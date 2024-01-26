17 реальных названий растений, которые звучат так смешно, что нарочно и не придумаешь

Да-да, научные наименования порой могут звучать довольно странно, забавно, а местами и даже нелепо. Однако в этом нет ничего плохого. Напротив, люди, далёкие от науки, имеют возможность хоть как-то соприкоснуться с неизведанным, но очень интересным, пусть и таким необычным образом.