17 реальных названий растений, которые звучат так смешно, что нарочно и не придумаешь

Да-да, научные наименования порой могут звучать довольно странно, забавно, а местами и даже нелепо. Однако в этом нет ничего плохого. Напротив, люди, далёкие от науки, имеют возможность хоть как-то соприкоснуться с неизведанным, но очень интересным, пусть и таким необычным образом.
Суккулентное растение, растущее в Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Южной Америке.
Это разновидность кактуса, родом из Мексики. Представляет собой большое, красивое растение с широкими и мясистыми листьями.
Кустообразный ничем не примечательный многолетник, но зато название какое!
Казалось бы, причём тут собака породы чихуахуа?
Крупное тропическое растение, которое во время цветения пахнет гниющей плотью.
Плоды этого растения довольно часто употребляются в пищу.
Это вечнозелёный кустарник, отдалённо напоминающий ёлку.
Это дикое растение. Однако иногда цветоводы выращивают его в качестве декоративного.
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Русское народное название - Ванька мокрый.
Русское официальное ботаническое (!) - Недотрога. Так как этот цветок семейства бальзаминовых по латыни зовется Impatiens (im- приставка отрицания и patientia терпение, выносливость, выдержка), что связано со свойством созревших плодов с треском раскрываться и выстреливать семена при прикосновении.