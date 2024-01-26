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17 реальных названий растений, которые звучат так смешно, что нарочно и не придумаешь

17 реальных названий растений, которые звучат так смешно, что нарочно и не придумаешь

Автор:
26 января 2024 13:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   название   растения   фото   цветы   
1715
18

Да-да, научные наименования порой могут звучать довольно странно, забавно, а местами и даже нелепо. Однако в этом нет ничего плохого. Напротив, люди, далёкие от науки, имеют возможность хоть как-то соприкоснуться с неизведанным, но очень интересным, пусть и таким необычным образом.

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Суккулентное растение, растущее в Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Южной Америке.

Это разновидность кактуса, родом из Мексики. Представляет собой большое, красивое растение с широкими и мясистыми листьями.

Кустообразный ничем не примечательный многолетник, но зато название какое!

Казалось бы, причём тут собака породы чихуахуа?

Крупное тропическое растение, которое во время цветения пахнет гниющей плотью.

Плоды этого растения довольно часто употребляются в пищу.

Это вечнозелёный кустарник, отдалённо напоминающий ёлку.

Это дикое растение. Однако иногда цветоводы выращивают его в качестве декоративного.

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Метки: Юмор   забавно   название   растения   фото   цветы   
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9  комментариев
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2k
andretry Час назад
Беспокойная Лиззи (Busy Lizzie) - это английское народное название комнатного растения Бальзамин.
Русское народное название - Ванька мокрый.
Русское официальное ботаническое (!) - Недотрога. Так как этот цветок семейства бальзаминовых по латыни зовется Impatiens (im- приставка отрицания и patientia терпение, выносливость, выдержка), что связано со свойством созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.
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4k
Alexbux1 49 минут назад
Клитория где?
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274
Алексей Куликов Час назад
Гадючий лук, впервые слышу. Слышал название Мышиный геоцинт.
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291
Сеня Алексей Куликов 48 минут назад
У нас в деревне называют "Мускари"
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274
Алексей Куликов Сеня 42 минуты назад
Во, такое тоже слышал. Спасибо.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Смешные названия
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10k
Garpia121 Час назад
У меня на даче растут Хаутюния, Остеоспермум и Гейхера. Тоже смешно соседям говорить.
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Еркен 2 часа назад
А что не так с этим названием "Эрика румяная"?
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