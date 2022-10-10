Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями

Как города обретают свои имена? Большинство получает их из-за какой-то особенности местности: например, гора или река, рядом с которыми и был заложен город. Иногда населенный пункт называют в честь человека, основавшего его или сделавшего что-то важное для истории. Однако порой топонимы совершенно смехотворны, кажется их случайно придумал какой-то шутник. Например, в Канаде есть городок Сен-Луи-дю-Ха! Ха!, и он именно так и пишется, с двумя восклицательными знаками.

На Мадагаскаре есть населенный пункт Гогогого