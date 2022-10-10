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Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями

Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями

Автор:
10 октября 2022 10:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   Юмор   в мире   деревня   забавно   название   фото   
547
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От российской деревушки Чуваки до норвежской О: самые странные названия населенных пунктов.

Как города обретают свои имена? Большинство получает их из-за какой-то особенности местности: например, гора или река, рядом с которыми и был заложен город. Иногда населенный пункт называют в честь человека, основавшего его или сделавшего что-то важное для истории. Однако порой топонимы совершенно смехотворны, кажется их случайно придумал какой-то шутник. Например, в Канаде есть городок Сен-Луи-дю-Ха! Ха!, и он именно так и пишется, с двумя восклицательными знаками.


На Мадагаскаре есть населенный пункт Гогогого

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Городок Лост в Шотландии

Как думаете, какой у них любимый сериал? Lost переводится как «потерянный».

Кристмас-Пай в английском графстве Суррей

Кажется, мы нашли идеальное место, куда отправиться на католическое рождество: деревушка Christmas Pie в Англии. Дословно его название переводится как «рождественский пирог». Находится он в округе Нормандия.

Это уже Россия и деревня Чуваки в Пермском крае

Интеркорс, в штате Пенсильвания, США

Одно из значений слова Intercourse мало подходит для города — «половая связь».

Городок Бастардо в Италии

Обезьянья бровь в США

Обезьянья бровь (Monkey Eyebrow) находится в штате Кентукки.

В Греции есть город Драма

Бир в английском графстве Девон

Не знаем, как на вкус в городке Бир (Beer) пенные напитки, но побережье тут чудесное.

В Забайкальском крае есть деревушка Хохотуй

Кам-Бай-Чанс в Австралии

Название австралийского городка Come By Chance переводится как «нечто случайное» или «случайная находка».

Деревня О в Норвегии

Деревушка О (Å) имеет не только странное название, но оно еще и самое короткое в мире.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   в мире   деревня   забавно   название   фото   
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18k
Robin Hood 17 минут назад
Ну как же без классики жанра
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4k
Axel 49 секунд назад
Яя посёлок городского типа в Кемеровской области. Посёлок расположен на реке Яя. Население 10 192 чел
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323
Сергей Кузьмин 16 минут назад
В ленинградской области есть деревня Кукуй на речке Пожупенка
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