формы у порноактрисы появились не от природы и спортивного прилежания, а благодаря мастерству пластических хирургов, пинок пришелся по импланту. Теперь, как поясняет Распутина, место удара сильно болит, и она опасается разрыва импланта или каких-то еще последствий. Заявление в полицию написано, но девахе обидно: благотворительный фонд создала, помощь ВСУ собирает, а тут приходится страдать из-за малости!