Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями

От российской деревушки Чуваки до норвежской О: самые странные названия населенных пунктов.
Как города обретают свои имена? Большинство получает их из-за какой-то особенности местности: например, гора или река, рядом с которыми и был заложен город. Иногда населенный пункт называют в честь человека, основавшего его или сделавшего что-то важное для истории. Однако порой топонимы совершенно смехотворны, кажется их случайно придумал какой-то шутник. Например, в Канаде есть городок Сен-Луи-дю-Ха! Ха!, и он именно так и пишется, с двумя восклицательными знаками.
На Мадагаскаре есть населенный пункт Гогогого
Городок Лост в Шотландии
Как думаете, какой у них любимый сериал? Lost переводится как «потерянный».
Кристмас-Пай в английском графстве Суррей
Кажется, мы нашли идеальное место, куда отправиться на католическое рождество: деревушка Christmas Pie в Англии. Дословно его название переводится как «рождественский пирог». Находится он в округе Нормандия.
Это уже Россия и деревня Чуваки в Пермском крае
Интеркорс, в штате Пенсильвания, США
Одно из значений слова Intercourse мало подходит для города — «половая связь».
Городок Бастардо в Италии
Обезьянья бровь в США
Обезьянья бровь (Monkey Eyebrow) находится в штате Кентукки.
В Греции есть город Драма
Бир в английском графстве Девон
Не знаем, как на вкус в городке Бир (Beer) пенные напитки, но побережье тут чудесное.
В Забайкальском крае есть деревушка Хохотуй
Кам-Бай-Чанс в Австралии
Название австралийского городка Come By Chance переводится как «нечто случайное» или «случайная находка».
Деревня О в Норвегии
Деревушка О (Å) имеет не только странное название, но оно еще и самое короткое в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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